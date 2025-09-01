Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn kim cương 79 tỷ, chiếm trọn spotlight giữa thảm đỏ LHP Venice

01-09-2025 - 12:06 PM | Lifestyle

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn kim cương 79 tỷ, chiếm trọn spotlight giữa thảm đỏ LHP Venice

Tối qua (31/8, giờ Ý), Georgina Rodriguez - vị hôn thê của Cristiano Ronaldo - đã có màn xuất hiện bùng nổ tại thảm đỏ Lễ trao giải Filming Italy Venice trong khuôn khổ Liên hoan phim Venice lần thứ 82.

Ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ, Georgina nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi chiếc nhẫn đính hôn "siêu to khổng lồ" nặng tới 30 carat. Theo truyền thông quốc tế, món trang sức này được định giá khoảng 3 triệu USD (hơn 79 tỷ đồng). Người đẹp liên tục giơ tay tạo dáng, khoe trọn visual lấp lánh của viên kim cương "khủng".

Không chỉ gây bão với nhẫn đính hôn, Georgina còn "thiêu đốt" thảm đỏ khi diện váy ren đen ôm sát, tôn trọn đường cong quyến rũ. Cô khéo léo mix cùng vòng cổ bản lớn, bông tai và thêm vài chiếc nhẫn khác, khiến tổng thể outfit càng thêm sang chảnh. Kiểu tóc bím gọn gàng và đôi giày cao gót tôn dáng giúp bà mẹ 2 con ghi điểm tuyệt đối về thần thái.

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn kim cương 79 tỷ, chiếm trọn spotlight giữa thảm đỏ LHP Venice- Ảnh 1.

Vị hôn thê của Cristiano Ronaldo - Georgina Rodriguez - gây choáng ngợp khi khoe chiếc nhẫn đính hôn “siêu to khổng lồ” trên thảm đỏ Lễ trao giải Filming Italy Venice tối 31/8

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn kim cương 79 tỷ, chiếm trọn spotlight giữa thảm đỏ LHP Venice- Ảnh 2.

Người mẫu người Argentina - Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào hôn nhân cùng danh thủ Ronaldo sau màn cầu hôn ngọt ngào hồi đầu tháng 8

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn kim cương 79 tỷ, chiếm trọn spotlight giữa thảm đỏ LHP Venice- Ảnh 3.

Georgina gây choáng khi giơ tay khoe chiếc nhẫn kim cương 30 carat, trị giá khoảng 3 triệu đô, lấp lánh trên ngón áp út ngay thảm đỏ Liên hoan phim Venice lần thứ 82

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn kim cương 79 tỷ, chiếm trọn spotlight giữa thảm đỏ LHP Venice- Ảnh 4.

Georgina xuất hiện đầy cuốn hút trong chiếc váy ren đen, khéo léo tôn trọn đường cong gợi cảm

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn kim cương 79 tỷ, chiếm trọn spotlight giữa thảm đỏ LHP Venice- Ảnh 5.

Trong chiếc váy thiết kế bó sát gợi cảm, Georgina tạo nên sức hút mạnh mẽ khi phô diễn chiếc nhẫn đính hôn và ba chiếc nhẫn kim cương lấp lánh khác trên tay

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn kim cương 79 tỷ, chiếm trọn spotlight giữa thảm đỏ LHP Venice- Ảnh 6.

Georgina gây ấn tượng với chiếc váy dài chấm đất quyến rũ

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn kim cương 79 tỷ, chiếm trọn spotlight giữa thảm đỏ LHP Venice- Ảnh 7.

Vóc dáng cuốn hút của vị hôn thê Ronaldo

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn kim cương 79 tỷ, chiếm trọn spotlight giữa thảm đỏ LHP Venice- Ảnh 8.

Cận cảnh nhan sắc của Georgine

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn kim cương 79 tỷ, chiếm trọn spotlight giữa thảm đỏ LHP Venice- Ảnh 9.

Vóc dáng bốc lửa của Georgina khiến Ronaldo say mê gần 1 thập kỉ

Thảm đỏ còn chứng kiến sự đổ bộ của loạt sao quốc tế đình đám. Kevin Spacey lịch lãm với tuxedo đen cổ điển. Willem Dafoe - ngôi sao Spider-Man - trẻ trung với áo khoác xanh navy mix áo phông đen. Alicia Silverstone - nữ chính Clueless - khoe đôi chân dài trong váy ngắn đen không dây, kết hợp phụ kiện bạc và giày cao gót.

Gần đây, Ronaldo và Georgina đã chính thức thông báo tin đính hôn trên Instagram sau gần một thập kỷ bên nhau. Người đẹp viết dòng chú thích ngọt ngào dưới bức ảnh khoe nhẫn: "Vâng, em đồng ý".

Trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình thực tế I Am Georgina trên Netflix, người mẫu từng tiết lộ cô thường xuyên bị bạn bè trêu chọc về chuyện bao giờ mới lên xe hoa.

Georgina chia sẻ: "Họ lúc nào cũng đùa hỏi: 'Bao giờ thì đám cưới?' Từ khi bài hát 'The Ring Or When' của Jennifer Lopez ra mắt, họ còn hát trêu tôi suốt. Nhưng thôi, chuyện này vốn không phải do tôi quyết định".

Dù chưa làm đám cưới, Ronaldo nhiều lần gọi Georgina là "vợ" trước truyền thông. Cặp đôi quen nhau từ năm 2016, hiện có 2 con gái chung là Alana (7 tuổi) và Bella (2 tuổi), và cùng nuôi dạy 3 người con riêng của CR7.

Bạn bè nổi tiếng cũng rần rần chúc mừng tin vui của cặp đôi. Lauren Sanchez Bezos, Taylor Ward cho tới Piers Morgan đều để lại lời nhắn thân tình.

Hiện tại, màn khoe nhẫn "khủng" cùng visual thảm đỏ của Georgina đang được chia sẻ rầm rộ trên MXH, khiến netizen không khỏi xuýt xoa: "Xứng danh WAG số 1 thế giới!".

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn kim cương 79 tỷ, chiếm trọn spotlight giữa thảm đỏ LHP Venice- Ảnh 10.

Cặp đôi Ronaldo - Georgine đã thông báo sẽ kết hôn sau gần một thập kỷ bên nhau

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe body nóng bỏng mắt hút hơn 2 triệu lượt yêu thích, "flex" kim cương lấp lánh mới choáng

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoa hậu 2 lần tham gia lễ diễu binh: Gương mặt tỷ lệ vàng, giàu có ở tuổi 25

Hoa hậu 2 lần tham gia lễ diễu binh: Gương mặt tỷ lệ vàng, giàu có ở tuổi 25 Nổi bật

Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80

Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80 Nổi bật

Tổng duyệt Concert Quốc Gia ngày 1/9: Mỹ Tâm xuất hiện nổi bần bật, Quán quân Rap Việt có hành động tinh tế với đàn chị

Tổng duyệt Concert Quốc Gia ngày 1/9: Mỹ Tâm xuất hiện nổi bần bật, Quán quân Rap Việt có hành động tinh tế với đàn chị

11:56 , 01/09/2025
Diễn viên duy nhất góp mặt trong cả 4 bộ phim chuyển thể từ Tứ đại danh tác hóa ra là "con nhà người ta" học vấn đáng nể!

Diễn viên duy nhất góp mặt trong cả 4 bộ phim chuyển thể từ Tứ đại danh tác hóa ra là "con nhà người ta" học vấn đáng nể!

11:55 , 01/09/2025
Tiểu thư Harper nhà Beckham càng lớn càng phổng phao, "trổ nét" thiếu nữ xinh đẹp thế này!

Tiểu thư Harper nhà Beckham càng lớn càng phổng phao, "trổ nét" thiếu nữ xinh đẹp thế này!

11:26 , 01/09/2025
Vụ ly hôn tốn kém bậc nhất Hollywood: Tài tử đình đám mất hơn 1000 tỷ cho vợ cũ vì ngoại tình

Vụ ly hôn tốn kém bậc nhất Hollywood: Tài tử đình đám mất hơn 1000 tỷ cho vợ cũ vì ngoại tình

11:02 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên