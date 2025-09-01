Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe nhẫn đính hôn kim cương 79 tỷ, chiếm trọn spotlight giữa thảm đỏ LHP Venice

Ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ, Georgina nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi chiếc nhẫn đính hôn "siêu to khổng lồ" nặng tới 30 carat. Theo truyền thông quốc tế, món trang sức này được định giá khoảng 3 triệu USD (hơn 79 tỷ đồng). Người đẹp liên tục giơ tay tạo dáng, khoe trọn visual lấp lánh của viên kim cương "khủng".

Không chỉ gây bão với nhẫn đính hôn, Georgina còn "thiêu đốt" thảm đỏ khi diện váy ren đen ôm sát, tôn trọn đường cong quyến rũ. Cô khéo léo mix cùng vòng cổ bản lớn, bông tai và thêm vài chiếc nhẫn khác, khiến tổng thể outfit càng thêm sang chảnh. Kiểu tóc bím gọn gàng và đôi giày cao gót tôn dáng giúp bà mẹ 2 con ghi điểm tuyệt đối về thần thái.

Vị hôn thê của Cristiano Ronaldo - Georgina Rodriguez - gây choáng ngợp khi khoe chiếc nhẫn đính hôn “siêu to khổng lồ” trên thảm đỏ Lễ trao giải Filming Italy Venice tối 31/8

Người mẫu người Argentina - Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào hôn nhân cùng danh thủ Ronaldo sau màn cầu hôn ngọt ngào hồi đầu tháng 8

Georgina gây choáng khi giơ tay khoe chiếc nhẫn kim cương 30 carat, trị giá khoảng 3 triệu đô, lấp lánh trên ngón áp út ngay thảm đỏ Liên hoan phim Venice lần thứ 82

Georgina xuất hiện đầy cuốn hút trong chiếc váy ren đen, khéo léo tôn trọn đường cong gợi cảm

Trong chiếc váy thiết kế bó sát gợi cảm, Georgina tạo nên sức hút mạnh mẽ khi phô diễn chiếc nhẫn đính hôn và ba chiếc nhẫn kim cương lấp lánh khác trên tay

Georgina gây ấn tượng với chiếc váy dài chấm đất quyến rũ

Vóc dáng cuốn hút của vị hôn thê Ronaldo

Cận cảnh nhan sắc của Georgine

Vóc dáng bốc lửa của Georgina khiến Ronaldo say mê gần 1 thập kỉ

Thảm đỏ còn chứng kiến sự đổ bộ của loạt sao quốc tế đình đám. Kevin Spacey lịch lãm với tuxedo đen cổ điển. Willem Dafoe - ngôi sao Spider-Man - trẻ trung với áo khoác xanh navy mix áo phông đen. Alicia Silverstone - nữ chính Clueless - khoe đôi chân dài trong váy ngắn đen không dây, kết hợp phụ kiện bạc và giày cao gót.

Gần đây, Ronaldo và Georgina đã chính thức thông báo tin đính hôn trên Instagram sau gần một thập kỷ bên nhau. Người đẹp viết dòng chú thích ngọt ngào dưới bức ảnh khoe nhẫn: "Vâng, em đồng ý".

Trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình thực tế I Am Georgina trên Netflix, người mẫu từng tiết lộ cô thường xuyên bị bạn bè trêu chọc về chuyện bao giờ mới lên xe hoa.

Georgina chia sẻ: "Họ lúc nào cũng đùa hỏi: 'Bao giờ thì đám cưới?' Từ khi bài hát 'The Ring Or When' của Jennifer Lopez ra mắt, họ còn hát trêu tôi suốt. Nhưng thôi, chuyện này vốn không phải do tôi quyết định".

Dù chưa làm đám cưới, Ronaldo nhiều lần gọi Georgina là "vợ" trước truyền thông. Cặp đôi quen nhau từ năm 2016, hiện có 2 con gái chung là Alana (7 tuổi) và Bella (2 tuổi), và cùng nuôi dạy 3 người con riêng của CR7.

Bạn bè nổi tiếng cũng rần rần chúc mừng tin vui của cặp đôi. Lauren Sanchez Bezos, Taylor Ward cho tới Piers Morgan đều để lại lời nhắn thân tình.

Hiện tại, màn khoe nhẫn "khủng" cùng visual thảm đỏ của Georgina đang được chia sẻ rầm rộ trên MXH, khiến netizen không khỏi xuýt xoa: "Xứng danh WAG số 1 thế giới!".