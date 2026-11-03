Vừa động thổ trường học hơn 1.100 tỷ đồng, Nhựa Tiền Phong bất ngờ muốn chuyển khu đất 3,7 ha thành dự án nhà ở thương mại

Theo thông tin công bố của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán: NTP), doanh nghiệp này đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong năm 2026.

Chuyển Tổ hợp Giáo dục Tiền Phong thành dự án nhà ở thương mại

Theo thông báo ngày 30/10, một trong những nội dung được trình cổ đông là thông qua chủ trương chuyển đổi dự án Tổ hợp Giáo dục Tiền Phong thành dự án nhà ở thương mại tại khu đất số 2 An Đà, phường Gia Viên, TP. Hải Phòng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là 12/11/2026. Tỷ lệ thực hiện là một cổ phiếu tương ứng một quyền biểu quyết, thời gian lấy ý kiến cụ thể sẽ được doanh nghiệp thông báo sau.

Nhựa Tiền Phong chưa công bố quy mô xây dựng, tổng vốn đầu tư hay loại hình sản phẩm dự kiến phát triển tại dự án nhà ở thương mại.

Tại vị trí này, Nhựa Tiền Phong tổ chức lễ động thổ vào ngày 21/4/2025 cho Tổ hợp Giáo dục Tiền Phong. Thông tin công bố, khu đất rộng 3,74 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.162 tỷ đồng. Dự án gồm hệ thống trường liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, khu khảo thí cùng các hạng mục phục vụ hoạt động giáo dục, rèn luyện thể chất và phát triển kỹ năng cho học sinh.

Ông Đặng Quốc Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

Tại lễ động thổ, ông Đặng Quốc Dũng, Chủ tịch HĐQT Nhựa Tiền Phong, khẳng định doanh nghiệp sẽ dành nguồn lực để xây dựng một cơ sở giáo dục hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Hải Phòng. Dự án khi đó được lựa chọn là công trình hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và 65 năm thành lập Nhựa Tiền Phong. Đây cũng là bước đi đánh dấu định hướng mở rộng hoạt động của doanh nghiệp từ lĩnh vực sản xuất nhựa sang giáo dục.

Khu đất từng được quy hoạch xây chung cư cao cấp từ năm 2014

Đây không phải lần đầu tiên Nhựa Tiền Phong thay đổi định hướng sử dụng khu đất số 2 An Đà. Trước đó, ngày 22/5/2014, UBND TP. Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế đô thị khu tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp tại khu vực này.

Phương án quy hoạch khi đó có tổng diện tích khoảng 9,3 ha, trong đó phạm vi dự án khoảng 5,4 ha. Các hạng mục dự kiến gồm khu văn phòng cao 18-20 tầng, trung tâm thương mại cao 7 tầng, nhà ở cao 25 tầng và khu cây xanh.

Tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2024, Chủ tịch HĐQT Đặng Quốc Dũng từng cho biết phương án phát triển tổ hợp thương mại tại khu đất này đã có quy hoạch chi tiết nhưng gặp nhiều vướng mắc nên phải dừng lại.

Sau đó, doanh nghiệp chuyển hướng sang đầu tư giáo dục và bổ sung lĩnh vực này vào ngành nghề kinh doanh. Đến tháng 4/2025, dự án chính thức được tổ chức động thổ với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.162 tỷ đồng.

Trong hơn một thập kỷ, khu đất tại số 2 An Đà đã trải qua ba định hướng phát triển: tổ hợp thương mại, văn phòng và chung cư cao cấp; tổ hợp giáo dục liên cấp; và hiện là phương án nhà ở thương mại đang được trình cổ đông.

Cùng với nội dung chuyển đổi dự án, Nhựa Tiền Phong còn dự kiến lấy ý kiến cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/9/2026.