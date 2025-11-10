Vùng đất cách trung tâm Hà Nội 30km từng bị “ngủ quên”, nay được các ông lớn bất động sản “đánh thức”





Huyện Mê Linh cũ nằm ở Tây Bắc Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội 30km, từng thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ. Năm 2008, huyện Mê Linh cũ chính thức sáp nhập vào Hà Nội.

Ngay sau khi được sáp nhập, Mê Linh đã được chú trọng đầu tư đặc biệt, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, thay đổi hoàn toàn diện mạo của khu vực. Khi ấy, nhà đầu tư ồ ạt đổ về đây. Muốn sở hữu lô đất biệt thự, liền kề Mê Linh của thời đó, ngoài tiền hợp đồng, nhà đầu tư phải bỏ thêm khoản tiền chênh trăm triệu, phải xếp hàng chờ đến lượt cọc.

Sốt đất quay cuồng ở Mê Linh diễn ra suốt 2 năm từ 2008, đỉnh điểm là năm 2010. Cơn sốt đất đã biến vùng nông thôn nghèo trở thành miền đất hứa của những đô thị mới được quảng cáo sẽ là trung tâm cực Bắc Thủ đô. Đến năm 2011, thị trường trầm lắng. Mê Linh trở thành vùng đất của những dự án đắp chiếu. Giá đất đang từ hơn 10 triệu đồng/m2 tụt dốc với mức chỉ 6-7 triệu đồng/m2, thậm chí lao xuống mức 2 triệu đồng/m2.

Sẽ là sự đáng tiếc khi Mê Linh vẫn chìm trong giấc ngủ đông kéo dài bởi nơi đây sở hữu lợi thế sẵn có về vị trí, về phát triển hạ tầng giao thông và các khu công nghiệp. Cùng với nỗ lực tháo gỡ khó khăn về quy hoạch của lãnh đạo địa phương, nhiều công trình giao thông kết nối quan trọng giữa Mê Linh với trung tâm Hà Nội cũng được đưa vào sử dụng như cầu Nhật Tân, dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng nằm trên tuyến Vành đai 3…

Đến năm 2017, sức nóng của thị trường bất động sản lan tỏa mạnh ra các vùng ven đánh thức Mê Linh tỉnh giấc. Cùng thời điểm, chính quyền Mê Linh cũng mạnh tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhanh chóng hồi sinh các dự án.

Gần đây, vùng đất Mê Linh cũ đang được các “ông lớn” bất động sản đưa vào chiến lược phát triển. Điển hình, Tập đoàn Sun Group vừa được UBND xã Mê Linh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án khu đô thị cao cấp Mê Linh với tổng vốn gần 15.000 tỷ đồng, quy mô dân số 21.000 người, tiến độ đến năm 2030.

Theo đó, dự án dành tới 65% quỹ đất cho cảnh quan, triển lãm và bảo tàng hoa; khoảng 70ha cho đất ở đô thị với biệt thự, liền kề, chung cư cao tầng; có trường học, phòng khám đa khoa, sân thể thao.

Ngoài những thông tin xoay quanh dự án thì chỉ riêng việc Sun Group “đặt chân” tới đây đã ngay lập tức thổi làn gió mới vào thị trường địa ốc Mê Linh vốn đang hồi phục mạnh mẽ.

Sau sắp xếp địa giới hành chính, huyện Mê Linh cũ được chia thành 4 xã Tiến Thắng, Yên Lãng, Mê Linh và Quang Minh.

Tiếp đến, CEO Group với dự án khu đô thị CEO Mê Linh (CEOHomes Hana Garden) vừa được TP Hà Nội giao hơn 17ha đất tại xã Quang Minh. Dự án này có quy mô khoảng 20,3ha với tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng, được triển khai năm 2008, được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư năm 2020 và đặt mục tiêu hoàn thành vào quý IV/2026.

Dự án gồm 40 căn biệt thự, 528 căn liền kề và khu nhà ở xã hội, hướng đến phát triển mô hình đô thị xanh - thông minh với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiện ích đa dạng và không gian sống hiện đại. Việc thành phố giao đất cho CEO Group đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tháo gỡ những khó khăn, pháp lý về đất nhằm thay đổi diện mạo khu vực.

Tại huyện Mê Linh cũ, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) cũng đã ghi dấu với dự án HUD Mê Linh Central diện tích khoảng 55,4ha, gồm liền kề, nhà vườn, biệt thự song lập - đơn lập và chung cư khoảng 1.466 căn hộ.

Cuối năm ngoái, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO (Taseco Land) được công nhận là chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Mê Linh với diện tích 40,6ha, tổng vốn đầu tư khoảng hơn 3.200 tỷ đồng.

Được biết, dự án dự kiến sẽ bao gồm 657 căn nhà thấp tầng (cao 3-5 tầng), một tòa nhà ở xã hội 10 tầng với khoảng 809 căn, cùng hai tòa nhà thương mại dịch vụ cao 3-9 tầng. Dự án được triển khai trong vòng 4 năm (2024-2028).

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Mê Linh do UBND TP Hà Nội phê duyệt có 104 dự án với tổng diện tích 1.140ha. Trong số này, phần lớn là dự án khu đô thị, khu nhà ở và khu đất đấu giá.

Trong những năm gần đây, giá đất Mê Linh đã có những chuyển biến tích cực. Các phiên đấu giá cũng thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, trong 5 năm quá, giá bất động sản tại Mê Linh tăng trung bình khoảng 3 lần. Điều này cho thấy, bất động sản nơi đây đang có sức hút lớn đối với nhà đầu tư, bởi tiềm năng tăng trưởng. Việc các “ông lớn” đang đổ bộ khu vực Mê Linh được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo khu vực và tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Mê Linh có quỹ đất rộng, hạ tầng liên kết ngày càng hoàn thiện và sự xuất hiện của các dự án lớn, Mê Linh đang dần định hình lại vị thế mới trên bản đồ bất động sản Hà Nội.