Xe nhập khẩu tăng vượt xa xe lắp ráp trong nước - điều gì đang xảy ra?

Nhìn vào tổng thể, thị trường ô tô Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 9,5% lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10/2025 so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, khi đào sâu vào cơ cấu nguồn gốc xe, một nghịch lý lớn đã xuất hiện.

Báo cáo VAMA tháng 10/2025 chỉ ra sự chênh lệch đáng kinh ngạc trong tốc độ tăng trưởng giữa xe lắp ráp trong nước (CKD) và xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU).

Cụ thể, xét theo lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10/2025 so với cùng kỳ năm 2024, doanh số xe nhập khẩu (CBU) đã tăng trưởng ấn tượng 18%. Trong khi đó, doanh số xe lắp ráp trong nước (CKD) của các thành viên VAMA lại chỉ đạt mức tăng trưởng cực kỳ khiêm tốn là 2%.

Sự chênh lệch này không chỉ đơn thuần là một con số, mà còn là tín hiệu cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong lựa chọn của người tiêu dùng và chiến lược kinh doanh của các hãng xe.

Xe nhập khẩu, vốn phải chịu thuế và phí cao hơn so với xe lắp ráp nội địa, nay lại đang có tốc độ tăng trưởng mạnh. Nguyên nhân chính dẫn đến sự áp đảo của xe CBU có thể được lý giải qua hai yếu tố, đó là chính sách hết hiệu lực và chiến lược bù đắp giá.

Thứ nhất, việc chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước kết thúc vào cuối năm 2024 đã làm mất đi lợi thế cạnh tranh về giá trực tiếp và rõ ràng nhất của xe CKD. Kể từ khi chính sách này chấm dứt, chi phí lăn bánh của xe lắp ráp đã tăng lên đáng kể, khiến người tiêu dùng có xu hướng cân nhắc trở lại các lựa chọn xe nhập khẩu.

Thứ hai, các nhà nhập khẩu đã tận dụng triệt để cơ hội này bằng cách thực hiện các chiến dịch giảm giá, khuyến mại sâu vào giá niêm yết của xe CBU.

Nhiều mẫu xe nhập khẩu đã được giảm giá trực tiếp tiền mặt, hoặc từ 50% đến 100% lệ phí trước bạ và tặng kèm phụ kiện có giá trị, tạo ra chi phí lăn bánh thực tế hấp dẫn, thậm chí cạnh tranh ngang ngửa với xe lắp ráp nội địa đã hết ưu đãi trước bạ.

Honda CRV e:HEV RS nhập khẩu Thái Lan là một trong những mẫu xe được ưa chuộng.

Bên cạnh đó, nguồn cung xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia trở nên dồi dào, đa dạng về mẫu mã, đặc biệt là các dòng xe MPV và SUV cỡ nhỏ, phù hợp với thị hiếu đô thị hiện đại của đại đa số người Việt Nam.

Cuối cùng là tâm lý chuộng hàng ngoại nhập của nhiều người tiêu dùng Việt Nam cũng là một nguyên nhân.

Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường ô tô Việt Nam có lẽ sẽ tiếp tục chứng kiến cuộc chiến giá gay gắt hơn nữa trong những tháng cuối năm 2025, khi các hãng tiếp tục tung ưu đãi. Và hệ quả từ những cuộc cạnh tranh như thế này chính là lợi ích dành cho người tiêu dùng khi mua xe.



