Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai đứng sau tổ hợp công nghiệp logistics 2 tầng cao nhất miền Bắc?

12-11-2025 - 07:51 AM | Doanh nghiệp

Với tổng diện tích sàn hơn 139.000 m² và chiều cao mỗi tầng 12,5m, đây được xem là tổ hợp logistics 2 tầng cao nhất khu vực phía Bắc tính đến thời điểm hiện tại.

Ai đứng sau tổ hợp công nghiệp logistics 2 tầng cao nhất miền Bắc?- Ảnh 1.

Ảnh: Cottecons

Tháng trước, Tổ hợp Công nghiệp & Logistics LŌ-GOI Yên Phong tại Khu công nghiệp Yên Phong II-A, tỉnh Bắc Ninh của Tập đoàn LŌ-GOI đã được khánh thành. Tổ hợp cách sân bay quốc tế Nội Bài 17 km và cách trung tâm Hà Nội 32 km.

LŌ-GOI Group là một doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển, vận hành bất động sản khu công nghiệp và logistics tại Châu Á – Thái Bình Dương, với tổng tài sản quản lý hơn 1 tỷ USD.

Tại Việt Nam, bên cạnh dự án tại Bắc Ninh, tập đoàn này cũng đang quản lý tổ hợp quy mô 13 ha tại Hưng Yên và các cơ sở khác ở khu vực TP. HCM.

﻿Theo thông tin trên website, đơn vị tổng thầu (Design & Build) vừa hoàn thành và bàn giao công trình này là Coteccons.

Tổ hợp tại Yên Phong có quy mô tổng diện tích sàn xây dựng hơn 139.000 m². Chiều cao mỗi tầng 12,5 m, cho phép lắp đặt hệ thống kệ hàng cao 10,5 m. Theo giới thiệu, đây là tổ hợp logistics 2 tầng cao nhất khu vực phía Bắc tính đến thời điểm hiện tại.

Những thông số nói trên cũng đặt ra bài toán kỹ thuật phức tạp cho đơn vị thi công, nhất là các hạng mục phục vụ tự động hóa và tối ưu công suất vận hành.

Ai đứng sau tổ hợp công nghiệp logistics 2 tầng cao nhất miền Bắc?- Ảnh 2.

Để đáp ứng yêu cầu từ chủ đầu tư, Coteccons đã triển khai các giải pháp kỹ thuật bao gồm thi công đường dốc riêng, cho phép xe tải và container di chuyển thẳng lên tầng 2 để xếp dỡ hàng hóa.

Cùng với đó, sàn nhà xưởng được thi công đạt khả năng chịu tải 3 tấn/m² và có độ phẳng, độ cứng theo tiêu chuẩn cao, nhằm tối ưu cho hệ thống robot tự động vận hành.

Ai đứng sau tổ hợp công nghiệp logistics 2 tầng cao nhất miền Bắc?- Ảnh 3.

Coteccons đã hoàn thành toàn bộ dự án trong hơn 15 tháng, bàn giao công trình đạt tiêu chuẩn xanh LEED Gold.

Đằng sau việc chaebol Hàn Quốc bán hết cổ phần tại Vingroup, Masan, Imexpharm

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hành trình từ nợ thuế hơn 800 tỷ đến có lãi của doanh nghiệp sở hữu 17 ha đất vàng giữa phường Sài Gòn

Hành trình từ nợ thuế hơn 800 tỷ đến có lãi của doanh nghiệp sở hữu 17 ha đất vàng giữa phường Sài Gòn Nổi bật

Đằng sau việc chaebol Hàn Quốc bán hết cổ phần tại Vingroup, Masan, Imexpharm

Đằng sau việc chaebol Hàn Quốc bán hết cổ phần tại Vingroup, Masan, Imexpharm Nổi bật

Vừa nhậm chức 1 tháng, tân Giám đốc FLC Samson Golf & Resort vào diện “chờ” tạm hoãn xuất cảnh vì công ty nợ thuế 31,7 tỷ

Vừa nhậm chức 1 tháng, tân Giám đốc FLC Samson Golf & Resort vào diện “chờ” tạm hoãn xuất cảnh vì công ty nợ thuế 31,7 tỷ

07:19 , 12/11/2025
Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam VPA thông báo: Biển ô tô 'ngũ quý' 99A-999.99 trúng đấu giá gần 28 tỷ

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam VPA thông báo: Biển ô tô 'ngũ quý' 99A-999.99 trúng đấu giá gần 28 tỷ

21:16 , 11/11/2025
AI giúp các nhà lãnh đạo đi qua vùng mờ trong quá trình ra quyết định như thế nào?

AI giúp các nhà lãnh đạo đi qua vùng mờ trong quá trình ra quyết định như thế nào?

20:30 , 11/11/2025
10 năm đồng hành cùng Mobil Delvac™ : PAN và hành trình kiến tạo giá trị bền vững

10 năm đồng hành cùng Mobil Delvac™ : PAN và hành trình kiến tạo giá trị bền vững

20:30 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên