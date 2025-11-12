Ai đứng sau tổ hợp công nghiệp logistics 2 tầng cao nhất miền Bắc?

Ảnh: Cottecons

Tháng trước, Tổ hợp Công nghiệp & Logistics LŌ-GOI Yên Phong tại Khu công nghiệp Yên Phong II-A, tỉnh Bắc Ninh của Tập đoàn LŌ-GOI đã được khánh thành. Tổ hợp cách sân bay quốc tế Nội Bài 17 km và cách trung tâm Hà Nội 32 km.

LŌ-GOI Group là một doanh nghiệp trong lĩnh vực phát triển, vận hành bất động sản khu công nghiệp và logistics tại Châu Á – Thái Bình Dương, với tổng tài sản quản lý hơn 1 tỷ USD.

Tại Việt Nam, bên cạnh dự án tại Bắc Ninh, tập đoàn này cũng đang quản lý tổ hợp quy mô 13 ha tại Hưng Yên và các cơ sở khác ở khu vực TP. HCM.

﻿Theo thông tin trên website, đơn vị tổng thầu (Design & Build) vừa hoàn thành và bàn giao công trình này là Coteccons.

Tổ hợp tại Yên Phong có quy mô tổng diện tích sàn xây dựng hơn 139.000 m². Chiều cao mỗi tầng 12,5 m, cho phép lắp đặt hệ thống kệ hàng cao 10,5 m. Theo giới thiệu, đây là tổ hợp logistics 2 tầng cao nhất khu vực phía Bắc tính đến thời điểm hiện tại.

Những thông số nói trên cũng đặt ra bài toán kỹ thuật phức tạp cho đơn vị thi công, nhất là các hạng mục phục vụ tự động hóa và tối ưu công suất vận hành.

Để đáp ứng yêu cầu từ chủ đầu tư, Coteccons đã triển khai các giải pháp kỹ thuật bao gồm thi công đường dốc riêng, cho phép xe tải và container di chuyển thẳng lên tầng 2 để xếp dỡ hàng hóa.

Cùng với đó, sàn nhà xưởng được thi công đạt khả năng chịu tải 3 tấn/m² và có độ phẳng, độ cứng theo tiêu chuẩn cao, nhằm tối ưu cho hệ thống robot tự động vận hành.

Coteccons đã hoàn thành toàn bộ dự án trong hơn 15 tháng, bàn giao công trình đạt tiêu chuẩn xanh LEED Gold.