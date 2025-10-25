Cận cảnh tòa tháp có 143 trụ bê tông, trị giá 155 tỷ, là món quà của Sun Group: Thi công nhanh kỷ lục, vừa hoàn thành đã là điểm hot check in

Hiện tháp Tam Thắng đã được đưa vào sử dụng từ dịp 2/9 chỉ sau 75 ngày thi công. Các chuyên gia trong ngành xây dựng nhận định, đây có thể coi là một kỳ tích về thời gian thi công một công trình mang tính biểu tượng. Sau khi hoàn thành, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và điểm check in của du khách.