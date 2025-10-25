Cận cảnh tòa tháp có 143 trụ bê tông, trị giá 155 tỷ, là món quà của Sun Group: Thi công nhanh kỷ lục, vừa hoàn thành đã là điểm hot check in
Tháp Tam Thắng có cột trụ cao hơn 34 m, nặng đến 104 tấn mang hiệu ứng thị giác đặc biệt nhờ bề mặt ốp gạch gốm mosaic, phản chiếu ánh sáng lung linh khi đèn hoặc ánh nắng chiếu vào. Ngay khi khánh thành, công trình đã trở thành biểu tượng mới của Vũng Tàu.
Tháp Tam Thắng là điểm nhấn của quảng trường cùng tên trên đường Thuỳ Vân (
Vũng Tàu, TP.HCM). Công trình có tổng mức đầu tư 155 tỷ đồng, do Sun Group tài trợ thiết kế và thi công.
Công trình là sự kết hợp hài hoà của đẳng cấp quốc tế và văn hoá địa phương khi được thiết kế bởi nhân tài kiến trúc trẻ tuổi hàng đầu châu Âu Oliviero Godi. Và hình dáng tổng thể của tháp Tam Thắng được lấy cảm hứng từ hình ảnh ba đầu mũi thuyền mạnh mẽ vươn cao.
Đó là sự tái hiện câu chuyện lịch sử về ba ngôi làng Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam - những cái tên gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo từ thời vua Gia Long.
Tháp gồm 143 trụ cao từ 4,5m đến hơn 34 m, được sắp xếp theo cốt cao độ tăng dần hướng về phía biển. Các cột trụ làm bằng bê tông cốt thép. Nhờ ốp gạch gốm mosaic, các cột trụ có thể phản chiếu ánh sáng lung linh, đặc biệt lộng lẫy về đêm khi kết hợp với đèn led nhiều màu.
Tháp Tam Thắng có tổng khối lượng lên đến hàng ngàn tấn, trong đó trụ cao nhất nặng 104 tấn. Tuy vậy, điều đáng kinh ngạc là độ sai lệch theo chiều thẳng đứng chỉ dưới 5 mm.
Bên cạnh tháp Tam Thắng là quảng trường cùng tên rộng 1,7 ha. Nơi đây còn có nhiều tiện ích như sân khấu nhạc nước, mũi vọng cảnh, quán cà phê.
Hiện tháp Tam Thắng đã được đưa vào sử dụng từ dịp 2/9 chỉ sau 75 ngày thi công. Các chuyên gia trong ngành xây dựng nhận định, đây có thể coi là một kỳ tích về thời gian thi công một công trình mang tính biểu tượng. Sau khi hoàn thành, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và điểm check in của du khách.
Bên cạnh đó, trên trục đường Thuỳ Vân cũng mới hoàn thành dự án chỉnh trang có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ cuối tháng 10/2024, thi công liên tục 3 ca.
Trục đường Thùy Vân dài 3,2 km, chạy dọc bãi biển
Bãi Sau thuộc phường Vũng Tàu. Đây là tuyến đường ven biển trọng yếu kết nối hàng loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các dự án căn hộ cao tầng hướng biển như Bioss Boss Condotel của DIC, Pullman Vũng Tàu hay Cap Saint Jacques.
Các hạng mục công viên và lối dạo ven biển đã hoàn thiện, tạo ra không gian hướng biển rộng mở cho người dân và du khách. Trước đây, khu vực này bị chiếm dụng bởi hàng quán tạm bợ và bãi xe, nay đã trở thành không gian công cộng sạch đẹp, giúp du khách tiếp cận biển dễ dàng hơn.
Hàng nghìn cây xanh mới được trồng dọc tuyến, kết hợp hệ thống chiếu sáng nghệ thuật thay đổi theo mùa. Ban đêm, Thùy Vân trở nên rực rỡ khi toàn bộ tuyến ven biển được chiếu sáng bằng công nghệ LED hiện đại. Việc đồng bộ cảnh quan và chiếu sáng giúp hình ảnh Vũng Tàu trở nên sôi động và chuyên nghiệp hơn trong mắt du khách.
Sau khi chỉnh trang, Bãi Sau trở thành khu vực có không gian du lịch đồng bộ nhất của thành phố. Vỉa hè rộng rãi, ghế nghỉ và bậc dạo được thiết kế hài hòa với cảnh quan biển, giúp du khách tận hưởng không gian thư giãn và tầm nhìn thoáng hơn. Sự thay đổi này tạo nên trải nghiệm du lịch hiện đại, gần gũi thiên nhiên.
Dự án càng làm củng cố vị trí tuyến đường đắt giá nhất Vũng Tàu cho trục Thuỳ Vân. Hiện giá đất mặt tiền hiện dao động từ 150 đến 180 triệu đồng mỗi m², tăng khoảng 20-25% so với cùng kỳ năm trước. Không những thế, giá phòng trung bình tăng 10–15% so với cùng kỳ, lượng khách đặt phòng dịp cuối tuần tăng mạnh.
Bài và ảnh: Quốc Hoàng
