CEO TPBank Nguyễn Hưng: Vì sao món quà 100.000 đồng dịp 2/9 được hưởng ứng lớn, suy cho cùng, nhu cầu của người dân là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số

Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TPBank

Những ngày qua, món quà 100.000 đồng mà Chính phủ gửi tặng người dân qua ứng dụng VNeID nhân dịp Quốc khánh 2/9 đã trở thành câu chuyện được bàn luận sôi nổi nhất. Sự kiện này không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội, mà còn là “cú hích” đưa hàng chục triệu người bước vào hệ sinh thái số quốc gia, bước khởi đầu cho hành trình lớn mang tên E-Vietnam.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện một chính sách an sinh trên nền tảng số với quy mô toàn dân. Hàng chục triệu người liên kết tài khoản, nhận tiền chỉ sau vài phút, tạo nên một hiện tượng xã hội. Không ít chuyên gia so sánh đây như một bài “stress test” cho hạ tầng số quốc gia và cho hệ thống ngân hàng.

Câu chuyện ấy cũng gợi nhắc tới Estonia – một quốc gia chỉ có 1,3 triệu dân. Từ năm 2000 với GDP bình quân đầu người vỏn vẹn 3.000 USD, nhưng nhờ chiến lược E-Estonia, con số đã tăng lên 30.100 USD vào năm 2023. Nó đặt ra một câu hỏi lớn cho chúng ta: Việt Nam có thể làm được như vậy không? Chúng ta có những nhân tố nào trong tay để biến khát vọng E-Vietnam thành hiện thực?

Tại Toạ đàm “Cơ hội vươn mình từ chuyển đổi số: Câu chuyện tiên phong từ ứng dụng VNeID và ngành Tài chính Ngân hàng”, ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank cho rằng E-Vietnam hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, không phải trong một tương lai xa xôi, mà ngay trong thập kỷ này, mặc dù dân số chúng ta gấp 100 lần Estonia.

Thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến những thay đổi rất lớn của đất nước. Thậm chí có lúc doanh nghiệp chưa thay đổi nhanh bằng Chính phủ trong việc ngày càng tinh gọn bộ máy. Quyết tâm cải cách của Đảng và Chính phủ đã tạo nền tảng để quốc gia bứt phá.

Một minh chứng rõ rệt là VNeID. Đây là công cụ mang lại lợi ích rất lớn, khi hàng loạt tiện ích đời sống, tài chính và dịch vụ công được tích hợp trên VNeID, đó sẽ là nền móng vững chắc để thực hiện thành công E-Vietnam.

Ông cũng chỉ ra, sự kiện 100.000 đồng là minh chứng rõ nét cho một nguyên tắc căn bản: chuyển đổi số phải xuất phát từ nhu cầu thực sự của người dân. Chỉ cần lợi ích cụ thể, thiết thực, người dân sẽ sẵn sàng trải nghiệm, từ đó hình thành thói quen số.

Các diễn giả chia sẻ tại toạ đàm

Ông Nguyễn Hưng cũng chia sẻ về hành trình riêng của TPBank, một minh chứng điển hình cho sự chuyển mình nhờ số hóa.

Năm 2011, TPBank là một trong 9 ngân hàng yếu kém phải tái cơ cấu. Từ vị trí đó, để có thể vươn lên nhóm 10–12 ngân hàng hàng đầu hiện nay, là một quá trình lâu dài và rất khó khăn. "Nếu chỉ cạnh tranh theo cách truyền thống với những ngân hàng đã đi trước, chúng tôi khó có cơ hội, nhất là khi Nhà nước hạn chế việc mở rộng mạng lưới chi nhánh vật lý", ông nói.

Chính vì vậy, ngay từ khi tái cơ cấu, TPBank đã xác định con đường duy nhất để mở rộng mạng lưới khách hàng mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian - chính là kênh số. Đó là hướng đi mang tính chiến lược.

"Có thể nói, ‘trong cái khó ló cái khôn’, trong hoàn cảnh thách thức, chúng tôi lại chọn đúng xu thế", CEO TPBank chia sẻ.

Ngân hàng cũng coi dữ liệu là yếu tố then chốt. Cùng với đó, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng để tối ưu nguồn lực, giảm chi phí vận hành và đẩy nhanh tiến độ triển khai sản phẩm dịch vụ. Nhờ vậy, TPBank có điều kiện tập trung nhiều hơn vào yếu tố con người và trải nghiệm khách hàng.

Kết quả, hiện có tới 98% giao dịch tại TPBank được thực hiện trên kênh số. Ông Hưng nói: “Bây giờ chuyển tiền chỉ mất mấy giây, thì việc gì khách hàng phải mang tiền mặt đi giao dịch. Chính những lợi ích thiết thực này sẽ giúp chuyển đổi số thành công, và đó cũng là tiền đề quan trọng để triển khai E-Vietnam.”

Từ một ngân hàng phải tái cơ cấu, TPBank nay đã trở thành biểu tượng số hóa trong ngành tài chính. Hành trình ấy cho thấy, khi đặt nhu cầu của người dân làm trung tâm, chuyển đổi số không chỉ giúp một doanh nghiệp thay đổi vị thế, mà còn có thể mở ra con đường cho cả một quốc gia tiến tới E-Vietnam thịnh vượng.



