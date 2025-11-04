Cổ phiếu “viên kim cương gia bảo” của ông Nguyễn Đăng Quang vượt đỉnh lịch sử, tăng gần gấp đôi lên 191.000 tỷ đồng sau 3 tháng

Phiên giao dịch sáng 4/11, cổ phiếu MCH của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer tiếp tục tăng mạnh, có thời điểm lên mức 181.900 đồng/cp, vượt qua lịch sử lập được hồi cuối năm 2024.

Chỉ trong vòng 3 tháng, thị giá MCH đã tăng gần gấp đôi. Vốn hóa thị trường đạt xấp xỉ 191.000 tỷ đồng.

Masan Consumer được thành lập vào năm 2000 nổi tiếng với nhiều thương hiệu thực phẩm, gia vị như: Chin-su, mỳ ăn liền Omachi, Kokomi, Nam Ngư và nước tăng lực 247...

Masan Consumer được ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group đánh giá là "viên kim cương gia bảo". ﻿

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tính đến ngày 3/11, ông Quang ﻿hiện có khối tài sản 1,1 tỷ USD.

Masan Consumer hiện là một trong những công ty có vốn hóa lớn nhất trên sàn UPCoM, thậm chí còn vượt xa nhiều tên tuổi đang niêm yết như Vinamilk, PV Gas, GVR, ACB, STB và cả công ty mẹ là Masan Group. Masan Consumer đang có kế hoạch niêm yết sang HoSE và có cơ hội lọt các rổ chỉ số quan trọng sau khi chuyển sàn.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến hồi cuối tháng 10 vừa qua, ông Micheal Hung Nguyen - Phó Tổng giám đốc Masan Group cho biết phía công ty chưa ấn định thời điểm chính thức thực hiện chuyển sàn cho cổ phiếu MCH, nhưng với quy mô vốn hóa của công ty, cổ phiếu MCH có khả năng cao vào rổ chỉ số VN30 khi niêm yết trên HoSE.

Về kết quả kinh doanh quý 3, Masan Consumer ghi nhận doanh thu đạt hơn 7.500 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ nhưng tăng 20% so với quý trước, chủ yếu nhờ phục hồi doanh số sau chiến dịch chống hàng giả và thay đổi chính sách thuế từ quý 2. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 đạt 21.000 tỷ đồng, hoàn thành 63,5% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm mạnh 19% so với cùng kỳ, còn 1.900 tỷ đồng, do lợi nhuận gộp yếu và thu nhập tài chính ròng giảm 66% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 4.700 tỷ đồng, hoàn thành 63,8% kế hoạch.

