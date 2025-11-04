Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu “viên kim cương gia bảo” của ông Nguyễn Đăng Quang vượt đỉnh lịch sử, tăng gần gấp đôi lên 191.000 tỷ đồng sau 3 tháng

04-11-2025 - 10:43 AM | Doanh nghiệp

Cổ phiếu “viên kim cương gia bảo” của ông Nguyễn Đăng Quang vượt đỉnh lịch sử, tăng gần gấp đôi lên 191.000 tỷ đồng sau 3 tháng

Masan Consumer được thành lập vào năm 2000 nổi tiếng với nhiều thương hiệu thực phẩm, gia vị như: Chin-su, mỳ ăn liền Omachi, Kokomi, Nam Ngư và nước tăng lực 247...

Phiên giao dịch sáng 4/11, cổ phiếu MCH của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer tiếp tục tăng mạnh, có thời điểm lên mức 181.900 đồng/cp, vượt qua lịch sử lập được hồi cuối năm 2024.

Chỉ trong vòng 3 tháng, thị giá MCH đã tăng gần gấp đôi. Vốn hóa thị trường đạt xấp xỉ 191.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu “viên kim cương gia bảo” của ông Nguyễn Đăng Quang vượt đỉnh lịch sử, tăng gần gấp đôi lên 191.000 tỷ đồng sau 3 tháng- Ảnh 1.

Masan Consumer được thành lập vào năm 2000 nổi tiếng với nhiều thương hiệu thực phẩm, gia vị như: Chin-su, mỳ ăn liền Omachi, Kokomi, Nam Ngư và nước tăng lực 247...

Masan Consumer được ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group đánh giá là "viên kim cương gia bảo". ﻿

Theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, tính đến ngày 3/11, ông Quang ﻿hiện có khối tài sản 1,1 tỷ USD.

Cổ phiếu “viên kim cương gia bảo” của ông Nguyễn Đăng Quang vượt đỉnh lịch sử, tăng gần gấp đôi lên 191.000 tỷ đồng sau 3 tháng- Ảnh 2.

Masan Consumer hiện là một trong những công ty có vốn hóa lớn nhất trên sàn UPCoM, thậm chí còn vượt xa nhiều tên tuổi đang niêm yết như Vinamilk, PV Gas, GVR, ACB, STB và cả công ty mẹ là Masan Group. Masan Consumer đang có kế hoạch niêm yết sang HoSE và có cơ hội lọt các rổ chỉ số quan trọng sau khi chuyển sàn.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến hồi cuối tháng 10 vừa qua, ông Micheal Hung Nguyen - Phó Tổng giám đốc Masan Group cho biết phía công ty chưa ấn định thời điểm chính thức thực hiện chuyển sàn cho cổ phiếu MCH, nhưng với quy mô vốn hóa của công ty, cổ phiếu MCH có khả năng cao vào rổ chỉ số VN30 khi niêm yết trên HoSE.

Về kết quả kinh doanh quý 3, Masan Consumer ghi nhận doanh thu đạt hơn 7.500 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ nhưng tăng 20% so với quý trước, chủ yếu nhờ phục hồi doanh số sau chiến dịch chống hàng giả và thay đổi chính sách thuế từ quý 2. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2025 đạt 21.000 tỷ đồng, hoàn thành 63,5% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm mạnh 19% so với cùng kỳ, còn 1.900 tỷ đồng, do lợi nhuận gộp yếu và thu nhập tài chính ròng giảm 66% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 4.700 tỷ đồng, hoàn thành 63,8% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm mạnh 19% so với cùng kỳ, còn 1.900 tỷ đồng, do lợi nhuận gộp yếu và thu nhập tài chính ròng giảm 66% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 4.700 tỷ đồng, hoàn thành 63,8% kế hoạch.

Masan Group: LNST quý 3 đạt gần 1.900 tỷ đồng, gấp 1,4 lần cùng kỳ, điểm sáng đến từ Wincommerce và Masan MeatLife

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn Sơn Hải lên tiếng về việc Thanh tra nêu sai phạm tại dự án 500 tỷ

Tập đoàn Sơn Hải lên tiếng về việc Thanh tra nêu sai phạm tại dự án 500 tỷ Nổi bật

Soi khối tài sản 1 triệu tỷ của Vingroup: 122.500 tỷ nằm trong BĐS để bán đang xây dựng, 17.700 tỷ ở các dự án VinFast, rót 3.400 tỷ lập VinEnergo và VinSpeed

Soi khối tài sản 1 triệu tỷ của Vingroup: 122.500 tỷ nằm trong BĐS để bán đang xây dựng, 17.700 tỷ ở các dự án VinFast, rót 3.400 tỷ lập VinEnergo và VinSpeed Nổi bật

Tòa án TP.HCM tuyên bố phá sản công ty con của một công ty trên sàn chứng khoán

Tòa án TP.HCM tuyên bố phá sản công ty con của một công ty trên sàn chứng khoán

09:33 , 04/11/2025
Hé lộ số tiền ông Phạm Nhật Vượng 'rót' cho VinFast

Hé lộ số tiền ông Phạm Nhật Vượng 'rót' cho VinFast

09:18 , 04/11/2025
Sau năm 2024 báo lãi lỷ lục, công ty vàng SJC công bố doanh thu 6T2025 giảm 67%, lợi nhuận còn 37 tỷ đồng

Sau năm 2024 báo lãi lỷ lục, công ty vàng SJC công bố doanh thu 6T2025 giảm 67%, lợi nhuận còn 37 tỷ đồng

08:49 , 04/11/2025
Các ông vua tiền mặt trên sàn chứng khoán: Vingroup "vô địch", MWG gấp 4 lần đầu năm, 5 doanh nghiệp có trên 40.000 tỷ

Các ông vua tiền mặt trên sàn chứng khoán: Vingroup "vô địch", MWG gấp 4 lần đầu năm, 5 doanh nghiệp có trên 40.000 tỷ

07:43 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên