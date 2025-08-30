Con trai Tổng thống Donald Trump dự báo giá Bitcoin có thể lên đến 1 triệu USD

Eric Trump, con trai thứ hai của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã dự đoán vào thứ Sáu tại một hội nghị ở Hồng Kông rằng Bitcoin sẽ đạt 1 triệu USD trong vòng vài năm tới, và ông gọi Trung Quốc là "một cường quốc" trong việc phát triển tiền điện tử.

Bitcoin đã tăng 18% trong năm nay nhưng vẫn còn cách xa mốc 1 triệu USD. Đồng tiền số này đã đạt mức cao kỷ lục 124.480 USD vào giữa tháng 8, được thúc đẩy bởi các quy định thân thiện hơn từ chính quyền Trump và nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Bitcoin sẽ đạt 1 triệu USD", Eric Trump phát biểu trong một phiên thảo luận tại hội nghị Bitcoin Châu Á, viện dẫn nhu cầu của các tổ chức tăng vọt và nguồn cung hạn chế.

Tuần trước, Reuters đưa tin, trích dẫn nguồn tin, rằng Trung Quốc đại lục cấm giao dịch tiền điện tử nhưng đang xem xét các đồng tiền ổn định được hỗ trợ bằng đồng nhân dân tệ để thúc đẩy việc sử dụng nó trên toàn cầu.

Hồng Kông đã thông qua dự luật tiền ổn định vào tháng 5, cạnh tranh với Hoa Kỳ và các nước trong khu vực để trở thành một trung tâm tài sản kỹ thuật số toàn cầu.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có sớm thảo luận về tiền điện tử hay không, Eric Trump cho biết cả hai nước có lẽ đều hiểu rõ về tiền kỹ thuật số "tốt hơn bất kỳ ai khác trên thế giới".

Trong xu hướng đi lên của Bitcoin thời gian qua, nhiều chuyên gia đã đưa ra dự báo về giá của đồng tiền số lớn nhất thế giới này. Thậm chí, trước Eric Trump, một số phân tích đã chỉ ra rằng Bitcoin có thể chạm đến những mức giá “cực sốc”.

Hồi tháng 5 năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với Rug Radio, cựu CEO Binance Changpeng Zhao kỳ vọng Bitcoin sẽ đạt 1 triệu USD mỗi token trong chu kỳ này. Dự đoán giá của ông được đưa ra trong bối cảnh các quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục) Bitcoin giao ngay được thể chế hóa tại nhiều quốc gia. Đây được xem là điểm tốt và là động lực quan trọng của thị trường.

"Có các ETF Bitcoin được thể chế hóa, rõ ràng đây là tín hiệu tích cực giúp tăng giá. Ví tiền của tôi đang tăng lên, trong đó nhờ có Bitcoin và cả altcoin (những tiền số không phải Bitcoin)", CZ nói. Nhà sáng lập Binance giải thích các ETF đang giúp luân chuyển dòng tiền của các tổ chức truyền thống vào thị trường tiền mã hóa. "Bitcoin đang tăng giá vì hầu hết các ETF đều dựa trên Bitcoin", Zhao nhận định.

Ở một dự báo khác, nhà phân tích Sminston With đang gây chú ý khi đưa ra dự báo rằng đồng tiền số này có thể đạt đỉnh trong khoảng 220.000 đến 330.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc. Phân tích này, được chia sẻ trên nền tảng X, dựa trên đường trung bình động đơn giản 365 ngày (SMA) kết hợp với mô hình "định luật lũy thừa" (power law) có độ chính xác R² = 0,96.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Matt Hougan, Giám đốc đầu tư của Bitwise Asset Management, cho biết công ty của ông kỳ vọng giá Bitcoin sẽ đạt hơn 200.000 USD vào cuối năm nay. Lý do chính đến từ nhu cầu của các tổ chức tài chính tăng vọt gần đây trong khi nguồn cung của Bitcoin hạn chế.

Bitwise Asset Management là nhà quản lý quỹ ETF lớn nhất thế giới trong lĩnh vực tiền số. Họ cung cấp các giải pháp đầu tư tiền số cho cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, bao gồm các quỹ ETF, quỹ tư nhân, quỹ phòng hộ và các dịch vụ quản lý tài sản riêng biệt. Cuối năm trước, họ công bố đang quản lý trên 10 tỷ USD tài sản với đội ngũ hơn 90 chuyên gia.

Mặc dù đã điều chỉnh so với đỉnh nhưng Bitcoin vẫn ghi nhận mức tăng khá mạnh từ đầu năm và nhìn chung vẫn trong xu hướng tăng dài hạn từ cuối 2022. Thực tế cho thấy Bitcoin là một trong những loại tài sản tăng mạnh nhất thế giới trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây.