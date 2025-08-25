Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi bộ hay chạy bộ 5km: Cách nào giúp cơ thể khỏe hơn, đốt mỡ nhanh hơn?

25-08-2025 - 04:30 AM | Sống

Hãy đọc bài viết dưới đây trước khi đưa ra quyết định nhé!

Chạy bộ và đi bộ nhanh là 2 hình thức tập luyện phổ biến nhất nhờ tính tiện lợi, dễ thực hiện và không tốn nhiều chi phí. Với người chạy bộ, 5 km mỗi ngày được xem là "khoảng cách vàng" giúp rèn luyện thể chất hiệu quả mà không ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt. Với người đi bộ nhanh, quãng đường 5 km, đặc biệt sau bữa tối, cộng với vận động ban ngày, dễ dàng đạt mốc 8.000 - 10.000 bước - mức lý tưởng cho sức khỏe tim mạch.

Đi bộ hay chạy bộ 5km: Cách nào giúp cơ thể khỏe hơn, đốt mỡ nhanh hơn?- Ảnh 1.

Với người chạy bộ, 5 km mỗi ngày được xem là "khoảng cách vàng" giúp rèn luyện thể chất hiệu quả mà không ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt.

Đi bộ hay chạy 5km: Cách nào giúp cơ thể khỏe hơn, đốt mỡ nhanh hơn?

Một nghiên cứu tại Anh theo dõi hơn 33.000 người chạy và 15.000 người đi bộ trong 6 năm cho thấy, chạy bộ hiệu quả hơn trong việc giảm nguy cơ cao huyết áp, cholesterol cao và tiểu đường type 2. Tuy nhiên, khi tiêu thụ cùng mức năng lượng, đi bộ lại giảm nguy cơ cao huyết áp (7,2% so với 4,2%) và cholesterol cao (7,0% so với 4,3%) tốt hơn chạy bộ.

Chạy bộ giúp giảm nguy cơ tiểu đường type 2 tới 12,1% và bệnh tim mạch vành 13,1%. Đi bộ giúp giảm các nguy cơ này lần lượt là 12,3% và 9,3%. Sau khi điều chỉnh theo chỉ số BMI, chạy bộ tỏ ra vượt trội hơn về cải thiện hiệu quả trao đổi chất.

Các chuyên gia cũng thừa nhận, đi bộ nhanh phù hợp với đại đa số người trưởng thành, đặc biệt là nhóm có nguy cơ chấn thương khớp. Tuy nhiên, chạy bộ mang lại tác động mạnh mẽ hơn lên hệ tim mạch và chuyển hóa năng lượng, giúp cải thiện thể lực nhanh hơn.

Đi bộ hay chạy bộ 5km: Cách nào giúp cơ thể khỏe hơn, đốt mỡ nhanh hơn?- Ảnh 2.

Đi bộ nhanh phù hợp với đại đa số người trưởng thành, đặc biệt là nhóm có nguy cơ chấn thương khớp.

Ai nên đi bộ?

Đi bộ phù hợp với người mới tập, người thừa cân hoặc béo phì, người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính (tim mạch, loãng xương…), và phụ nữ mang thai ở tam cá nguyệt thứ 2-3 (khi được bác sĩ đồng ý). Ưu điểm là cường độ thấp, ít áp lực lên khớp và an toàn hơn.

Ai nên chạy bộ?

Chạy bộ hợp với người trẻ, có nền tảng thể lực, không mắc bệnh tim mạch, muốn nâng cao sức bền tim phổi và giảm cân nhanh hơn.

Thời lượng và thời điểm vàng để đi bộ hoặc chạy bộ

Nên tập 3-5 buổi/tuần, mỗi buổi 30-60 phút. Chạy 5km thường mất khoảng 30 phút, đi bộ 5km mất khoảng 60 phút.

Đi bộ hay chạy bộ 5km: Cách nào giúp cơ thể khỏe hơn, đốt mỡ nhanh hơn?- Ảnh 3.

Với người ít vận động lâu ngày, nên bắt đầu từ 15 phút/ngày, tăng dần 10% mỗi tuần.

- Buổi sáng 8-10 giờ: Giảm nguy cơ bệnh tim mạch vành tới 16%, đột quỵ 17%, đồng thời giảm nguy cơ ung thư vú và tuyến tiền liệt khoảng 26–27%.

- Buổi chiều 4-6 giờ: Cơ bắp và dây chằng đã được làm nóng sau ngày làm việc, phù hợp với các bài tập cường độ cao.

Lưu ý khi tập

Đánh giá thể trạng trước khi tập, đặc biệt nếu hôm trước uống rượu, ngủ kém hoặc đang bị bệnh. Với người ít vận động lâu ngày, nên bắt đầu từ 15 phút/ngày, tăng dần 10% mỗi tuần. Uống nước từng ngụm nhỏ trong khi tập, bổ sung điện giải sau buổi tập cường độ cao.

(Ảnh minh họa: Internet)

Theo Thùy Linh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Học sinh tại các khu vực sau đặc biệt lưu ý: Nhiều trường sẽ lùi lịch đi học trở lại

Học sinh tại các khu vực sau đặc biệt lưu ý: Nhiều trường sẽ lùi lịch đi học trở lại Nổi bật

Bão số 5 (bão Kajiki) thành cuồng phong: Nguy hiểm thế nào?

Bão số 5 (bão Kajiki) thành cuồng phong: Nguy hiểm thế nào? Nổi bật

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ

00:07 , 25/08/2025
Những kiểu bố mà mọi đứa trẻ đều ao ước có

Những kiểu bố mà mọi đứa trẻ đều ao ước có

23:20 , 24/08/2025
Người già khôn ngoan thường giả bộ 3 điều sau với con cái, cuộc sống vì vậy mà êm đẹp!

Người già khôn ngoan thường giả bộ 3 điều sau với con cái, cuộc sống vì vậy mà êm đẹp!

22:42 , 24/08/2025
4 câu hỏi người EQ cao luôn tránh, người EQ thấp lại vô tư hỏi khiến ai cũng khó chịu, né xa

4 câu hỏi người EQ cao luôn tránh, người EQ thấp lại vô tư hỏi khiến ai cũng khó chịu, né xa

22:20 , 24/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên