Độ tuổi nào lý tưởng nhất để bắt đầu tiết kiệm "tiền dưỡng già", giúp tận dụng tối đa sức mạnh từ lãi kép?

Theo một báo cáo gần đây của Empower, trung bình người Mỹ được khảo sát cho rằng nên bắt đầu tiết kiệm để về hưu từ tuổi 27. Cuộc khảo sát được thực hiện vào ngày 2/6 với 1.001 người trưởng thành. Những người tham gia cũng cho rằng nên nghỉ hưu ở tuổi 58.

Tuy nhiên, độ tuổi lý tưởng trong báo cáo của Empower có sự khác biệt so với thực tế mà các báo cáo khác ghi nhận.

Một báo cáo năm 2024 của Transamerica Institute và Transamerica Center for Retirement Studies cho thấy, trung bình, thế hệ Gen X và Baby Boomer bắt đầu tiết kiệm cho hưu trí lần lượt ở độ tuổi 30 và 35. Trong khi đó, Gen Z và millennial lại khởi động sớm hơn, với độ tuổi trung bình là 20 và 25.

Đồng thời, độ tuổi mục tiêu nghỉ hưu trung bình mà những người tham gia khảo sát của Empower đưa ra sớm hơn nhiều so với độ tuổi nghỉ hưu thực tế. Tính đến năm 2024, nam giới nghỉ hưu trung bình ở tuổi 64, còn nữ giới ở tuổi 62, theo Trung tâm Nghiên cứu Hưu trí thuộc Đại học Boston.

Bắt đầu tiết kiệm cho hưu trí từ cuối những năm 20 tuổi và đặt mục tiêu nghỉ hưu vào cuối những năm 50 tuổi có thể nghe có vẻ tham vọng, nhưng điều đó “hoàn toàn khả thi,” theo lời Gloria Garcia Cisneros, một chuyên gia hoạch định tài chính được chứng nhận tại LourdMurray, công ty quản lý tài sản và đầu tư.

“Ba thập kỷ là khoảng thời gian đủ tốt để tiền của bạn tăng trưởng và sinh lời nhờ lãi kép”, Garcia Cisneros cho biết.

Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu muộn hơn, thì “bí quyết” là phải đảm bảo tiết kiệm nhiều hơn, Garcia Cisneros nói thêm.

Khoảng 40% người Mỹ tham gia khảo sát cho biết họ đang chậm trễ trong việc tiết kiệm hưu trí, theo một cuộc khảo sát của CNBC năm 2024 với hơn 6.600 người trưởng thành. Trong số những người cảm thấy "tụt hậu", nhiều người chỉ ra nguyên nhân là bắt đầu quá muộn, đang gánh nợ hoặc thu nhập không đủ.

Thực tế, việc không bắt đầu tiết kiệm hay đầu tư sớm hơn là một trong những điều thường khiến nhiều người hối tiếc. Gần một nửa – khoảng 45% – số người tham gia khảo sát của Empower thừa nhận rằng họ ước gì mình đã bắt đầu tiết kiệm sớm hơn.

Một báo cáo khác của Charles Schwab cho thấy, phụ nữ thường bắt đầu đầu tư ở độ tuổi trung bình là 31. Tuy nhiên, có tới 85% cho biết họ mong rằng mình đã khởi đầu sớm hơn.

Theo các chuyên gia, càng bắt đầu sớm thì càng tốt.

"Hãy bắt đầu tiết kiệm càng sớm càng tốt, bởi vì bạn sẽ tận dụng được sức mạnh tuyệt vời của lãi kép", Carolyn McClanahan – nhà hoạch định tài chính (CFP) và nhà sáng lập Life Planning Partners tại Jacksonville, Florida – chia sẻ.

Lãi kép có thể "tăng tốc" số tiền của bạn, theo các chuyên gia. Về cơ bản, lãi kép là khoản lãi được tính không chỉ trên số tiền gốc ban đầu mà còn trên phần lãi đã tích lũy từ những kỳ trước.

"Thời gian chính là yếu tố tiếp sức cho sức mạnh tiềm năng của lãi kép".

“Nếu bạn bắt đầu tiết kiệm từ những năm đầu của tuổi 20, số tiền đó sẽ có nhiều thời gian để sinh lời hơn, và kết quả là bạn sẽ có một khoản tiền lớn hơn khi về hưu”, McClanahan – thành viên Hội đồng Cố vấn Tài chính của CNBC – cho biết.

Ví dụ, giả sử một người bắt đầu tiết kiệm và đầu tư cho hưu trí từ năm 22 tuổi, mỗi tháng dành ra 100 USD. Với giả định mức lợi suất kép hằng năm là 6%, đến năm 65 tuổi, họ có thể tích lũy được hơn 242.000 USD.

Chỉ vài năm khởi đầu sớm có thể tạo ra khác biệt rõ rệt. Nếu cũng tiết kiệm 100 USD/tháng nhưng bắt đầu từ năm 27 tuổi, với cùng giả định về lợi suất và tuổi nghỉ hưu, thì số tiền tích lũy khi về hưu chỉ còn khoảng 174.000 USD

Theo CNBC