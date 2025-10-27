Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc chưa dừng đà giảm

27-10-2025 - 10:05 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới tiếp tục giảm.

Giá bạc chưa dừng đà giảm- Ảnh 1.

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay giảm, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 1.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.908.000 đồng/lượng (bán ra). Điều này kéo theo giá bạc giảm 7,3% trong vòng 1 tuần qua nhưng người mua vẫn lãi 50% trong 1 năm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg cũng giảm, có giá 49.359.210 đồng/thỏi (mua vào) và 50.879.873 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:01 ngày 27/10.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống còn 48,25 USD/ounce.

Giá bạc chưa dừng đà giảm- Ảnh 2.

Trong bối cảnh FED sắp diễn ra cuộc họp quan trọng, thị trường bạc đang trong trạng thái chờ đợi, với các ngưỡng 49,46 USD/ounce và 47,53 USD/ounce trở thành các “rào chắn” quan trọng quyết định hướng đi tiếp theo của kim loại quý này.

Đáng chú ý, sức ép lớn đang dồn lên thị trường bạc vật chất, tập trung giữa hai trung tâm giao dịch quan trọng nhất thế giới: COMEX tại New York - sàn giao dịch tương lai lớn nhất của Mỹ - và thị trường London - trung tâm giao dịch bạc vật chất hàng đầu toàn cầu.

Ông Robert Gottlieb - Cựu giao dịch viên kim loại quý và Giám đốc điều hành tại JPMorgan Chase & Co - cho biết, lượng bạc vật chất bị rút khỏi các kho của COMEX đang tăng tốc, báo hiệu sức ép lớn trong hệ thống giao nhận kim loại toàn cầu.

"Chỉ trong 2 tuần gần đây, đã có 29 triệu ounce bạc bị rút khỏi kho COMEX" - ông nói.

Ông nói thêm, động thái rút bạc vật chất diễn ra ngay sau tuần biến động mạnh, khi vàng từng lao dốc gần 5,5% trong phiên thứ Ba, từ hơn 4.360 USD/ounce xuống gần 4.120 USD/ounce rồi bật tăng trở lại; còn bạc giảm sâu tới 7,5% trong cùng phiên.

Theo Gottlieb, nhu cầu tăng mạnh đã khiến lượng bạc "tự do lưu thông" trong các kho tại London đã cạn kiệt.

"Lượng bạc tự do ở London đã giảm từ 305 triệu ounce xuống chỉ còn khoảng 125 triệu ounce. Điều đó tạo ra sự căng thẳng này" - ông nói.

Theo vị chuyên gia, tình trạng thiếu hụt tại London đã gây ra sự đảo chiều dữ dội trong dòng chảy kim loại. Việc giá bạc giao ngay tại London cao hơn giúp các ngân hàng thu lợi khi rút bạc từ COMEX chuyển về Anh.

Giá bạc phục hồi


Khánh Vy

An ninh tiền tệ

