Giữa bão thất nghiệp lan tràn, cô gái 30 tuổi vẫn thong dong kiếm tiền tỉ nhờ nghề siêu hot, chỉ phục vụ giới siêu giàu

Nghề mai mối triệu đô – không dành cho số đông

Jennifer Donnelly, một phụ nữ tại Dallas (Mỹ), đã dành trọn 10 năm qua để trở thành “bà mai” cho giới thượng lưu. Khác với những dịch vụ hẹn hò thông thường, công việc của Jennifer hướng đến nhóm khách hàng siêu giàu – những người có sức ảnh hưởng và khối tài sản kếch xù.

Cô gái chuyên làm bà mai cho nhà giàu. Ảnh: BI

Khởi đầu, Jennifer làm việc cho một công ty hẹn hò sau khi tốt nghiệp đại học. Ở đó, cô phục vụ hàng nghìn khách hàng với mức phí thấp nhưng mọi thứ đều gói gọn trong một danh sách có sẵn. Cô nhanh chóng nhận ra điều này không phù hợp với mình.

“Tôi muốn gặp trực tiếp khách hàng, hiểu họ thật kỹ và có thể tìm kiếm bạn đời ở bất kỳ đâu chứ không phải chỉ trong một danh sách giới hạn,” Jennifer kể. Sau đó, cô rời công ty và tự xây dựng sự nghiệp riêng, với mục tiêu phục vụ ít người nhưng kết quả phải hoàn hảo.

Khách hàng đầu tiên của Jennifer là một tỷ phú. Sự thành công trong mối ghép duyên ấy mở ra hàng loạt mối quan hệ khác, giúp cô nhanh chóng gây dựng uy tín trong giới nhà giàu. Từ đó, Jennifer khẳng định: “Chỉ cần tôi nhắm đến ai, tôi đều có cách để tiếp cận thông qua mạng lưới quen biết.”

Dịch vụ của cô rõ ràng không dành cho số đông. Giá khởi điểm là 150.000 USD (hơn 3,9 tỷ đồng) cho phạm vi tìm kiếm trong một thành phố, 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng) cho một tiểu bang. Và từng có khách hàng chấp nhận chi tới 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng) chỉ để cô tìm vợ khắp nước Mỹ.

Mai mối cho giới siêu giàu: Kén chọn hơn cả… chính khách hàng

Công việc của Jennifer đòi hỏi sự tỉ mỉ đến mức khó tin. Trước khi nhận lời giúp một khách hàng, cô thường tiến hành 2-3 buổi phỏng vấn sâu để đánh giá mức độ nghiêm túc. “Tôi chỉ có thể làm tốt nếu họ sẵn sàng cho tôi thấy con người thật của họ,” cô nói.

Khi đã bắt tay, Jennifer không ngần ngại dành hàng tháng trời để tìm kiếm và sàng lọc. Có trường hợp, cô thực hiện hơn 100 cuộc phỏng vấn ứng viên chỉ để sắp xếp một buổi hẹn duy nhất. Một số khách hàng còn đùa rằng: “Jennifer kén chọn còn hơn chính chúng tôi.”

Mỗi khách hàng đều được xây dựng một “chiến lược tình yêu” riêng: từ việc vẽ chân dung bạn đời lý tưởng, xác định cách tiếp cận cho tới việc lựa chọn ứng viên phù hợp. Không ít yêu cầu nghe qua tưởng như bất khả thi, chẳng hạn: người phụ nữ vừa có sự nghiệp, vừa làm mẹ tuyệt vời, vừa sẵn sàng bay đi bất cứ đâu vì gia đình…

“Tôi thường phải khuyên khách hàng chọn ra những điều thực sự quan trọng nhất, bởi không ai có thể hoàn hảo theo mọi tiêu chí,” cô thẳng thắn chia sẻ.

Điều khiến Jennifer hạnh phúc nhất không phải số tiền khổng lồ, mà là giây phút chứng kiến các cặp đôi do mình mai mối bước vào lễ đường. “Khi nhìn thấy họ nắm tay nhau trong ngày cưới, tôi biết mình đã chọn đúng nghề,” cô nói.

Dù vậy, nhiều cặp đôi giàu có sau khi nên duyên lại đề nghị Jennifer giữ kín thân phận khi tham dự hôn lễ. Với họ, “bà mai” triệu đô vẫn nên đứng ở phía sau, lặng lẽ dõi theo hạnh phúc mình góp phần tạo nên.