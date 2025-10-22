Góc nhìn chuyên gia: Bạc vượt khỏi vai trò trang sức, trở thành kênh đầu tư chiến lược bên cạnh vàng

Tập đoàn vàng bạc Phú Quý là một số các công ty vàng bạc đá quý lớn có cung cấp sản phẩm bạc tích trữ riêng.

Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược” diễn ra sáng 22/10, các chuyên gia đánh giá trong bối cảnh nền kinh tế được kỳ vọng tăng trưởng bứt phá với sự kết hợp của những động lực truyền thống và động lực tăng trưởng mới, nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ hội trong việc đa dạng các kênh phân bổ tài sản.

Bên cạnh các kênh đầu tư truyền thống như vàng, chứng khoán, bất động sản, gửi tiết kiệm… nhà đầu tư có cơ hội đa dạng hóa các lớp tài sản với các kênh đầu tư mới, trong đó nổi lên gần đây là kênh đầu tư bạc.

“Nhu cầu về bạc sẽ tăng cao theo thời gian”

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG, bạc vật chất gần đây rất được quan tâm khi giá liên tục tăng (tăng 64% kể từ đầu năm) và “sốt” giá không kém gì kênh đầu tư vàng, thậm chí còn vượt cả mức tăng của giá vàng (56%).

Ông Tuấn cho biết, trên thị trường hiện nay đã có một số các công ty vàng bạc đá quý lớn có cung cấp sản phẩm bạc tích trữ riêng, tiêu biểu như Tập đoàn vàng bạc Phú Quý. Tập đoàn này cũng đang hợp tác với Bảo Tín Minh Châu để phân phối các sản phẩm bạc miếng, bạc thỏi.

Hiệu suất đầu tư của kênh đầu tư vàng và bạc kể từ đầu năm 2025. (Nguồn: FIDT)

Ông Tuấn chia sẻ, trong quan điểm quản lý và phân bổ tài sản của FIDT thì vàng, bạc đã được đưa vào danh mục các kim loại quý và được đầu tư với tỷ trọng từ 5-10%.

“Trên thực tế từ xưa đến nay, bạc vẫn là một loại trang sức, mặc dù so với vàng ít được ưu tiên hơn vì chưa phổ biến và ít thương hiệu tham gia. Sắp tới, bạc có thể sẽ nhích dần lên trong bối cảnh nguồn cung vàng hạn hẹp. Nhìn rộng ra trên thế giới, trong chu kỳ Tổng thống Donald Trump, giá vàng và bạc biến thiên đồng pha. Do đó, việc sử dụng bạc như một dạng tài sản phòng thủ và tích lũy hoàn toàn có thể”, ông Tuấn nhận định.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó Chủ tịch Chứng khoán APG

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi cho biết, bạc hiện là nguyên liệu đầu vào rất quan trọng cho các ngành sản xuất năng lượng xanh nên nhìn về dài hạn nhu cầu chắc chắn sẽ tăng lên.

“Xu hướng mua bạc và tích lũy trong thời gian tới chắc chắn là một xu hướng tăng trưởng bền vững. Hiện nay, thế giới và Việt Nam cùng hướng tới Net Zero. Vì vậy, trong vòng 30 - 40 năm tới, nhu cầu về bạc chắc chắn sẽ tăng cao theo thời gian”, ông Huy nêu quan điểm.

Bạc có thể có cơn sốt mới nhưng cần chú ý rủi ro

Cùng nhận định bạc là kênh đầu tư mới tiềm năng, bà Chu Phương, Chuyên gia vàng, bạc cho hay, giai đoạn vừa qua, giá bạc đã tăng tốc rất mạnh và biên độ lợi nhuận tính theo năm cao hơn vàng rất nhiều. Giống như vàng, giá bạc đã đạt đỉnh lịch sử ở mức hơn 54 USD/ounce và có thời điểm lên đến 56 USD/ounce. Tuy nhiên, sáng nay (22/10) giá bạc đã giảm về 49 USD/ounce.

Mặc dù giá bạc giảm nhưng theo bà Phương đây chỉ là điều chỉnh trong ngắn hạn. Còn về dài hạn, có tương đối nhiều yếu tố hỗ trợ cho sự tăng giá của bạc. Thứ nhất, bạc là nguyên liệu cho công nghệ xanh, pin năng lượng mặt trời, điện, xe điện, và nhu cầu thực tế là có, các nước như Mỹ, Trung Quốc hay Việt Nam đều đang hướng đến công nghệ xanh, nên nhu cầu bạc là thật.

Thứ hai, tương tự vàng, bạc được định giá bằng đồng USD. Khi đồng USD giảm giá, các hàng hóa được định giá bằng USD như bạc có xu hướng tăng. Hiện nay, đồng USD đang ở mức đáy kể từ cuối năm 2022 nên bạc đang được định giá bằng đồng tiền yếu hơn, dẫn đến việc tăng giá.

Ngoài ra, nếu đầu tư theo chu kỳ, khi một loại hàng hóa vượt đỉnh lịch sử thì giá thường tăng rất nhanh. Với bạc, khi đã vượt đỉnh 50 USD/ounce, tâm lý thị trường thường rất mạnh, đẩy giá lên cao. Khi bạc vượt ngưỡng này, sàn London thậm chí không còn bạc sẵn để giao cho nhà đầu tư. Lý do là Mỹ coi đây là mặt hàng chiến lược. Tuy nhiên, Mỹ cũng đang đề xuất đánh thuế bạc, nên lượng bạc tồn kho ở sàn Mỹ vẫn nhiều. Trong khi tại London, khi bạc vượt 50 USD/ounce, lượng tồn kho chỉ còn 1/3 so với bình thường.

“Theo góc nhìn kỹ thuật, trước đây, giới đầu tư thường áp dụng lý thuyết ‘mua ở hỗ trợ, bán ở kháng cự’. Khi giá bạc lên 50 USD/ounce, một số tổ chức lớn và ngân hàng Mỹ đặt lệnh bán khống, tức là bán khi chưa sở hữu bạc, kỳ vọng giá giảm để mua lại ở mức thấp hơn và hưởng chênh lệch. Tuy nhiên, thị trường không diễn biến như kỳ vọng. Khi bạc vượt 50 USD/ounce, những vị thế bán khống buộc phải đóng, tức là phải mua lại ở mức giá cao, khiến giá càng bị đẩy lên mạnh hơn. Nhà đầu tư vì thế càng FOMO, đổ tiền vào nhiều hơn”, bà Phương phân tích.

Bà Chu Phương, Chuyên gia vàng, bạc chia sẻ tại diễn đàn

Bà Phương cho biết, trong khoảng từ 13 - 17/10 vừa qua, các quỹ tín thác vàng trên toàn cầu đã mua tới 59 tấn vàng, góp phần khiến giá vàng lập đỉnh nhanh như vậy. Các quỹ tín thác bạc cũng hành động tương tự, mua gần 100 tấn bạc, khiến thị trường càng khan hiếm và nhà đầu tư càng muốn mua theo.

Vị chuyên gia này cho biết thêm, thị trường bạc biến động trong 2 - 3 phiên gần đây ngoài thông tin về cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump, còn có tin Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại. Tính đến nay, chính phủ Mỹ đã đóng cửa 22 ngày, trong khi kỳ đóng cửa lâu nhất trước đó cũng dưới thời ông Trump là 35 ngày.

“Nếu Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa, thông tin kinh tế sẽ bị thiếu hụt, khiến Fed khó có cơ sở thay đổi chính sách lãi suất trong cuộc họp tuần tới. Dù kỳ vọng vẫn là Fed sẽ giảm lãi suất, nhưng trong bối cảnh thông tin mù mờ, họ sẽ hành động thận trọng hơn. Khi thiếu thông tin, nhà đầu tư thường tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và bạc”, bà Phương nhận định.

Trong nước, bà Phương cho rằng thị trường có thể có một cơn sốt mới cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chú ý rủi ro ở những phiên thị trường biến động mạnh, nhất là khi chênh lệch cao.

PGS. TS. Ngô Trí Long, Chuyên gia kinh tế nhìn nhận bạc cũng là một loại tiền tệ, kim loại quý. Vàng và bạc như cặp song sinh, diễn biến giá bạc theo giá vàng.

“Đây là kênh đầu tư mới. Vì vậy cần thời gian phải tìm hiểu thông tin để đầu tư chứ không nên đầu tư bừa bãi”, ông Long nói và khuyến nghị nhà đầu tư nên chọn nơi uy tín để mua bán, phải kiên nhẫn và chấp nhận việc giá bạc đầu tư rất mạnh, đặc biệt không nên vay tiền để đi đầu tư bạc.