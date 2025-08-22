Không trả được nợ trên ứng dụng cho vay online có bị nợ xấu trên CIC?

Sự bùng nổ của các ứng dụng tài chính cho vay tiền online khiến việc tiếp cận vốn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể giải ngân trong vài phút, không cần thủ tục phức tạp như ngân hàng truyền thống. Nhưng một câu hỏi thường trực vẫn khiến nhiều người băn khoăn: nếu không trả đúng hạn, khoản vay qua app có bị ghi nhận là nợ xấu trên hệ thống CIC và ảnh hưởng đến hồ sơ tín dụng cá nhân sau này hay không?

CIC là gì và tại sao quan trọng?

CIC – Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia – là đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, chịu trách nhiệm thu thập và quản lý dữ liệu tín dụng của toàn bộ cá nhân và doanh nghiệp. Mọi khoản vay từ ngân hàng và công ty tài chính hợp pháp đều được đưa lên hệ thống này. Khi bạn xin cấp tín dụng mới, ngân hàng sẽ tra cứu CIC để đánh giá khả năng trả nợ cũng như mức độ rủi ro. Một điểm tín dụng “sạch” đồng nghĩa với việc hồ sơ vay vốn của bạn sẽ được thuận lợi hơn.

Phân biệt App cho vay chính thống và không chính thống

Nếu app do ngân hàng hoặc công ty tài chính có giấy phép phát triển và báo cáo lên hệ thống: thông tin khoản vay sẽ được ghi nhận vào CIC. Lãi suất của các ngân hàng, công ty tài chính đều được niêm yết minh bạch.

Nếu vay qua app không chính thống (tín dụng đen, không được cấp phép), khoản vay sẽ không được phản ánh trên hệ thống CIC, nghĩa là không bị ghi nhận nợ xấu trong hệ thống chính thức. Điều này nghe qua có vẻ có lợi cho người vay, nhưng những app cho vay không chính thống này tiềm ẩn vô số rủi ro. Lãi suất, phí sẽ thường bị đẩy lên mức rất cao, gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật. Người vay dễ rơi vào vòng xoáy nợ nần khi số tiền lãi ngày một phình to. Thêm vào đó, phương thức thu hồi nợ của các tổ chức này thường không minh bạch, có thể dùng đến biện pháp quấy rối, khủng bố tinh thần, thậm chí đe dọa, bôi nhọ danh dự trên mạng xã hội hoặc tiếp xúc với người thân, đồng nghiệp. Hơn nữa, thông tin cá nhân người vay rất dễ bị lạm dụng. Khi cài đặt ứng dụng “chui”, người vay có thể đã vô tình cho phép truy cập danh bạ, ảnh, tệp tin trong điện thoại, dẫn đến nguy cơ bị rò rỉ dữ liệu và bị lợi dụng để ép buộc trả nợ.

Chính vì thế, việc vay qua các app không được cấp phép tuy không ảnh hưởng tới CIC, nhưng lại gây hậu quả nặng nề về tài chính, pháp lý và cả đời sống cá nhân. Đây là con đường rủi ro mà người tiêu dùng nên tránh tuyệt đối.

Vay trên App cho vay ngang hàng được cấp phép thử nghiệm sẽ ghi nhận trên CIC

Đáng chú ý, Việt Nam đã bắt đầu có hành lang pháp lý cho hình thức cho vay ngang hàng (P2P Lending) khi Nghị định số 94/2025/NĐ‑CP về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Theo đó, các nền tảng vay ngang hàng (P2P Lending) được phép hoạt động thử nghiệm phải: Có biện pháp xác định và quản lý dư nợ tối đa cho mỗi người vay; Kết nối và khai thác thông tin tức thời với CIC, đảm bảo cá nhân không vượt hạn mức tín dụng được phép; Tất cả hoạt động giải ngân, thu phí, trả nợ đều phải qua tài khoản ngân hàng chính chủ hoặc ví điện tử đứng tên người vay, không dùng tiền mặt.

Như vậy, nếu bạn vay qua các app hợp pháp nằm trong cơ chế thử nghiệm, khoản vay đó sẽ được ghi nhận lên CIC.

Lưu ý khi vay tiền online

Nếu bạn vay qua app hợp pháp mà không trả đúng hạn, khoản vay sẽ bị phân loại vào nhóm nợ quá hạn và có thể trở thành nợ xấu (nhóm 3, 4, 5 tùy theo thời gian chậm trả). Một khi đã bị đưa vào danh sách này, thông tin sẽ lưu giữ nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vay vốn sau này, kể cả khi bạn muốn vay mua nhà, mua xe hay chỉ đơn giản là mở một chiếc thẻ tín dụng mới.

Vay online không xấu, thậm chí là lựa chọn tiện lợi trong nhiều tình huống, miễn là bạn chọn nền tảng hợp pháp và tuân thủ nghĩa vụ trả nợ đúng hạn. Quy định mới từ tháng 7/2025 sẽ khiến hoạt động vay app ngày càng minh bạch và gắn chặt với hệ thống CIC, giúp bảo vệ cả người vay lẫn tổ chức cho vay. Nhưng cũng từ đó, bạn cần thận trọng hơn, giữ hồ sơ CIC trong sạch không chỉ giúp bạn dễ dàng tiếp cận nguồn vốn sau này, mà còn là cách xây dựng một “thương hiệu tài chính cá nhân” đáng tin cậy cho chính mình.



