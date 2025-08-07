Mở bán 2 tấn bạc đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, một tập đoàn phải lập tức đăng đàn cảnh báo: người mua chuyển tiền vào TK ngân hàng này chắc chắn là lừa đảo

Mới đây, đại diện thương hiệu Phú Quý Silver phát đi thông báo cảnh báo về việc xuất hiện một số fanpage giả mạo, có tích xanh, mạo danh thương hiệu với mục đích gây nhầm lẫn và có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng.

Theo thông tin từ Tập đoàn Phú Quý, fanpage giả mạo đã sử dụng tên gọi và hình ảnh gần giống fanpage chính thức của thương hiệu, đồng thời gắn biểu tượng “tick xanh” – vốn thường dùng để xác minh tài khoản – nhằm tạo độ tin cậy giả tạo với người dùng. Một số trường hợp khách hàng đã phản ánh bị dụ dỗ đặt hàng các sản phẩm bạc thỏi phiên bản kỷ niệm, dù sản phẩm này hiện đã ngừng nhận đặt hàng tại hệ thống chính thức.

Khi khách hàng nhắn tin đặt hàng sản phẩm bạc, các đối tượng sẽ tư vấn một cách chuyên nghiệp, báo giá cụ thể, cam kết giao hàng tận nơi, nhưng yêu cầu chuyển khoản trước vào tài khoản cá nhân, thậm chí còn có cả hóa đơn xác nhận, mã đơn và biên nhận để lấy lòng tin. Đáng chú ý, tên tài khoản ngân hàng nhận tiền là tên của một công ty lạ: CT TNHH KD Kim Hoàn Sài Gòn ngân hàng MB, hoàn toàn không liên quan đến thương hiệu Phú Quý.

Đại diện Phú Quý cho biết: "Mọi trang facebook có tên Phú Quý đang chạy quảng cáo nhận đặt đặt hàng sản phẩm bạc kỷ niệm 80 năm đều là trang giả mạo để lừa đảo. Hiện tại khách hàng chỉ có thể đặt hàng với các đại lý ủy quyền còn hàng hoặc chờ để mua bán qua tay khi Phú Quý giao hàng thành công cho khách đã đặt."

Để tránh rủi ro từ các hoạt động giả mạo trên mạng xã hội, đại diện Phú Quý khuyến cáo người dùng cần thận trọng kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến sản phẩm bạc.

Khách hàng có thể xác minh thông tin chính thức qua các kênh như tài khoản zalo OA (tích vàng), website chính thức hoặc hotline của đơn vị này.

Ngoài ra, đại diện thương hiệu cũng khẳng định: hiện toàn bộ hệ thống Phú Quý đã dừng nhận đặt hàng đối với sản phẩm bạc thỏi Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Mọi thông tin lan truyền về việc tiếp tục nhận đơn đặt hàng sản phẩm này là sai sự thật và có thể là chiêu trò lừa đảo.



