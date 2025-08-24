Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Tôi rất chiều Tùng Dương"

Chỉ 6 ngày sau khi ra mắt, MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với phần thể hiện của divo Tùng Dương đã đạt 2 triệu lượt xem trên kênh youtube của ca sĩ và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng âm nhạc, top đầu các bảng xếp hạng như #1 Youtube Music Vietnam Daily Chart; #1 Zing Chart Realtime; #1 BXH Nhạc Mới ZingMP3.



Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Tôi viết bài hát này vào tháng 7/2025, thời điểm ghi nhận nhiều sự kiện trong đời sống xã hội. Tôi có niềm tin rằng những thay đổi đó là nền tảng để đất nước phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai gần. Từ niềm tin đó, tôi đã có cảm hứng viết một bài hát về Việt Nam trong thời kỳ chuyển mình, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta với vai trò người trẻ đóng góp sức lực và khả năng gì cho đất nước, và viết bài hát này, với sắc thái hoàn toàn khác với "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" từng rất thành công.

Viết xong "Việt Nam tự hào tiếp bước", đây là bài hát rất đặc biệt, không nói tên ra thì ít ai nghĩ là bài hát được viết bởi Nguyễn Văn Chung vì các bài hát trước mà tôi viết thường có tiết tấu chậm, buồn, cảm xúc nhẹ nhàng sâu lắng… bài này thì nguồn năng lượng như được bứt phá và bung ra. Viết xong, tôi nghĩ ngay đến Tùng Dương và khi nghe tôi ngỏ ý thì Tùng Dương bảo: "Đưa tớ hát cho".

Sau đó tôi mất hơn 2 tháng hoàn thành, từ tháng 7 đến tháng 9/2025, ngày nào tôi cũng mệt vì nhắn tin với Tùng Dương và bạn ấy trao đổi nên sửa này sửa kia, thêm này thêm kia rồi cuối cùng quay lại như cũ (cười). Nhiều hôm mệt không ngủ được với Tùng Dương, nhưng nhờ đó mà 2 người hiểu nhau nhiều hơn. Sau lần hợp tác này, tôi hiểu Tùng Dương hơn rất nhiều. Thú thật trước đó tôi không hiểu gì về Tùng Dương, tôi nghĩ mình không hợp nguồn năng lượng và tư tưởng âm nhạc của Tùng Dương nhưng hóa ra giữa chúng tôi có nhiều điểm chung trong âm nhạc và đặc biệt là cả hai luôn hướng tới sự cầu toàn.

Trong quá trình làm, tôi chiều Tùng Dương rất nhiều nhưng nhìn lại cảm thấy những điều đó rất phù hợp với tổng thể bài hát. Với tôi, khi viết bài hát nào cũng vậy, người hát ko cảm thấy thỏa mãn thì làm sao hát được 100% năng lượng của họ để chạm đế khán giả. Nên tôi luôn đặt tiêu chí bài hát phải thỏa mãn được cả mình lẫn ca sĩ.

Khi Tùng Dương nói muốn bài hát mở đầu bằng sự khí thế, hào hùng về quê hương đất nước rồi tiếp đó mới đến động lực nào, niềm tin nào để làm nên điều đó tôi quyết định thay đổi đoạn đầu, đưa vào những giá trị truyền thống thân quen, hát lên ai cũng thấy rung động, thì hát đoạn sau mới rạo rực và cuốn theo, trở thành động lực thôi thúc mỗi người cần phải làm gì để xây dựng quê hương đất nước".

Về phía mình, Tùng Dương tâm sự: "Nếu 1 bài hát được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau thì sẽ có sự lan tỏa nhiều hơn, cũng như với 1 bài hát về Việt Nam nếu Tùng Dương có điều kiện hát ở nước ngoài hay bất cứ nơi nào trên thế giới, hát cả tiếng Việt – tiếng nước ngoài là sự quốc tế hóa thì sẽ là điều tuyệt vời để có thể giao lưu với bạn bè quốc tế.

Với những bài hát khác có thể vấn đề bản quyền được đặt ra khá chặt chẽ nhưng riêng với bàn này, tôi có bàn với Nguyễn Văn Chung là bài này càng nhiều người cover, càng nhiều người hát càng tốt, nhân lên tình yêu quê hương đất nước, không giữ riêng gì cho bản thân mình cả.

Nhạc sĩ hiền nhất quả đất là Nguyễn Văn Chung, trong quá trình làm việc chưa xảy ra lục đục tranh cãi bao giờ cả. Như khi tôi muốn đổi chữ khác, đổi qua đổi lại, Nguyễn Văn Chung rất mở lòng nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định quay lại giữ những gì hay nhất. Ko có sự tranh luận nào, xéo xắt trên mạng xã hội cho vui thôi, mong đối thoại không có hồi kết mà kéo dài mãi".