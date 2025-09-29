Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông lớn ngành gỗ trên sàn có động thái mới ngay trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế mặt hàng nội thất lên tới 50%

29-09-2025 - 11:08 AM | Doanh nghiệp

Với Phú Tài, dự kiến chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu chủ lực, chiếm khoảng 60-70% doanh thu mảng gỗ của công ty.

CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) vừa công bố quyết định chấm dứt hoạt động Xí nghiệp khai thác đá Vạn Ninh (chi nhánh Phú Tài, tỉnh Khánh Hòa), với kế hoạch hoàn tất các thủ tục đến ngày 24/12/2025.

Động thái này nằm trong chiến lược tái cơ cấu hệ thống các đơn vị thành viên, khi Phú Tài sẽ sáp nhập xí nghiệp Vạn Ninh vào Xí nghiệp khai thác đá Khánh Hòa để tinh gọn bộ máy và cải thiện chất lượng quản trị.

Đá hiện là mảng kinh doanh lớn thứ 2 của Phú Tàu, sau mảng gỗ/nỗi thất﻿

Ông lớn ngành gỗ trên sàn có động thái mới ngay trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế mặt hàng nội thất lên tới 50%- Ảnh 1.

Trước đó, công ty công bố đã thành lập công ty con với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, 100% vốn thuộc sở hữu của Phú Tài. Doanh nghiệp mới có tên Công ty TNHH MTV Nhôm Sắt Cao Cấp Phú Tài, đặt trụ sở tại Cụm công nghiệp Cát Nhơn (Gia Lai), chính thức được cấp giấy đăng ký kinh doanh ngày 19/9/2025. ﻿

Song song với việc “rút gọn” mảng khai thác đá và mở rộng sản xuát nhôm sắt, Phú Tài đưa ra kế hoạch huy động vốn mới qua đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, với giá chào bán dự kiến 12.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty dự định phát hành thêm gần 13,39 triệu cổ phiếu, thu về khoảng hơn 160 tỷ đồng. Trong đó, 116 tỷ đồng sẽ được sử dụng để tăng vốn tại Công ty TNHH MTV Gỗ Phú Tài Bình Định, phần còn lại rót thêm vào Công ty TNHH MTV Phúc Tân Kiều. Sau khi phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của Phú Tài sẽ tăng từ 670 tỷ đồng lên hơn 800 tỷ đồng.

Trong khi đó, ngày 26/9/2025, Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ áp thuế 30-50% đối với các mặt hàng nhập khẩu gồm tủ bếp, tủ chậu phòng tắm, đồ nội thất bọc nệm và các sản phẩm liên quan, áp dụng từ ngày 1/10/2025.﻿

Công ty chứng khoán Vietcap nhận định các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ Việt Nam sẽ đối diện với thách thức không nhỏ trong giai đoạn tới.

Ông lớn ngành gỗ trên sàn có động thái mới ngay trước khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế mặt hàng nội thất lên tới 50%- Ảnh 2.

Với Phú Tài, dự kiến chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu chủ lực, chiếm khoảng 60-70% doanh thu mảng gỗ của công ty. Những sản phẩm chịu thuế cao lên đến 50% (tủ bếp, nội thất phòng tắm) cũng chính là nhóm mà Phú Tài đang tập trung sản xuất và xuất khẩu.

Ban lãnh đạo Phú Tài kỳ vọng Mỹ chỉ áp dụng một loại thuế (đối ứng hoặc bảo hộ) thay vì cộng dồn, qua đó hạn chế tác động.

﻿Mặc dù Phú Tài hiện đã kín đơn hàng đến cuối năm 2025 và nhận thêm cho đầu 2026, ban lãnh đạo công ty vẫn không thể loại trừ rủi ro đơn hàng mới bị hủy hoặc chậm trễ. Để ứng phó, Phú Tài sẽ phải đẩy mạnh tìm thị trường mới và giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, Phú Tài ghi nhận doanh thu 3.524 tỷ đồng, tăng 15,8% so cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 250 tỷ đồng, tăng 22%.

Bị nhầm, đại gia gỗ trên sàn trình lại tỷ lệ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ 5% lên 20%

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

