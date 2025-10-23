Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

'Quả đấm thép' một thời báo lỗ gần 100 tỷ trong quý 3/2025 do ngừng máy dài ngày, lỗ lũy kế hơn 2.100 tỷ đồng

23-10-2025 - 08:12 AM | Doanh nghiệp

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.996 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế 38 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 61 tỷ đồng.

'Quả đấm thép' một thời báo lỗ gần 100 tỷ trong quý 3/2025 do ngừng máy dài ngày, lỗ lũy kế hơn 2.100 tỷ đồng- Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 ghi nhận doanh thu thuần đạt 651 tỷ đồng, giảm mạnh 36% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá vốn hàng bán ở mức 631 tỷ đồng, giảm 32%. Lợi nhuận gộp giảm mạnh 79%, từ 96 tỷ đồng xuống chỉ còn 20 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính ghi nhận hơn 1 tỷ đồng, giảm mạnh 98% so với quý 3/2024. Chi phí tài chính giảm 24% so với cùng kỳ còn 39 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 61% còn hơn 7 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 46% còn gần 20 tỷ đồng.

Kết quả, DHB lỗ sau thuế 96 tỷ đồng trong quý 3/2025, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 38 tỷ đồng.

DHB cho biết, nguyên nhân lỗ 96 tỷ trong quý này là do công tác sản xuất gặp khó khăn do một số thiết bị cần củng cố, thay thế sau nhiều năm đi vào hoạt động, Công ty quyết định ngừng máy dài ngày để đại tu sửa chữa lớn toàn bộ dây chuyền sản xuất, trung tu một số thiết bị bị động của nhà bản quyền và thay thế, cải tạo thiết bị khu vực phân ly không khí của xưởng Tạo khí. Vì vậy làm giảm quỹ thời gian sản xuất nên sản lượng giảm.

Bên cạnh đó, thị trường Urê thế giới diễn biến tích cực, giá bán Urê tăng. Tuy nhiên, doanh thu bán hàng của Công ty giảm mạnh do sản lượng sản xuất giảm. Do đó, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024.﻿

'Quả đấm thép' một thời báo lỗ gần 100 tỷ trong quý 3/2025 do ngừng máy dài ngày, lỗ lũy kế hơn 2.100 tỷ đồng- Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.996 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ. Lỗ sau thuế 38 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 61 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, DHB lỗ ﻿lũy kế 2.142 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9/2025, tổng tài sản của công ty đạt 5.549 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm 12% so với đầu năm, còn 4.969 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ là 580 tỷ đồng, giảm 6%.

