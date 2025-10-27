Thay bạn đi xem công trường xây nút giao 2.400 tỷ vượt qua đại lộ rộng nhất Việt Nam
Nút giao gần 2.400 tỷ đồng giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long đang được thi công cấp tập cả ngày lẫn đêm. Khi hoàn thành, dự án sẽ “mở đường máu” cho hàng loạt khu đô thị như như Vườn Cam, An Lạc Green Symphony, Vân Canh…
