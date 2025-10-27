Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Thay bạn đi xem công trường xây nút giao 2.400 tỷ vượt qua đại lộ rộng nhất Việt Nam

27-10-2025 - 07:16 AM | Bất động sản

Nút giao gần 2.400 tỷ đồng giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long đang được thi công cấp tập cả ngày lẫn đêm. Khi hoàn thành, dự án sẽ “mở đường máu” cho hàng loạt khu đô thị như như Vườn Cam, An Lạc Green Symphony, Vân Canh…

Thay bạn đi xem công trường xây nút giao 2.400 tỷ vượt qua đại lộ rộng nhất Việt Nam- Ảnh 1.

Đại lộ Thăng Long là đại lộ dài và rộng nhất Việt Nam, kéo dài gần 30 km, rộng trung bình 140 m, thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị. Đây là trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Tây và các tỉnh lân cận.

Thay bạn đi xem công trường xây nút giao 2.400 tỷ vượt qua đại lộ rộng nhất Việt Nam- Ảnh 2.

Việc xây dựng nút giao với đường Vành đai 3,5 tại vị trí này giúp tăng kết nối, giảm tải giao thông và tạo động lực tăng trưởng cho bất động sản khu vực. Dự án do liên danh với Vinaconex dẫn đầu thực hiện.

Thay bạn đi xem công trường xây nút giao 2.400 tỷ vượt qua đại lộ rộng nhất Việt Nam- Ảnh 3.

Nút giao có hầm chui trực thông hướng đường Hoàng Tùng (đường Lê Trọng Tấn cũ)– Quốc lộ 32 dài 910m, 4 cầu nhánh tuabin dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực dài hơn 2,3 km, cùng hệ thống tường chắn, chiếu sáng, thoát nước và cây xanh.

Thay bạn đi xem công trường xây nút giao 2.400 tỷ vượt qua đại lộ rộng nhất Việt Nam- Ảnh 4.

Dự án được khởi công vào tháng 4 và hiện nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công 3 ca liên tục cả ngày lẫn đêm.

Thay bạn đi xem công trường xây nút giao 2.400 tỷ vượt qua đại lộ rộng nhất Việt Nam- Ảnh 5.

Tuy nhiên, dự án đang gặp vướng mắc về việc chưa giải phóng xong mặt bằng, hạ tầng ngầm – nổi còn chồng lấn. Hơn thế nữa, công trường còn bị ngập sau những đợt mưa lớn. Trong ảnh là khu nhà xưởng vẫn chưa được giải toả.

Thay bạn đi xem công trường xây nút giao 2.400 tỷ vượt qua đại lộ rộng nhất Việt Nam- Ảnh 6.

Hiện công trường đang đồng thời thi công kết cấu hầm kín, hầm hở, cầu nhánh tuabin, tường chắn bê tông cốt thép, cùng đắp cát nền đường phía Quốc lộ 32, và triển khai hệ thống thoát nước, chiếu sáng.

Thay bạn đi xem công trường xây nút giao 2.400 tỷ vượt qua đại lộ rộng nhất Việt Nam- Ảnh 7.

Đáng chú ý nhất là việc đào hầm kín đang bắt đầu được triển khai. Thời gian thi công là 1.000 ngày và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Thay bạn đi xem công trường xây nút giao 2.400 tỷ vượt qua đại lộ rộng nhất Việt Nam- Ảnh 8.

Dự án nút giao 2.400 tỷ sẽ giúp nối liền đường vành đai 3,5, mở “con đường máu” cho hàng loạt khu đô thị như Vườn Cam, An Lạc Green Symphony, Vân Canh… Đây là những dự án đã hình thành hàng chục năm nhưng giá vẫn còn khá thấp do thiếu kết nối.

Thay bạn đi xem công trường xây nút giao 2.400 tỷ vượt qua đại lộ rộng nhất Việt Nam- Ảnh 9.

Hơn thế nữa, các khu đô thị lớn như Vinhomes Smart City, Geleximco và Nam An Khánh cũng được hưởng lợi khi có thể di chuyển dễ dàng qua đại lộ Thăng Long mà không phải đi vòng hàng km như hiện tại.

Thay bạn đi xem công trường xây nút giao 2.400 tỷ vượt qua đại lộ rộng nhất Việt Nam- Ảnh 10.

Theo Batdongsan.com.vn, giá đất tại Nam An Khánh hiện đã tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, sau khi các dự án nút giao hoàn thành, mặt bằng giá đất tại đây được sẽ tiếp tục xu hướng tăng.

 Dự án từng có 5.000 người tranh mua: Nằm trên cung đường ngập nặng nhất Hà Nội nhưng giá vẫn tăng gấp rưỡi sau hơn một năm

Bài và ảnh: Văn Đoan

An ninh Tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một hộ gia đình có thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm cần hơn 35 năm tích lũy mới đủ tiền mua nhà

Một hộ gia đình có thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm cần hơn 35 năm tích lũy mới đủ tiền mua nhà Nổi bật

"Bất cứ một thị trường nào cũng luôn có đầu cơ và đầu tư, chúng ta đặt đầu cơ BĐS với nghĩa hơi bị xấu quá"

"Bất cứ một thị trường nào cũng luôn có đầu cơ và đầu tư, chúng ta đặt đầu cơ BĐS với nghĩa hơi bị xấu quá" Nổi bật

TP.HCM chỉ có 3 dự án nhà ở xã hội được giải ngân hơn 280 tỷ đồng

TP.HCM chỉ có 3 dự án nhà ở xã hội được giải ngân hơn 280 tỷ đồng

19:45 , 26/10/2025
Người xây nhà trên đất người khác bất ngờ có đơn tố giác tội phạm

Người xây nhà trên đất người khác bất ngờ có đơn tố giác tội phạm

19:31 , 26/10/2025
Vụ loạt villa đổ sập sau bão số 10: Chủ đầu tư dự án nói gì?

Vụ loạt villa đổ sập sau bão số 10: Chủ đầu tư dự án nói gì?

19:28 , 26/10/2025
Vành đai 2 đổi biển quảng cáo, 'bộ mặt' tuyến đường 10.000 tỷ sẽ ra sao?

Vành đai 2 đổi biển quảng cáo, 'bộ mặt' tuyến đường 10.000 tỷ sẽ ra sao?

19:26 , 26/10/2025

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên