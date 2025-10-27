Tuy nhiên, dự án đang gặp vướng mắc về việc chưa giải phóng xong mặt bằng, hạ tầng ngầm – nổi còn chồng lấn. Hơn thế nữa, công trường còn bị ngập sau những đợt mưa lớn. Trong ảnh là khu nhà xưởng vẫn chưa được giải toả.