Tin vui cho hàng triệu người dân TP.HCM, Đồng Nai

Theo UBND tỉnh, để tăng cường kết nối giao thông giữa 2 địa phương cũng như vùng Đông Nam Bộ, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai đã thống nhất triển khai đầu tư 8 dự án cầu đường bộ, báo Đồng Nai đưa .

Theo đó, các dự án xây dựng cầu đã được thống nhất triển khai đầu tư gồm: Cát Lái, Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), Phú Mỹ 2, Hiếu Liêm 2, Thạnh Hội 2, Tân Hiền, Tân An và Xóm Lá.

Trong đó, các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng do UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản thực hiện. Đồng thời, Sở Xây dựng 2 địa phương cũng đã thống nhất hướng tuyến và quy mô đầu tư các dự án.

Cụ thể, cây cầu được đặc biệt quan tâm là cầu Cát Lái. Dự án có điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400m; thuộc phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh); điểm cuối kết nối vào cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai).

Tổng mức đầu tư cầu Cát Lái gần 18.816 tỷ đồng

Công trình có tổng chiều dài khoảng 11,37km, phần cầu chính dài hơn 3km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư gần 18.816 tỷ đồng. Cây cầu dự kiến khởi công giai đoạn 2026-2028 với nguồn vốn ngân sách giai đoạn 2026-2030 khoảng 3.600 tỷ đồng từ TP.HCM.

Tiếp đến, cầu Long Hưng được xem là dự án trọng điểm thứ hai. Cầu có tổng chiều dài gần 12 km (trong đó phần cầu dài 2,34 km), điểm đầu giao với Vành đai 3 TP.HCM tại nút Gò Công, điểm cuối nối vào Quốc lộ 51, Đồng Nai.

Công trình thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc 80 km/h, quy mô 6 làn cơ giới và 2 làn thô sơ. Tổng vốn đầu tư sơ bộ 11.758 tỷ đồng, theo hình thức đầu tư công kết hợp PPP (BT).

Với dự án cầu Phú Mỹ 2, UBND TP.HCM là cơ quan chủ quản thực hiện dự án. Dự án dự kiến được đầu tư với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ.

Dự án có điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh); điểm cuối giao với đường 25C (tỉnh Đồng Nai). Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 15km, trong đó cầu Phú Mỹ 2 dài gần 5km.

Cầu được nghiên cứu đầu tư theo phương thức PPP, tạo trục giao thông mới giảm tải cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu Phú Mỹ - Vành đai 2 hiện hữu, đồng thời kết nối Khu đô thị Nam Sài Gòn và Thành phố mới Nhơn Trạch.

Dự án được đề xuất đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT), tổng vốn gần 13.000 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư huy động hơn 10.700 tỷ đồng cho phần xây lắp, còn 2.100 tỷ đồng từ ngân sách TP HCM và Đồng Nai dùng để giải phóng mặt bằng. Dự án dự kiến khởi công quý III/2026 và hoàn thành sau ba năm.

Ngày 25/10, Sở Tài chính TP.HCM vừa kiến nghị UBND thành phố giao Công ty Masterise lập hồ sơ đề xuất đầu tư cầu Phú Mỹ 2, sau khi doanh nghiệp này trình bày nguyện vọng và được các sở, ngành liên quan thẩm định sơ bộ.

Với các dự án cầu Hiếu Liêm 2, cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân Hiền, cầu Tân An và cầu Xóm Lá, UBND tỉnh Bình Dương (cũ) và UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chủ trương nghiên cứu triển khai thực hiện dự án.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai xây dựng cầu Xóm Lá và cầu Tân Hiền; UBND tỉnh Bình Dương cũ triển khai đầu tư xây dựng cầu Hiếu Liêm 2, cầu Thạnh Hội 2 và cầu Tân An. Trong đó, Dự án Xây dựng cầu Hiếu Liêm 2 đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất giao UBND tỉnh Bình Dương cũ đầu tư xây dựng.

Việc triển khai đồng bộ 8 cây cầu chiến lược này không chỉ tăng năng lực giao thông liên vùng, mà còn tạo điều kiện phát triển đô thị vệ tinh, dịch chuyển dân cư và hàng hóa, đặc biệt trong bối cảnh sân bay quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào vận hành đầu năm 2026.