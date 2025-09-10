Toàn cảnh khu vực được Masterise đề xuất xây cầu 2 tầng đầu tiên ở TP.HCM, nối khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng với sân bay Long Thành

Hơn thế nữa, dự án đi qua các khu dân cư đông đúc của quận 7 (TP.HCM cũ). Đặc biệt là khu đô thị Phú Mỹ Hưng, từ đây đến sân bay Long Thành chỉ còn khoảng 30–35 phút di chuyển, thay vì hơn một giờ như hiện nay. (Ảnh: Trần Út).