Toàn cảnh khu vực được Masterise đề xuất xây cầu 2 tầng đầu tiên ở TP.HCM, nối khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng với sân bay Long Thành

10-09-2025 - 06:25 AM | Bất động sản

Cầu Phú Mỹ 2 có tổng mức đầu tư lên tới 21.000 tỷ đồng, đã được TP.HCM và Đồng Nai thống nhất chủ trương xây dựng.

Toàn cảnh khu vực được Masterise đề xuất xây cầu 2 tầng đầu tiên ở TP.HCM, nối khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng với sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã thống nhất chủ trương xây dựng 3 cây cầu trọng điểm là Cát Lái, Đồng Nai 2 và Phú Mỹ 2. Trong đó, Phú Mỹ 2 là cầu có tổng mức đầu tư lớn nhất (gần 21.500 tỷ đồng).

Toàn cảnh khu vực được Masterise đề xuất xây cầu 2 tầng đầu tiên ở TP.HCM, nối khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng với sân bay Long Thành- Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Masterise vừa có văn bản đề xuất UBND TP.HCM được tham gia nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2. Doanh nghiệp đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

Toàn cảnh khu vực được Masterise đề xuất xây cầu 2 tầng đầu tiên ở TP.HCM, nối khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng với sân bay Long Thành- Ảnh 3.

Cầu Phú Mỹ 2 dài 16,7 km, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ. Phần cầu chính vượt sông Đồng Nai dài hơn 3km, bắt đầu từ đường Nguyễn Hữu Thọ, đi qua Hoàng Quốc Việt – Đào Trí (quận 7, TP.HCM cũ) và nhập vào Liên Cảng – đường 25C tại Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Toàn cảnh khu vực được Masterise đề xuất xây cầu 2 tầng đầu tiên ở TP.HCM, nối khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng với sân bay Long Thành- Ảnh 4.

Đáng chú ý, đây là dự án đầu tiên tại TP.HCM áp dụng mô hình cầu đường hai tầng, nhằm khắc phục hạn chế về lộ giới và quỹ đất chật hẹp, nhất là trên tuyến Hoàng Quốc Việt , vốn là nút thắt cổ chai tồn tại nhiều năm.

Toàn cảnh khu vực được Masterise đề xuất xây cầu 2 tầng đầu tiên ở TP.HCM, nối khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng với sân bay Long Thành- Ảnh 5.

Sau khi hoàn thành, cầu Phú Mỹ 2 sẽ nối khu Nam Sài Gòn với Đồng Nai, hình thành trục vận tải hành lang từ cảng Hiệp Phước đến sân bay Long Thành, rút ngắn thời gian di chuyển và giảm áp lực cho cầu Phú Mỹ 1 thường xuyên quá tải.

Toàn cảnh khu vực được Masterise đề xuất xây cầu 2 tầng đầu tiên ở TP.HCM, nối khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng với sân bay Long Thành- Ảnh 6.

Toàn cảnh khu vực được Masterise đề xuất xây cầu 2 tầng đầu tiên ở TP.HCM, nối khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng với sân bay Long Thành- Ảnh 7.

Hơn thế nữa, dự án đi qua các khu dân cư đông đúc của quận 7 (TP.HCM cũ). Đặc biệt là khu đô thị Phú Mỹ Hưng, từ đây đến sân bay Long Thành chỉ còn khoảng 30–35 phút di chuyển, thay vì hơn một giờ như hiện nay. (Ảnh: Trần Út).

Toàn cảnh khu vực được Masterise đề xuất xây cầu 2 tầng đầu tiên ở TP.HCM, nối khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng với sân bay Long Thành- Ảnh 8.

Theo ghi nhận, khu vực dự kiến xây cầu Phú Mỹ 2, đoạn nối về phía đường Nguyễn Hữu Thọ (xã Nhà Bè, TP.HCM), hiện chủ yếu là kênh rạch, chưa được khai thác.

Toàn cảnh khu vực được Masterise đề xuất xây cầu 2 tầng đầu tiên ở TP.HCM, nối khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng với sân bay Long Thành- Ảnh 9.

Tuyến Hoàng Quốc Việt (phường Phú Thuận, TP.HCM), nơi dự án đi qua, đoạn đầu rộng khoảng 15m, nhưng từ sau giao lộ đường Huỳnh Tấn Phát với Đào Trí mặt đường chỉ còn khoảng 8 m, khá hẹp và thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Toàn cảnh khu vực được Masterise đề xuất xây cầu 2 tầng đầu tiên ở TP.HCM, nối khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng với sân bay Long Thành- Ảnh 10.

Vị trí dự kiến xây dựng cầu Phú Mỹ 2 cách đại lộ Nguyễn Văn Linh khoảng 3 km, cách trung tâm phường Sài Gòn khoảng 8 km, thuận lợi kết nối nội đô và mở lối di chuyển nhanh cho các phương tiện từ phía Tây Nam TP.HCM hướng về Đồng Nai – sân bay Long Thành.

 Khúc sông mỗi km “cõng” gần một tỷ USD bất động sản: Loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, Novaland…quy tụ

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

