Toàn cảnh đô thị đảo sát vách TP.HCM, đối diện dự án 72.000 tỷ của Sun Group, góp phần đẩy giá đất tăng gấp 10 lần
Đảo Kim Quy có vị trí đặc biệt khi vừa đủ biệt lập với sông nước bao quanh, vừa đủ thuận tiện khi chỉ cách các công trình lớn như nút giao Tân Vạn, dự án khu đô thị Hiệp Hoà, trung tâm Chính trị - Hành chính Đồng Nai mới chưa đến 3 km.
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://antt.nguoiduatin.vn/toan-canh-do-thi-dao-sat-vach-tphcm-doi-dien-du-an-72000-ty-cua-sun-group-gop-phan-day-gia-dat-xung-quanh-tang-gap-10-lan-205250821133127945.htm
Từ Khóa:
Sự kiện: Vùng đất tiềm năngXem tất cả >>
- Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam kết nối đại dự án “nóng” bậc nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng
- Khúc sông mỗi km “cõng” gần một tỷ USD bất động sản: Loạt ông lớn Vingroup, Sun Group, Novaland…quy tụ
- Khu đô thị treo đầy biển bán gấp, nhà ngộp nhưng giá tăng gần 70% ở TP.HCM
- Toàn cảnh khu vực sắp làm đường nối cầu Tứ Liên với đường 71.000 tỷ, đại đô thị của Vinhomes sẽ nối thẳng với sân bay lớn nhất miền Bắc
- Ngắm cầu dây văng cao nhất Việt Nam sắp thông xe, siêu dự án 9 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được hưởng lợi