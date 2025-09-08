Toàn cảnh đô thị đảo sát vách TP.HCM, đối diện dự án 72.000 tỷ của Sun Group, góp phần đẩy giá đất tăng gấp 10 lần

Hơn nữa, Đảo Kim Quy còn đối diện Khu trung tâm chính trị - hành chính mới của Đồng Nai (105 ha) và gần kề Khu đô thị Hiệp Hòa do Sun Group phát triển (290 ha, vốn 72.000 tỷ đồng). Điều này tạo thành “tam giác vàng” mới tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, góp phần thúc đẩy đô thị hóa và gia tăng giá trị bất động sản khu vực.