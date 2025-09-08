Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn cảnh đô thị đảo sát vách TP.HCM, đối diện dự án 72.000 tỷ của Sun Group, góp phần đẩy giá đất tăng gấp 10 lần

08-09-2025 - 06:43 AM | Bất động sản

Đảo Kim Quy có vị trí đặc biệt khi vừa đủ biệt lập với sông nước bao quanh, vừa đủ thuận tiện khi chỉ cách các công trình lớn như nút giao Tân Vạn, dự án khu đô thị Hiệp Hoà, trung tâm Chính trị - Hành chính Đồng Nai mới chưa đến 3 km.

Toàn cảnh đô thị đảo sát vách TP.HCM, đối diện dự án 72.000 tỷ của Sun Group, góp phần đẩy giá đất tăng gấp 10 lần- Ảnh 1.

Dự án Đảo Kim Quy do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) phát triển tại phường Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai). Dự án có quy mô 48 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 7.200 tỷ đồng, dự kiến cung ứng ra thị trường 571 sản phẩm gồm nhà phố sân vườn, biệt thự song lập và đơn lập.

Toàn cảnh đô thị đảo sát vách TP.HCM, đối diện dự án 72.000 tỷ của Sun Group, góp phần đẩy giá đất tăng gấp 10 lần- Ảnh 2.

Đảo Kim Quy có vị trí đắc địa khi nằm trên cù lao Tân Vạn, sát vách TP.HCM. Nó chỉ cách nút giao Tân Vạn - Mỹ Phước của tuyến vành đai 3 khoảng 1,5km nên thuận tiện kết nối về TP.HCM, Bình Dương (cũ) và các khu công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ.

Toàn cảnh đô thị đảo sát vách TP.HCM, đối diện dự án 72.000 tỷ của Sun Group, góp phần đẩy giá đất tăng gấp 10 lần- Ảnh 3.

Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 20–30 phút di chuyển để đến TP.HCM và khoảng 40 phút đến sân bay Long Thành thông qua cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và tuyến Vành đai 3 đang triển khai.

Toàn cảnh đô thị đảo sát vách TP.HCM, đối diện dự án 72.000 tỷ của Sun Group, góp phần đẩy giá đất tăng gấp 10 lần- Ảnh 4.

Đảo Kim Quy được bao bọc hoàn toàn bởi sông Đồng Nai, tạo không gian sinh thái biệt lập nhưng vẫn kết nối nhanh với các đô thị vệ tinh. Đặc biệt, đây là dự án hiếm hoi tại miền Nam phát triển theo mô hình “đô thị đảo”.

Toàn cảnh đô thị đảo sát vách TP.HCM, đối diện dự án 72.000 tỷ của Sun Group, góp phần đẩy giá đất tăng gấp 10 lần- Ảnh 5.

Hơn nữa, Đảo Kim Quy còn đối diện Khu trung tâm chính trị - hành chính mới của Đồng Nai (105 ha) và gần kề Khu đô thị Hiệp Hòa do Sun Group phát triển (290 ha, vốn 72.000 tỷ đồng). Điều này tạo thành “tam giác vàng” mới tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, góp phần thúc đẩy đô thị hóa và gia tăng giá trị bất động sản khu vực.

Toàn cảnh đô thị đảo sát vách TP.HCM, đối diện dự án 72.000 tỷ của Sun Group, góp phần đẩy giá đất tăng gấp 10 lần- Ảnh 6.

Anh Vinh, một môi giới tại khu vực cho biết: “Giá bán tại dự án dự kiến dao động từ 85 đến 90 triệu đồng/m² tùy sản phẩm và vị trí.” So với trung tâm phường Trấn Biên (Biên Hòa cũ).

Toàn cảnh đô thị đảo sát vách TP.HCM, đối diện dự án 72.000 tỷ của Sun Group, góp phần đẩy giá đất tăng gấp 10 lần- Ảnh 7.

Còn theo một người dân sống gần dự án, khoảng 15 năm trước giá đất khu vực này chỉ 2 - 5 triệu đồng/m². Từ khi dự án khởi động, mức giá đã tăng gấp 10 lần, hiện dao động 20 - 50 triệu đồng/m².

Toàn cảnh đô thị đảo sát vách TP.HCM, đối diện dự án 72.000 tỷ của Sun Group, góp phần đẩy giá đất tăng gấp 10 lần- Ảnh 8.

Hiện một số khu thấp tầng đã hoàn thành. Công tác san lấp và phân lô nền đất đã hoàn tất tại nhiều khu vực

Toàn cảnh đô thị đảo sát vách TP.HCM, đối diện dự án 72.000 tỷ của Sun Group, góp phần đẩy giá đất tăng gấp 10 lần- Ảnh 9.

Hệ thống giao thông nội bộ từng bước hình thành, một số tuyến đường đã được trải nhựa.

Toàn cảnh đô thị đảo sát vách TP.HCM, đối diện dự án 72.000 tỷ của Sun Group, góp phần đẩy giá đất tăng gấp 10 lần- Ảnh 10.

Khối móng và khung thép của trung tâm thương mại đã lộ rõ hình khối, chuẩn bị cho các bước xây dựng tiếp theo.

Toàn cảnh đô thị đảo sát vách TP.HCM, đối diện dự án 72.000 tỷ của Sun Group, góp phần đẩy giá đất tăng gấp 10 lần- Ảnh 11.

Khu nhà phố thương mại dọc trục chính đã xong phần thô.

Toàn cảnh đô thị đảo sát vách TP.HCM, đối diện dự án 72.000 tỷ của Sun Group, góp phần đẩy giá đất tăng gấp 10 lần- Ảnh 12.

Với lợi thế vị trí và mô hình phát triển độc đáo, Đảo Kim Quy được kỳ vọng trở thành điểm nhấn đô thị mới của Đồng Nai. Dù vậy, việc hoàn thiện pháp lý và hạ tầng kết nối bên ngoài sẽ là yếu tố then chốt quyết định sức hút và giá trị bền vững của dự án.

 Toàn cảnh khu vực sẽ xây Trung tâm Chính trị - Hành chính Đồng Nai mới, đối diện siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

