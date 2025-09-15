Từ vốn đến số hóa - Giải pháp gỡ khó cho hộ kinh doanh trong thời điểm mới?

Khi "điểm nghẽn" kìm chân hộ kinh doanh

Một buổi sáng đầu tuần, chị Hạnh, chủ một quán cà phê nhỏ tại TP.HCM, lại tất bật chuẩn bị mở cửa. Quán của chị có lượng khách ổn định, nhưng việc mở thêm chi nhánh ở khu vực lân cận vẫn chỉ dừng lại ở ước mơ. "Tôi muốn thuê thêm mặt bằng, nhưng thủ tục vay vốn quá nhiều giấy tờ, ngân hàng lại yêu cầu chứng minh thu nhập và tài sản thế chấp. Nhiều lúc, tôi thấy mình như đang đứng trước cánh cửa mở ra cơ hội, nhưng lại bị khóa bởi hàng loạt thủ tục," chị Hạnh chia sẻ.

Câu chuyện của chị Hạnh không phải là cá biệt. Nhiều hộ kinh doanh, từ tiểu thương chợ truyền thống, cửa hàng gia dụng đến những quán ăn gia đình, đều gặp phải những "điểm nghẽn" quen thuộc: khó tiếp cận nguồn vốn, áp lực thuế và hóa đơn điện tử, cùng việc thiếu các giải pháp quản lý dòng tiền bài bản.

Thực tế hiện nay, để tiếp cận được vốn ngân hàng, các hộ kinh doanh đều chung thừa nhận, thủ tục vay vốn phức tạp, đặc biệt ở yêu cầu hồ sơ chứng minh thu nhập và báo cáo tài chính. Đây là điều mà phần đông hộ kinh doanh khó đáp ứng do đặc thù hoạt động. Một "nút thắt" khác nằm ở nghĩa vụ thuế và thủ tục hành chính. Việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, kê khai trực tuyến giúp tăng tính minh bạch nhưng cũng khiến nhiều hộ kinh doanh lúng túng, nhất là những người đã quen quản lý sổ sách thủ công. Áp lực vừa bán hàng, vừa xoay vòng vốn, vừa xử lý thủ tục pháp lý khiến họ dễ rơi vào tình trạng quá tải.

Chị Hạnh kể, có thời điểm chị cần nhập nguyên liệu gấp nhưng không xoay kịp tiền mặt, trong khi thủ tục vay kéo dài hàng tuần. "Cơ hội kinh doanh nhiều khi chỉ đến trong vài ngày, nếu không có vốn xoay vòng kịp thì coi như mất trắng," chị nói.

Không chỉ ở thành phố lớn, tại một khu chợ truyền thống ở Hải Phòng, anh Tuấn – chủ chuỗi cửa hàng đồ gia dụng – cũng trăn trở về việc mở rộng quy mô. "Thị trường hiện nay khá thuận lợi, nhu cầu mua sắm ổn định nên tôi muốn phát triển thêm cơ sở mới. Tuy nhiên, để thực hiện kế hoạch này, tôi cần một nguồn vốn dài hạn và ổn định. Nếu chỉ vay ngắn hạn hoặc xoay vòng vốn tự có thì rất khó," anh chia sẻ.

Ngân hàng sẽ là nơi mang đến các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn này?

Không phải chuyện của riêng anh Tuấn hay chị Hà. Ở những góc phố, cửa hàng và xưởng nhỏ khắp thành phố, còn biết bao người đang đứng trước ngã rẽ tương tự - cơ hội thì hiển hiện, nhưng con đường tới vốn, thủ tục và sự ổn định lại không dễ.

Trong bối cảnh đó, một luồng thông tin mới, một nghị quyết, một chính sách được nhắc đến khiến nhiều người phải nghe ngóng. Nhưng câu hỏi đặt ra vẫn còn bỏ ngỏ: ai sẽ là người dắt tay họ qua những "điểm nghẽn" này?

Đây không chỉ là mối quan tâm của riêng hộ kinh doanh, mà còn là vấn đề được các ngân hàng theo dõi sát sao và "nóng lòng" được đồng hành giúp hộ kinh doanh tháo gỡ các nút thắt để duy trì tính ổn định và phát triển bền vững lâu dài, trong bối cảnh thị trường ngày càng có những đòi hỏi khắt khe về tính chuyên nghiệp hóa.

Trong talkshow sắp tới sẽ hé lộ những khía cạnh ít ai kể thông qua những cuộc hội thoại, những câu hỏi được đặt ra, từ những trăn trở thực tế của hộ kinh doanh cho đến góc nhìn và giải pháp của ngân hàng cùng những người làm chính sách và chuyên gia tài chính.Điều gì sẽ được hé lộ, và đâu sẽ là hướng đi khả thi? Câu trả lời sẽ dần được hé mở trong cuộc đối thoại sắp tới.