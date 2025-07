Biệt thự, liền kề của Đại Quang Minh tiệm cận 1 tỉ đồng mỗi m2, đắt đỏ nhất Tp.HCM

Theo đơn vị này, trong quý 2 2025, thị trường biệt thự và nhà liền kề tại TP.HCM ghi nhận mặt bằng giá tương đối ổn định ở phân khúc cao cấp, phản ánh tâm lý giữ giá của chủ đầu tư cũng như nhu cầu thực vẫn hiện hữu.

Dẫn đầu thị trường vẫn là dự án Saroma Villa (Đại Quang Minh) với mức giá tham chiếu tiệm cận 1 tỷ đồng/m2. Mức giá này được duy trì nhờ lợi thế về quy hoạch đồng bộ, vị trí ven sông đắc địa và cộng đồng cư dân cao cấp, dự kiến vẫn giữ vững ngôi vị dẫn đầu trong ít nhất hai năm tới.

Bên cạnh đó, dự án hàng hiệu The Rivus Elie Saab (Masterise Homes) ghi nhận mức giá chào bán dao động trong khoảng 250– 300 triệu đồng/m2.

Một số dự án khác như The Global City (Masterise Homes), Vạn Phúc City (Vạn Phúc Group) và khu dân cư Khang Điền cũng ghi nhận mức giá trong khoảng 9.615–11.540 USD/m2. Các dự án này đều thuộc dạng compound khép kín, chú trọng phát triển tiện ích nội khu và đảm bảo an ninh cao, thu hút nhóm khách hàng trung – thượng lưu.

Các dự án biệt thự, liền kề tại Tp.HCM. Nguồn: Avison Young.

Báo cáo thị trường của đơn vị này cho thấy, trong quý 2/2025, biệt thự và nhà liền kề tại TP.HCM ghi nhận nguồn cung mới từ 132 căn nhà phố Sei Harmony (quận Bình Tân) và 74 căn tại dự án Essensia Parkway do WorldHotels vận hành.

Thị trường sơ cấp tiếp tục được duy trì nhờ các sản phẩm còn lại tại The Meadow (huyện Bình Chánh). Ở vùng lân cận, Đồng Nai đón nhận 431 căn từ chủ đầu tư Gamuda Land. Tại Long An, dự án Vinhomes Green City Long An, La Home là nguồn cung mới.

Theo Avison Young, thanh khoản biệt thự, liền kề trong quý 2/025 duy trì ổn định, chủ yếu đến từ nguồn vốn cá nhân và một số nhà đầu tư tổ chức có chiến lược dài hạn. Nhìn về trung hạn, phân khúc biệt thự cao cấp được dự báo sẽ tiếp tục duy trì sức hút nhờ vị trí chiến lược, tính khan hiếm quỹ đất và khả năng gia tăng giá trị theo thời gian.