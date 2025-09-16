Đi tìm top 5 giải pháp Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam: Khí hóa rác thải, máy bay không người lái, ứng dụng AI cho truyền thông và chăm sóc sức khỏe

Là một trong những hạng mục giải thưởng thu hút được nhiều đơn vị tham gia nhất trong Better Choice Awards 2025, “Top 5 Giải pháp Đổi mới Sáng tạo phục vụ Người dùng và Doanh nghiệp” đã chứng kiến cuộc cạnh tranh gay cấn giữa hàng loạt giải pháp sáng tạo mang thương hiệu Việt ngay từ khi bắt đầu khởi tranh.

Không chỉ đơn thuần là một cuộc bình chọn, hạng mục này đã trở thành bệ phóng để các doanh nghiệp khẳng định tầm nhìn và năng lực thực thi những giải pháp của mình, khi giải quyết nhu cầu thiết thực của hàng triệu người dùng và doanh nghiệp để mở ra tiềm năng nhân rộng lớn tại Việt Nam.

Từ nhiều ứng viên tiềm năng, hiện đang dẫn đầu là 5 cái tên xuất sắc nhất khi giành được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng với số lượng bình chọn sít sao khi chỉ dao động từ hơn 3.000 đến gần 3.300 lượt.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và nhu cầu phát triển bền vững ngày càng cấp thiết, những giải pháp này đại diện cho tinh thần đổi mới sáng tạo đích thực của Việt Nam. Từ việc xử lý rác thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe, từ tự chủ công nghệ hàng không đến cách mạng hóa truyền thông và dịch vụ khách hàng, các doanh nghiệp này đang khẳng định vị thế tiên phong với những sáng kiến táo bạo và ý nghĩa thực tiễn cao.

Dẫn đầu trong cuộc đua này là Hệ thống Loyalty Popplife với 3.260 phiếu bình chọn, một nền tảng điểm thưởng Loyalty-as-a-Service hoàn toàn mới mẻ tại thị trường Việt Nam, nơi điểm thưởng không còn bị giới hạn trong một thương hiệu đơn lẻ mà được tích hợp và sử dụng ở hàng nghìn đối tác.

Điểm đặc biệt của Popplife nằm ở cơ chế Multi-Point Ledger độc đáo, cho phép tách biệt nguồn điểm theo từng đối tác nhưng vẫn đảm bảo tính liên thông. Với hơn 533.000 người dùng và tỷ lệ quay lại 72%, Giải pháp này vừa mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng khi có thể tối ưu giá trị điểm thưởng, vừa giúp doanh nghiệp quản lý ngân sách marketing minh bạch và tăng gắn kết với khách hàng.

Không kém phần ấn tượng là công nghệ Máy bay không người lái của CT UAV đứng thứ hai với 3.113 lượt bình chọn. Ấn tượng độc đáo nhất của CT UAV nằm ở việc đội ngũ kỹ sư trong nước đã tự chủ từ sản xuất chip, phần mềm điều khiển AI đến vật liệu composite để tạo nên những dòng UAV ứng dụng đa dạng trong nông nghiệp, cứu hộ, vận tải, giám sát môi trường và cả biểu diễn nghệ thuật.

Với mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa 80-95% vào cuối năm 2025, họ đã phát triển thành công bộ điều khiển bay CT-Nexus sử dụng thuật toán độc quyền CT-NonLinear. Thành tựu xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc không chỉ chứng minh năng lực cạnh tranh quốc tế mà còn mở ra triển vọng đưa Việt Nam trở thành cường quốc UAV vào năm 2027.

Xếp vị trí thứ ba với 3.085 phiếu, giải pháp khí hóa rác thải và phát điện sạch của Do Green mang đến thay đổi đột phá trong xử lý chất thải tại Việt Nam. Khác với phương pháp đốt rác truyền thống, công nghệ khí hóa chuyển đổi 100% rác đầu vào thành các sản phẩm hữu ích như khí syngas và than sinh học, không tạo ra nước thải hay chất thải rắn độc hại. Đặc biệt, với chi phí thấp hơn 50% so với công nghệ đốt rác phát điện và khí thải đạt tiêu chuẩn EU cùng Nhật Bản, giải pháp này hứa hẹn thay đổi cách thức xử lý rác tại Việt Nam.

Trong khi đó, với 3043 phiếu, Z15 Miracle lựa chọn hướng đi phục vụ cộng đồng doanh nghiệp bằng giải pháp truyền thông tích hợp IMC Solutions ứng dụng AI và Big Data. Công cụ này có khả năng phân tích hành vi khách hàng, phân phối nội dung đúng kênh và đúng thời điểm, từ đó giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiết kiệm chi phí tới 30% mà vẫn nâng cao hiệu quả tiếp cận.

Với hàng trăm khách hàng trong một năm và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, Z15 Miracle đã chứng minh rằng đổi mới sáng tạo trong marketing không chỉ nằm ở ý tưởng sáng tạo mà còn ở khả năng đo lường và tối ưu hóa bằng công nghệ.

Khép lại danh sách là Skindex Care với 3.041 lượt bình chọn đại diện cho xu hướng cá nhân hóa trong chăm sóc sức khỏe. Ứng dụng này sử dụng Computer Vision AI để phân tích hình ảnh khuôn mặt, xác định loại da và gợi ý quy trình chăm sóc cá nhân hóa.

Không dừng lại ở việc tư vấn, nền tảng còn tích hợp thương mại điện tử, cho phép người dùng mua sản phẩm chính hãng và theo dõi hiệu quả sử dụng ngay trong ứng dụng. Với gần hai trăm nghìn người dùng chỉ sau thời gian ngắn, Skindex Care cho thấy tiềm năng rất lớn của công nghệ AI khi được ứng dụng trực tiếp vào đời sống hàng ngày.

Bên cạnh các cái tên nêu trên, hạng mục này còn có sự tham gia của nhiều giải pháp đổi mới khác đáng chú ý, như công nghệ thực phẩm sấy thăng hoa của Nature Foods - doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ freeze-drying từ Nhật Bản với doanh thu 478,6 tỷ đồng năm 2024 và hơn 1 triệu mâm cơm Việt đã được phục vụ. Với cam kết "3 KHÔNG" - không chất bảo quản, không màu tổng hợp, không hương liệu nhân tạo - Nature Foods đã chứng minh rằng thực phẩm tiện lợi vẫn có thể lành mạnh và giữ nguyên 95-98% dinh dưỡng tự nhiên.

Những con số bình chọn sít sao này phản ánh sự quan tâm đặc biệt của công chúng đối với các giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao và giá trị thiết thực. Từ việc giải quyết bài toán môi trường cấp bách đến nâng cao chất lượng cuộc sống, từ tự chủ công nghệ đến tối ưu hóa kinh doanh, năm giải pháp này đều thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn tầm quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam. Điều đáng chú ý là tất cả đều hướng đến sự bền vững, không chỉ về mặt kinh tế mà còn về mặt xã hội và môi trường, thể hiện tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm với cộng đồng.

Tuy nhiên, những con số bình chọn được công bố trong bài viết này chỉ phản ánh tình hình tại thời điểm hiện tại và chưa phải là kết quả cuối cùng của cuộc thi. Cuộc đua vẫn đang tiếp diễn với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ứng viên, và danh sách chính thức các giải pháp chiến thắng sẽ được Ban tổ chức Better Choice Awards 2025 công bố trang trọng tại đêm Gala. Đây hứa hẹn sẽ là một sự kiện đáng mong chờ, không chỉ để vinh danh những đóng góp xuất sắc mà còn để khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.