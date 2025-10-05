Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 10/2025: Gửi kỳ hạn nào hưởng lãi suất cao nhất?
Đầu tháng 10/2025, mức lãi suất huy động cao nhất mà HDBank áp dụng cho tiền gửi thông thường là 6,1%/năm.
- 03-10-2025Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 10/2025: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?
- 29-09-2025Một ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm lên sát trần quy định
- 29-09-2025Lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước chuyển sang trạng thái bơm ròng thanh khoản
Lãi suất huy động dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy tháng 10/2025
Đầu tháng 10/2025, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) áp dụng biểu lãi suất huy động tiền gửi tại quầy dao động trong khoảng 0,5 - 8,1%/năm.
Theo đó, kỳ hạn gửi dưới 1 tháng được HDBank áp dụng lãi suất là 0,5%/năm; kỳ hạn 1-2 tháng là 3,35%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 3,45%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,2%/năm; kỳ hạn 7-11 tháng có lãi suất huy động ở mức 5,2%/năm.
Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên là 7,7%/năm; trong khi các khoản tiền gửi dưới 500 tỷ đồng có lãi suất huy động là 5,5%/năm.
Tại kỳ hạn 13 tháng, lãi suất huy động cho các khoản từ 500 tỷ đồng trở lên duy trì ở mức 8,1%/năm, và các khoản dưới 500 tỷ đồng là 5,7%/năm.
Kỳ hạn 15 và 18 tháng có lãi suất huy động lần lượt ở mức là 5,9%/năm và 6,0%/năm. Các kỳ hạn 24 - 36 tháng được áp dụng lãi suất 5,4%/năm.
Ngoài hình thức trả lãi cuối kỳ, HDBank còn triển khai nhiều hình thức trả lãi khác với lãi suất như sau: Lĩnh lãi trước: 3,25% - 5,4%/năm; Lĩnh lãi hàng tháng: 3,35% - 5,7%/năm; Lĩnh lãi hàng quý: 4,5% - 5,7%/năm; Lĩnh lãi nửa năm: 5,1% - 5,8%/năm; Lĩnh lãi hàng năm: 5,2% - 5,3%/năm.
Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy HDBank tại ngày 5/10/2025
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến HDBank tháng 10/2025
Đầu tháng 10/2025, lãi suất HDBank áp dụng cho tiền gửi online dao động trong khoảng 0,5 - 6,1%/năm.
Cụ thể, các kỳ hạn gửi dưới 1 tháng được áp dụng lãi suất 0,5%/năm; lãi suất huy động kỳ hạn 1 - 2 tháng là 3,85%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 3,95%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,3%/năm; kỳ hạn 7 – 11 tháng ở mức 5,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,6%/năm; kỳ hạn 13 tháng là 5,8%/năm; kỳ hạn 15 tháng là 6,0%/năm; kỳ hạn 18 tháng là 6,1%/năm; kỳ hạn 24 và 36 tháng có cùng mức lãi suất 5,5%năm .
Với mức lãi suất cao nhất lên tới 6,1%/năm dành cho kỳ hạn 18 tháng, HDBank tiếp tục là một trong những ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất hệ thống hiện nay.
Biểu lãi suất huy động tiền gửi online HDBank tại ngày 5/10/2025
An ninh tiền tệ
Sự kiện: How Money - Hiểu TiềnXem tất cả >>
- Rút tiền tiết kiệm giữa chừng, bạn sẽ mất bao nhiêu lãi?
- Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 10/2025: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?
- Vui mừng khi biết du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan sắp không phải đổi tiền, có thể thanh toán trực tiếp bằng app ngân hàng trong nước
- Có 1 tỷ đồng, nên gửi tiết kiệm 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng?
- Nên gửi tiết kiệm ngắn hạn hay dài hạn trong bối cảnh lãi suất thấp?