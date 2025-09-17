Mitsubishi Xpander lọt top nhiều hạng mục CCA 2025, hướng tới xe xăng bán chạy nhất Việt Nam năm nay

Theo kết quả chấm điểm vòng đầu từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM) Car Choice Awards (CCA) 2025, Mitsubishi Xpander có mặt trong top 5 của 3 hạng mục, gồm “Xe Gia đình của năm - hạng dưới 600 triệu đồng”, “Xe Dịch vụ của năm” và “Xe dẫn dắt thị trường”. Sự hiện diện ở các top bình chọn trên cho thấy Xpander vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng gia đình, vừa phù hợp với dịch vụ vận tải, đồng thời được xem là mẫu xe có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường.

Ông Nguyễn Quang Trung, một trong các thành viên HĐTĐCM, cho rằng Xpander là mẫu xe xứng đáng được vinh danh ở hạng mục “Xe Gia đình của năm - hạng dưới 600 triệu đồng”. Lý do mà ông đưa ra là Xpander sở hữu ưu thế về không gian rộng rãi, thiết kế trung tính, độ bền bỉ, phù hợp với nhu cầu của các gia đình Việt khi lựa chọn một chiếc xe 7 chỗ với ngân sách không quá dư dả.

Xpander nằm trong top 5 của một trong các hạng mục của Car Choice Awards năm nay.

Doanh số là minh chứng cho sức hút của Xpander tại Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm nay, Xpander bán được 10.646 xe, là xe xăng có doanh số cao nhất trên thị trường. Trong tháng 8 vừa qua, Xpander cùng Xforce là hai mẫu xe của Mitsubishi nằm trong top 10 xe xăng bán chạy với doanh số từ 900 xe trở lên. Nếu duy trì đà tăng trưởng đến hết năm, Xpander dễ trở thành xe xăng bán chạy nhất năm nay.

Xpander được chuyên gia đánh giá là rộng rãi, bền bỉ cùng thiết kế hợp số đông. Ảnh: Đại lý

Ngoài các lý do mà ông Trung đưa ra, Xpander còn có cả khuyến mãi lớn qua các tháng, do đó càng kéo về nhiều khách hàng hơn. Ví dụ như trong tháng 9 này, các phiên bản Xpander AT và AT Premium đều được hỗ trợ 100% trước bạ. Quà tặng thêm có giá trị cao nhất lên tới 29 triệu đồng, áp dụng cho bản AT Premium, gồm bảo hiểm một năm thân vỏ và camera 360 độ. Bản Xpander MT và Xpander Cross đều được hỗ trợ 50% trước bạ, kết hợp quà tặng khác đều có giá trị cao. Đáng chú ý nhất là quà tặng kèm trị giá 40 triệu đồng gồm phiếu nhiên liệu và camera 360 độ dành cho Xpander Cross.

Đặc biệt, để kỷ niệm cột mốc 120.000 xe Xpander bán ra sau 8 năm, từ ngày 4/9 đến 30/11/2025, Mitsubishi triển khai chương trình khuyến mãi phụ tùng cho khách hàng sở hữu mẫu xe này. Theo đó, khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa tại các nhà phân phối ủy quyền, hoặc tham gia sự kiện bảo dưỡng lưu động, chủ xe có thể được giảm giá tới 80% cho phụ tùng.

Xpander là mẫu xe được áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi. Ảnh: Đại lý

Mẫu xe cũng trong top 10 xe xăng bán chạy tháng 8 với Xpander là Xforce cũng có khuyến mãi “mạnh tay” từ chính hãng. Bản tiêu chuẩn được hỗ trợ 100% trước bạ, trong khi các bản khác được hỗ trợ 50% trước bạ cùng quà tặng có giá trị cao là phiếu nhiên liệu lên tới 21 triệu đồng.

Xforce - mẫu xe bán chạy thứ 2 của Mitsubishi tại Việt Nam - cũng nhận được khuyến mãi lớn. Ảnh: Đại lý

Ngoài ra, Mitsubishi cũng áp dụng chính sách hỗ trợ trước bạ cho Attrage và Triton. Với Attrage, bản tiêu chuẩn được hỗ trợ 100% trước bạ, còn bản cao cấp được hỗ trợ 50% trước bạ. Quà tặng kèm trị giá 10,8 triệu đến 21,5 triệu đồng tùy bản. Triton được khuyến mãi “tất tay” hơn với chính sách hỗ trợ hoàn toàn trước bạ cho cả 3 phiên bản, kết hợp quà tặng trị giá 10 triệu đồng.

Song song với chính sách khuyến mãi trên, Mitsubishi Motors Việt Nam từ tháng 9 triển khai chương trình MMV Auto Insurance là dự án bảo hiểm liên kết giữa MMV và công ty bảo hiểm đối tác. Các quyền lợi chính bao gồm sửa chữa tại đại lý chính hãng, miễn phí cứu hộ/cẩu kéo và bảo hiểm ngập nước, tùy theo gói lựa chọn.

