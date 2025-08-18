Mọi ánh mắt đổ dồn về bài phát biểu ‘cuối cùng’ của Chủ tịch Fed Jerome Powell: Lộ trình cắt giảm lãi suất liệu có như Phố Wall kỳ vọng?

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell dự kiến sẽ có bài phát biểu chính sách quan trọng nhất năm vào ngày 22/8 tại Hội nghị chuyên đề kinh tế thường niên Jackson Hole.

Sự kiện này được tổ chức hằng năm tại Jackson Lake Lodge, Công viên quốc gia Grand Teton. Đây luôn là sự kiện quan trọng trong lịch trình của Chủ tịch Fed, vì bài phát biểu thường báo hiệu những thay đổi quan trọng trong định hướng chính sách tiền tệ.

Trước thềm phát biểu của Chủ tịch Fed Powell, cũng có thể là bài phát biểu cuối cùng của ông tại Jackson Hole, thị trường dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất tối thiểu 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9 là 85%.

Ông Powell lần đầu phát biểu tại Jackson Hole vào năm 2018, lúc ông mới nhậm chức Chủ tịch Fed. Khi đó, ông trình bày quan điểm về những biến số then chốt mà các ngân hàng trung ương phải đối mặt, đồng thời nhấn mạnh cách tiếp cận thực tiễn của một người không xuất thân từ giới kinh tế học.

Trong 7 năm qua, ông Powell thể hiện rõ quan điểm thực tế của mình. Ông dẫn dắt Fed qua “cú hụt” tăng lãi suất, khủng hoảng đại dịch Covid-19, cú sốc lạm phát năm 2022 và chu kỳ hạ lãi suất bắt đầu hơn một năm trước nhưng vẫn chưa hoàn tất.

“Nay là lúc chính sách cần được điều chỉnh”, ông Powell nói hồi tháng 8 năm 2024.

Fed đã cắt giảm lãi suất liên tiếp vào tháng 9, 11 và 12 năm 2024, nhưng quá trình này đã tạm dừng. Nội bộ Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Fed vẫn bất đồng ý kiến, cộng thêm sức ép hạ lãi suất từ Nhà Trắng, khiến ông Powell tiếp tục đứng trước khó khăn như một năm trước.

Trong bài phát biểu năm 2018, ông Powell ca ngợi cách tiếp cận “chờ đợi và quan sát” của cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan giai đoạn thập niên 1990. Đây cũng là phong cách đã định hình phần lớn nhiệm kỳ của ông Powell.

Khi nhiệm kỳ Chủ tịch Fed sắp khép lại, ông Powell bị Tổng thống Trump gán biệt danh “Powell chậm chạp”.

Nhưng ông Powell đã nhấn mạnh: “Một trong những giá trị cốt lõi của hệ thống là sự đa dạng quan điểm trong FOMC. Dù có khác biệt, truyền thống của Fed là tìm đồng thuận trong việc định hình chính sách”.

Sau một năm nữa, Fed sẽ có chủ tịch mới phát biểu tại Jackson Hole. Lãi suất có thể thấp hơn. Nhưng cách người kế nhiệm nhìn nhận những nguyên tắc nền tảng này sẽ quyết định tương lai của Fed.

Trong tuần này, ngoài sự kiện chính là bài phát biểu của ông Powell, không có nhiều dữ liệu kinh tế được công bố. Hai điểm nổi bật là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và chỉ số hoạt động khu vực dịch vụ.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng theo dõi sát sao biên bản cuộc họp Fed ngày 30–31/7 sẽ được công bố hôm thứ Tư. Biên bản này có thể làm rõ hơn lý do hai Thống đốc Fed là Waller và Bowman bỏ phiếu phản đối quyết định giữ lãi suất ở mức 4,25% – 4,50% vào tháng trước.

Theo Yahoo Finance