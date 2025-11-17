Siêu dự án có vốn đầu tư khủng nhất lịch sử 18 tỷ USD do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ đầu tư có gì?

Liên danh Vingroup - Vinhomes vừa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và TP Hạ Long (nay là phường Tuần Châu và phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh).

Thông tin từ chủ đầu tư, tính đến thời điểm hiện tại, dự án đang triển khai thi công xây dựng một số hạng mục công trình thuộc khu A trên tổng diện tích khoảng 910,7/923,6 ha và đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng đối với khu B.

Để phù hợp với các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được điều chỉnh, chủ đầu tư đã nghiên cứu đề xuất điều chỉnh tên dự án, phạm vi, quy mô xây dựng và dân số.

Cụ thể, đề xuất tăng diện tích khu A thêm 4,2 ha là phần diện tích giao thông kết nối giữa các khu vực. Điều chỉnh về quy mô dân số khu vực ở từ 244.026 người thành 341.461 người.

Tại khu A, đề xuất điều chỉnh giảm phần diện tích đất công trình nhà ở từ 334,4 ha xuống 210,4 ha; diện tích đất công cộng, thương mại, dịch vụ, sân golf và công viên chuyên đề giảm từ 324,88 ha xuống 310,92 ha.

Tại khu B, điều chỉnh tổng diện tích đất ở từ 1.378,5 ha xuống 929 ha; giảm diện tích đất công cộng thương mại dịch vụ, du lịch, sân Golf, công viên chuyên đề từ 494,5 ha xuống 226,3 ha.

Về quy mô xây dựng các hạng mục công trình kiến trúc, điều chỉnh từ 1.735 lô đất thành 5.133 lô (tăng 3.398 lô)...

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 4.114 ha, nằm tiếp giáp Vịnh Hạ Long, sông Hốt và quốc lộ 18. Vị trí này gần cao tốc Hải Phòng - Hạ Long.

Khu A của dự án sẽ có 77 lô đất công cộng và dịch vụ, gồm: 21 lô thương mại dịch vụ cấp đô thị (tối đa 22 tầng); 5 lô đất hỗn hợp (cao 10 - 12 tầng); 13 công trình công cộng, thương mại dịch vụ đơn vị ở (1 - 4 tầng); 38 lô công trình giáo dục.

Đất ở tại dự án sẽ có 641 lô với 9.056 căn. Trong đó, gồm 9.040 căn nhà ở thấp tầng (4 - 5 tầng); 16 tòa chung cư (tối đa 25 tầng); 2 lô tái định cư (25 tầng); 18 lô nhà ở xã hội (1 - 5 tầng).

Đất dịch vụ du lịch bố trí 16 lô đất, gồm: 5 lô công viên chuyên đề (1 - 3 tầng); 9 lô đất du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp và resort (5 - 12 tầng); 2 lô đất sân golf với diện tích khoảng 230 ha.

Còn tại khu B, bố trí 203 lô đất công trình công cộng và dịch vụ. Đất đơn vị ở có 441 lô với 38.952 căn thấp tầng và 82 tòa chung cư (16.344 căn). Đất dịch vụ du lịch bố trí 29 lô với 70 căn.

Trong ĐTM công bố, Vingroup cho biết tiến độ dự án Hạ Long Xanh khoảng 15 năm (2021 - 2030). Tổng mức đầu tư 456.639 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD), cao gần gấp đôi so với phê duyệt vào năm 2021 (232.369 tỷ đồng).

Trong buổi kiểm tra tiến độ mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và phường Hà An hoàn thiện giải phóng mặt bằng diện tích còn lại trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục bàn giao đất trên thực địa, đảm bảo các điều kiện để dự án có thể khởi công vào ngày 19/12/2025.



