Thay bạn xem nhà ngày mưa bão: Geleximco hoá làng chài, Vinhomes Smart City vẫn thông thoáng
Trong ngày mưa bão, các khu đô thị đã thể hiện rõ khả năng thoát nước, chống ngập của mình. Trong khi Geleximco, An Khánh, Gemek chìm trong biển nước thì Vinhomes Smart City và Thiên Đường Bảo Sơn vẫn đi lại dễ dàng.
Mưa lớn kéo dài khiến Đại lộ Thăng Long ngập sâu. Nước tràn vào các khu đô thị 2 bên đường. Và đây cũng là cơ hội để các khu đô thị thể hiện khả năng thoát nước.
Nhiều chuyên gia bất động sản cũng khuyến cáo người mua nên đi xem nhà vào lúc trời mưa. Đây là cơ hội để kiểm tra khả năng chống thấm, hệ thống thoát nước, hiện tượng ngập úng và các khuyết điểm khó nhận ra trong điều kiện khô ráo, giúp đánh giá chính xác chất lượng căn nhà trước khi xuống tiền.
Khu đô thị
Geleximco là một trong những điểm ngập sâu. Nước tràn kín các tuyến đường nội khu.
Cư dân phải bì bõm lội qua dòng nước, trong khi nhiều xe máy và ô tô chết máy giữa đường. Hệ thống hầm để xe cũng chịu cảnh ngập nặng, khiến sinh hoạt của cư dân bị gián đoạn.
Một số người có sắm sẵn thuyền và xe tự chế vì đã quá quen với cảnh ngập nước.
Ngay sát đó, khu đô thị Nam An Khánh cũng không thoát cảnh ngập lụt. Nước dâng cao trên một số tuyến nội khu, cư dân phải nhờ dịch vụ kéo xe hoặc tự lội qua dòng nước. Hoạt động buôn bán, sinh hoạt thường ngày gần như đình trệ, nhiều cửa hàng tạm đóng cửa để tránh hư hại tài sản.
Tòa Gemek là cũng là một trong những khu đô thị chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn. Nước dâng cao trên các trục nội khu, nhiều ô tô và xe máy không thể di chuyển, tạo cảnh tượng hỗn loạn. Đây cũng là dịp để khách hàng quan sát trực tiếp hệ thống thoát nước và hạ tầng thực tế trước khi quyết định mua nhà.
Hầm để xe của tòa Gemek được gia cố bằng bao cát và vách ngắn nhằm hạn chế nước tràn vào, giúp bảo vệ phương tiện của cư dân trong những ngày mưa lớn. Biện pháp này đồng thời tạo cơ hội để khách hàng đánh giá khả năng ứng phó với ngập lụt của hạ tầng nội khu.
Trong khi đó, các khu đô thị như
Vinhomes Smart City vẫn khô ráo, đường nội khu thông thoáng, giao thông thuận tiện.
Một cư dân cho biết khu đô thị này thường ít bị ngập hơn các khu xung quanh. Đặc biệt trong lần mưa bão này, ban quản lý đã liên hệ với các trạm bơm để hỗ trợ ngay khi trời mưa. Không những thế, xe bồn cùng nhân viên túc trực thường xuyên để hút nước và khơi thông ống cống.
Khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn cũng khô ráo do có địa hình cao hơn mặt đường khá nhiều.
Trong ngày mưa bão, Geleximco, Nam An Khánh, Gemek cho thấy rủi ro với các căn hộ thấp tầng, nhà liền kề, trong khi Vinhomes Smart City và Thiên Đường Bảo Sơn vẫn khô ráo, hạ tầng thuận tiện. Đây cũng là dịp kiểm chứng tiến tiện ích nội khu và môi trường xung quanh. Điều này mang lại lợi thế đàm phán. Những lỗi khó che giấu trở thành cơ sở để yêu cầu sửa chữa hoặc giảm giá.
Bài và ảnh: Văn Đoan
An ninh Tiền tệ
Theo
An ninh Tiền tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/thay-ban-xem-nha-ngay-mua-bao-geleximco-hoa-lang-chai-vinhomes-smart-city-van-thong-thoang-205251001070407867.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM