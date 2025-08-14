Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng

14-08-2025 - 07:44 AM | Bất động sản

Chỉ sau 2 ngày, 1.200 căn hộ thấp tầng thuộc khu đô thị sinh thái Eco Retreat đã được đặt chỗ. Giá đất thổ cư xung quanh dự án cũng tăng từ 8 lên 20 triệu đồng/m2.

Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng- Ảnh 1.

Eco Retreat là dự án do Tập đoàn Ecopark hợp tác cùng DB Group phát triển tại Bến Lức (Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh). Trong đợt mở bán lần đầu vào tháng 4, dự án gây sốt khi ghi nhận 1.200 căn hộ thấp tầng, giá từ 50 triệu đồng/m2 chỉ sau 2 ngày.

Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng- Ảnh 2.

Lý giải điều này, một môi giới hoạt động tại đây cho biết:“Kể từ khi dự án khởi động, thị trường Long An cũ ghi nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Nhiều hạng mục hạ tầng trọng điểm sắp triển khai như nâng cấp Quốc lộ 1A, mở rộng đường Nguyễn Hữu Trí và hoàn thiện tuyến Vành đai 3 tiếp tục tạo lực đẩy cho giá trị bất động sản”.

Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng- Ảnh 3.

Không chỉ Eco Retreat cháy hàng, sức nóng còn lan sang đất dân xung quanh. Ông Hiệp (67 tuổi, người dân sống gần dự án) cho biết: “Trước khi dự án công bố, giá đất thổ cư chỉ khoảng 8 triệu đồng/m2 nhưng nay đã tăng lên 20 triệu đồng/m2. Tuy vậy, đất thổ cư không có nhiều vì quanh đây chủ yếu là đất ruộng”.

Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng- Ảnh 4.

Khu đô thị sinh thái Eco Retreat có quy mô hơn 220 ha, tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ đồng. Dự án sẽ cung ứng ra thị trường 7.700 sản phẩm gồm nhà phố, biệt thự và căn hộ cao cấp, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 37.000 cư dân. Ảnh: Phạm Quốc Trưởng.

Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng- Ảnh 5.

Dự án nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Trí, một vị trí đắc địa khi cả ba mặt tiếp giáp với ba tuyến cao tốc lớn: TP.HCM - Trung Lương, Vành đai 3, Vành đai 4 (sắp triển khai) trong bán kính dưới 10km. Hơn nữa, từ vị trí này còn dễ tiếp cận với quốc lộ 1A, cao tốc Bến Lức - Long Thành và hệ thống cảng biển, sân bay khu vực, mở ra khả năng kết nối nhanh chóng tới TP.HCM, miền Đông Nam Bộ cũng như toàn bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng- Ảnh 6.

Đáng chú ý, đây là dự án đầu tiên tại miền Nam được phát triển theo mô hình “Rừng Retreat”, kết hợp không gian xanh, mặt nước và kiến trúc nghỉ dưỡng ngay trong khu đô thị.

Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng- Ảnh 7.

Mật độ xây dựng chưa đến 20%. Phần lớn diện tích dành cho cây xanh, công viên và mặt nước, con số hiếm thấy tại các dự án đô thị phía Nam.

Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng- Ảnh 8.

Theo ghi nhận, chỉ sau hơn 6 tháng khởi công, toàn bộ đại công trường đang định hình rõ các phân khu chức năng.

Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng- Ảnh 9.

Một số tiện ích đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Trong ảnh là Công viên Hồ Thiên Nga, có diện tích đến 12ha, bao gồm hồ nước rộng, đường dạo bộ và mảng xanh lớn, trở thành điểm nhấn cảnh quan đầu tiên của dự án. Ảnh: Đình Văn.

Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng- Ảnh 10.

Nhiều nhánh đảo đã hoàn tất công tác san lấp đất nền, tạo mặt bằng cho các hạng mục xây dựng tiếp theo. Hệ thống mặt nước được khơi thông, hình thành dòng chảy liên hoàn bao quanh các đảo. Ảnh: Phạm Quốc Trưởng.

Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng- Ảnh 11.

Công nhân được trang bị đồ bảo hộ lao động, làm việc theo nhiều ca để chạy nước rút với tiến độ của dự án. Ảnh: Eco Retreat SRT.

Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng- Ảnh 12.

Một số tuyến đường nội khu đã được san lấp. Nhiều hạng mục hoàn tất phần móng, chuẩn bị dựng khung thép và đổ bê tông. Ảnh: Phạm Quốc Trưởng.

Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng- Ảnh 13.

Các trụ cột kiên cố của khu club house và trung tâm thương mại đã lộ rõ hình khối. Dãy nhà phố thương mại giáp trục đường chính cũng hoàn thiện phần thô.

 Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá

T/h

