Dự án nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Trí, một vị trí đắc địa khi cả ba mặt tiếp giáp với ba tuyến cao tốc lớn: TP.HCM - Trung Lương, Vành đai 3, Vành đai 4 (sắp triển khai) trong bán kính dưới 10km. Hơn nữa, từ vị trí này còn dễ tiếp cận với quốc lộ 1A, cao tốc Bến Lức - Long Thành và hệ thống cảng biển, sân bay khu vực, mở ra khả năng kết nối nhanh chóng tới TP.HCM, miền Đông Nam Bộ cũng như toàn bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.