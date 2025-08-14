Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng
Chỉ sau 2 ngày, 1.200 căn hộ thấp tầng thuộc khu đô thị sinh thái Eco Retreat đã được đặt chỗ. Giá đất thổ cư xung quanh dự án cũng tăng từ 8 lên 20 triệu đồng/m2.
An ninh Tiền tệ
