Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới

Ngoài khơi, tàu và sà lan vận chuyển vật liệu hoạt động liên tục, từng lớp cát được bồi đắp lấn dần ra biển. Tuy nhiên, do vị trí tòa tháp nằm ở đầu ngoài cùng của dự án, cách bờ biển hiện tại gần 6 km nên vẫn còn cần nhiều thời gian, mặt bằng xây tháp này mới hình thành.