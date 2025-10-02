Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới

02-10-2025 - 07:38 AM | Bất động sản

Tòa tháp 108 tầng thuộc đại dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ vừa là biểu tượng mới của Việt Nam, vừa là trung tâm tài chính của khu vực.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới- Ảnh 1.

Là hạng mục nổi bật nhất của siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ quy mô gần 2.900 ha, tòa tháp 108 tầng do Vingroup phát triển được xem là biểu tượng mới của TP.HCM.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới- Ảnh 2.

Tòa tháp nằm tại mũi Hải Đăng thuộc phân khu C (318 ha), được định hướng trở thành trung tâm thương mại – tài chính – dịch vụ – cảng biển của đại đô thị Cần Giờ. Vị trí này cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km, cách Vũng Tàu 20 km đường biển và cách 12 km tới Cảng Cái Mép – Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), tạo lợi thế chiến lược cho du lịch và logistics.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới- Ảnh 3.

Đặc biệt, với quy mô 108 tầng, cao 550 m sau khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành tòa nhà lấn biển cao nhất thế giới, đồng thời giữ kỷ lục cao nhất Việt Nam, vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á và góp mặt trong top 10 toàn cầu.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới- Ảnh 4.

Hơn nữa, tòa tháp cùng với các công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Cần Giờ và tuyến metro tốc độ cao sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy dịch vụ, du lịch và bất động sản khu vực.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới- Ảnh 5.

Theo anh Tín, người dân sống gần dự án Vinhomes Cần Giờ, chia sẻ: “Chỗ này mới làm mà nhanh lắm, nhà đầu tư đi khảo sát liên tục. Giá đất quanh đây giờ toàn khoảng 40–50 triệu đồng/m², còn trong hẻm thì tầm 20–30 triệu.”

Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới- Ảnh 6.

Thực tế dù mới khởi công 5 tháng, hàng trăm máy xúc, xà lan đã tiến hành san lấp, bơm cát và gia cố móng, dần hình thành mặt bằng cho các hạng mục chính.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới- Ảnh 7.

Ngoài khơi, tàu và sà lan vận chuyển vật liệu hoạt động liên tục, từng lớp cát được bồi đắp lấn dần ra biển. Tuy nhiên, do vị trí tòa tháp nằm ở đầu ngoài cùng của dự án, cách bờ biển hiện tại gần 6 km nên vẫn còn cần nhiều thời gian, mặt bằng xây tháp này mới hình thành.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới- Ảnh 8.

Bên trong, xe tải và máy móc cơ giới chạy nối đuôi nhau, thi công đường nội bộ tạo nhịp độ khẩn trương trên toàn công trường.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới- Ảnh 9.

Một số phân khu lân cận như The Haven Bay đã hình thành đường nội bộ và bãi tập kết vật liệu. Đây cũng là phân khu dự kiến mở bán đầu tiên của dự án.

Toàn cảnh khu vực sẽ xây tòa tháp 108 tầng, cao nhất việt nam, top 10 thế giới- Ảnh 10.

Trước đó, toà Landmark 81 (TP.HCM) cao gần 462 m, 81 tầng, cũng do Vingroup phát triển, từng gây tiếng vang về tốc độ thi công và quy mô kiến trúc. Vì vậy, tòa tháp 108 tầng Cần Giờ càng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới, đưa Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới.

 Toàn cảnh khu vực sẽ được Vingroup đầu tư gần 3 tỷ USD làm metro, nối trung tâm TP.HCM với siêu dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

