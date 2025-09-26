VIIE 2025: Triển lãm công nghệ lớn nhất năm hé lộ nhiều bất ngờ tại Hòa Lạc

Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIIE 2025), sẽ diễn ra tập trung tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, bắt đầu bằng Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam vào ngày 1/10/2025 và tiếp nối bằng chuỗi hoạt động chuyên đề trong những ngày tiếp theo.

Đây là sự kiện có quy mô quốc gia kết hợp yếu tố quốc tế với mục tiêu kết nối nhà nước, doanh nghiệp, viện trường và cộng đồng sáng tạo trong nước và khu vực.

Nội dung chương trình của VIIE 2025 rất đa dạng, bao gồm cả phần lễ nghi trọng thể, triển lãm công nghệ, không gian trình diễn sản phẩm, khu STEM Lab, ngày hội trải nghiệm xe Viet Nam Mobility Festival, các hội thảo chuyên đề và diễn đàn chính sách.

Trong ngày khai mạc và các ngày tiếp theo sẽ công bố một loạt sáng kiến quốc gia như chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), các dự án dữ liệu phục vụ AI, danh sách tôn vinh công dân đổi mới sáng tạo và các chương trình hỗ trợ chuyên gia, khởi nghiệp. Khu vực triển lãm được thiết kế vừa để trưng bày sản phẩm công nghệ vừa tạo điều kiện cho kết nối đầu tư, trình diễn ứng dụng thực tế và giới thiệu các giải pháp R&D.

Bên cạnh không gian chính, chuỗi hội thảo chuyên sâu là điểm nhấn của tuần lễ. Ngày 2/10/2025 sẽ diễn ra nhiều phiên quan trọng như Hội thảo Giáo dục STEM quốc gia với mục tiêu khẳng định vai trò của STEM trong hình thành tư duy đổi mới cho thế hệ trẻ, giới thiệu các mô hình giáo dục, trưng bày dự án STEM tiêu biểu và kết nối nhà trường với doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Hội thảo này do NIC phối hợp với Liên minh Thúc đẩy Giáo dục STEM thực hiện, thu hút giáo viên, học sinh, đại diện viện trường và đối tác quốc tế.

Cùng ngày cũng sẽ có các diễn đàn chiến lược hướng tới phát triển công nghệ mũi nhọn như bán dẫn, AI, và hợp tác quốc tế để xây dựng nguồn nhân lực cho các ngành chiến lược. Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược” dự kiến có sự góp mặt của các tổ chức tài trợ, doanh nghiệp công nghệ quốc tế và các chuyên gia hàng đầu trong khu vực, tạo ra không gian đối thoại về chính sách, hạ tầng R&D và chiến lược nhân lực. Những phiên thảo luận này nhắm tới việc đưa ra sáng kiến hợp tác, bản đồ hành động và các cam kết hỗ trợ thực tế cho hệ sinh thái đổi mới.

Một nội dung được chú ý đặc biệt là Hội thảo về thị trường tài sản số và blockchain, nơi cập nhật bức tranh pháp lý quốc tế, làm rõ nội dung Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hoá và trao đổi về ứng dụng token hoá tài sản trong nền kinh tế. Hội thảo này dự kiến quy tụ đại diện cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an cùng các chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp fintech để thảo luận khung pháp lý, rủi ro và cơ hội phát triển hệ sinh thái tài sản số tại Việt Nam.

Sang ngày 3/10, hoạt động trình diễn công nghệ và trải nghiệm trực tiếp sản phẩm vẫn tiếp tục được duy trì, giúp khách tham quan có cái nhìn thực tiễn hơn về những đổi mới đang diễn ra. Đáng chú ý là Diễn đàn Khai phóng tiềm năng đổi mới sáng tạo Pháp - Việt Nam với sự tham dự của nhà khoa học Serge Haroche, người đạt giải Nobel Vật lý năm 2012. Cũng trong ngày cuối cùng, Gala Better Choice Awards được tổ chức nhằm tôn vinh những giải pháp, sản phẩm và mô hình kinh doanh có tác động tích cực đến cộng đồng, góp phần xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo và tiêu dùng bền vững. Sự kiện gala không chỉ mang tính trao giải mà còn là nơi kết nối, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo đến đông đảo công chúng.

Với quy mô và thành phần đa dạng, VIIE 2025 đặt mục tiêu không chỉ là một triển lãm trưng bày công nghệ mà còn là diễn đàn tạo sức bật cho chính sách, kết nối đầu tư và nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo. Dù bạn là nhà quản lý chính sách, nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghệ, giảng viên hoặc học sinh quan tâm tới STEM, sự kiện này hứa hẹn mang đến cơ hội học hỏi, xúc tiến hợp tác và tiếp cận các sáng kiến mang tính định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của nền kinh tế số và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Chú thích ảnh



