Cận cảnh dự án được Cường đô la bán hơn 500 căn trên live streams: Hiện sắp cháy hàng, chỉ còn căn 3 phòng ngủ
Với vị trí cách TP.HCM chưa đến 20 km và cách bán hàng độc đáo, dự án The Felix của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhanh chóng gây “sốt”. Hơn 1.200 căn hộ gần như đã hết sạch, chỉ còn khoảng 60 căn dù giá cao hơn mặt bằng khu vực.
An ninh Tiền tệ
Theo An ninh Tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://antt.nguoiduatin.vn/can-canh-du-an-duoc-cuong-do-la-ban-hon-500-can-tren-live-streams-hien-sap-chay-hang-chi-con-can-3-ngu-205250824120316444.htm
Từ Khóa:
Sự kiện: Vùng đất tiềm năngXem tất cả >>
- Toàn cảnh khu vực sẽ xây Trung tâm Chính trị - Hành chính Đồng Nai mới, đối diện siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group
- Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long
- Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2
- Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km
- Vành đai 3 bứt tốc, loạt dự án ở Long An (cũ) đua nhau bung hàng, lộ diện cuộc đua của nhiều ông lớn