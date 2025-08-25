Từ sức hút lớn đó, anh Sơn, một môi giới tại dự án, cho biết: “Tổng hơn 1.200 căn hộ đã bán gần hết. Các căn 1–2 phòng ngủ đều cháy hàng, hiện chỉ còn khoảng 60 căn loại 3 phòng ngủ trở lên, diện tích khoảng 85 m², với giá dao động từ 3,5 – 3,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 41– 42 triệu đồng/m².”