Cận cảnh dự án được Cường đô la bán hơn 500 căn trên live streams: Hiện sắp cháy hàng, chỉ còn căn 3 phòng ngủ

25-08-2025 - 06:41 AM | Bất động sản

Với vị trí cách TP.HCM chưa đến 20 km và cách bán hàng độc đáo, dự án The Felix của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhanh chóng gây “sốt”. Hơn 1.200 căn hộ gần như đã hết sạch, chỉ còn khoảng 60 căn dù giá cao hơn mặt bằng khu vực.

Cận cảnh dự án được Cường đô la bán hơn 500 căn trên live streams: Hiện sắp cháy hàng, chỉ còn căn 3 phòng ngủ- Ảnh 1.

Dự án The Felix do Công ty Cổ phần C-Holdings phát triển tại Thuận An (Bình Dương cũ), nay thuộc phường Bình Hòa (TP.HCM). Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, diện tích 0,95 ha. The Felix dự kiến cung cấp khoảng 1.200 căn hộ từ 45–85 m².

Cận cảnh dự án được Cường đô la bán hơn 500 căn trên live streams: Hiện sắp cháy hàng, chỉ còn căn 3 phòng ngủ- Ảnh 2.

Đáng chú ý, dự án được chính CEO Nguyễn Quốc Cường giới thiệu qua phiên livestream bán hàng trên TikTok. Chỉ trong 3 giờ, chương trình thu hút hơn 150.000 lượt xem, 31.000 bình luận và 1,4 triệu lượt yêu thích.

Cận cảnh dự án được Cường đô la bán hơn 500 căn trên live streams: Hiện sắp cháy hàng, chỉ còn căn 3 phòng ngủ- Ảnh 3.

Đặc biệt, phiên livestream ghi nhận hơn 1.200 khách hàng để lại thông tin tư vấn; kết thúc chương trình có 517 khách hàng đặt chỗ mua căn hộ, với tổng giá trị giao dịch lên đến 800 tỷ đồng.

Cận cảnh dự án được Cường đô la bán hơn 500 căn trên live streams: Hiện sắp cháy hàng, chỉ còn căn 3 phòng ngủ- Ảnh 4.

Từ sức hút lớn đó, anh Sơn, một môi giới tại dự án, cho biết: “Tổng hơn 1.200 căn hộ đã bán gần hết. Các căn 1–2 phòng ngủ đều cháy hàng, hiện chỉ còn khoảng 60 căn loại 3 phòng ngủ trở lên, diện tích khoảng 85 m², với giá dao động từ 3,5 – 3,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 41– 42 triệu đồng/m².”

Cận cảnh dự án được Cường đô la bán hơn 500 căn trên live streams: Hiện sắp cháy hàng, chỉ còn căn 3 phòng ngủ- Ảnh 5.

So với mặt bằng khu vực, mức giá trên cao hơn một số dự án lân cận như Phú Đông Sky One (35–36 triệu đồng/m²) hay Bcons Garden (khoảng 32 triệu đồng/m² cho căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 57 m²). Tuy nhiên, các căn hộ tại The Felix có diện tích gần gấp đôi, tạo sự khác biệt về không gian sử dụng.

Cận cảnh dự án được Cường đô la bán hơn 500 căn trên live streams: Hiện sắp cháy hàng, chỉ còn căn 3 phòng ngủ- Ảnh 6.

Theo ghi nhận tháng 8/2025, dự án The Felix đang trong giai đoạn thi công, với phần hầm móng và vách cột khối tháp đã được hoàn thiện.

Cận cảnh dự án được Cường đô la bán hơn 500 căn trên live streams: Hiện sắp cháy hàng, chỉ còn căn 3 phòng ngủ- Ảnh 7.

Các khung dàn giáo được lắp dựng đồng bộ, máy móc vận hành liên tục.

Cận cảnh dự án được Cường đô la bán hơn 500 căn trên live streams: Hiện sắp cháy hàng, chỉ còn căn 3 phòng ngủ- Ảnh 8.

Công nhân được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, làm việc theo ca để đẩy nhanh tiến độ.

Cận cảnh dự án được Cường đô la bán hơn 500 căn trên live streams: Hiện sắp cháy hàng, chỉ còn căn 3 phòng ngủ- Ảnh 9.

Dự án có vị trí đắc địa, hai mặt tiền tiếp giáp đường Nguyễn Du và Bùi Hữu Nghĩa, đối diện KCN VSIP 1, cách Quốc lộ 13 khoảng 1,5 km, cách cao tốc Tân Vạn – Mỹ Phước và tuyến metro Bình Dương chưa đến 4km, thuận lợi kết nối trực tiếp đến trung tâm TP.HCM cũng như các đô thị và khu công nghiệp lớn và các tỉnh lân cận.

Cận cảnh dự án được Cường đô la bán hơn 500 căn trên live streams: Hiện sắp cháy hàng, chỉ còn căn 3 phòng ngủ- Ảnh 10.

Ngoài ra, trong bán kính khoảng 3km, khu vực tập trung nhiều tiện ích như Aeon Mall Bình Dương, Bệnh viện Quốc tế Becamex, KCN VSIP 1… tạo điều kiện để The Felix đáp ứng nhu cầu ở thực đồng thời có tiềm năng khai thác cho thuê. Trong ảnh là TTTM Vincom Plaza cách dự án chỉ 1,5 km.

Cận cảnh dự án được Cường đô la bán hơn 500 căn trên live streams: Hiện sắp cháy hàng, chỉ còn căn 3 phòng ngủ- Ảnh 11.

Hơn nữa, khu vực này đang hưởng lợi từ làn sóng FDI, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và dịch vụ. Nhất là sau sáp nhập, nơi đây tiếp tục nằm trong nhóm địa bàn thu hút dòng vốn lớn vào bất động sản và hạ tầng đô thị.

Cận cảnh dự án được Cường đô la bán hơn 500 căn trên live streams: Hiện sắp cháy hàng, chỉ còn căn 3 phòng ngủ- Ảnh 12.

Với những lợi thế trên, The Felix Thuận An không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn mở ra cơ hội đầu tư dài hạn trong bối cảnh thị trường bất động sản tại khu vực cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM đang dần phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh.

 Toàn cảnh khu đất sắp xây Trung tâm hành chính TP.HCM mới, nằm giữa 3 trục đường lớn, cách trung tâm phường Sài Gòn 3 km

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

