Cụ bà thọ đến 128 tuổi nhờ 1 loại rau có khả năng hạ đường huyết, phòng chống ung thư hiệu quả: Có sẵn ở chợ Việt

Theo Express, Johanna Mazibuko, đến từ tỉnh Tây Bắc của Nam Phi là người phụ nữ nhiều tuổi nhất thế giới trước khi qua đời vào tháng 3 năm 2023. Bà đã kỉ niệm sinh nhật lần thứ 128 của mình vào ngày 11/5/2022.

Sinh ra ở một trang trại trồng ngô, bà Mazibuko là chị cả trong gia đình có 12 anh chị em, ba trong số đó vẫn còn sống cho đến ngày nay. Chia sẻ trên News24, người phụ nữ này từng nói về xuất phát điểm khiêm tốn của mình. "Chúng tôi sống rất tốt ở các trang trại. Không có vấn đề gì".

Bà cũng nhớ là từng có một trận dịch châu chấu lớn xảy ra ở các trang trại. "Có những thời điểm chúng tôi bắt châu chấu, chiên chúng lên và ăn. Nó cũng giống như bạn đang ăn thịt".

Chia sẻ về bí quyết sống thọ của mình, cụ bà 128 tuổi này tiết lộ là nhờ thường xuyên sử dụng rau chân vịt (rau bina).

Thực tế loại rau này mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 3 chén rau chân vịt sống cung cấp khoảng 20 calo, ít hơn 1g chất béo, 2g protein, 3g carbohydrate và 2g chất xơ.

Nếu sử dụng loại rau này đúng cách, bạn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời dưới đây:

Ổn định đường huyết

Rau chân vịt có chứa một chất chống oxy hóa được gọi là axit alpha-lipoic, đã được chứng minh là có tác dụng giảm đường huyết, tăng độ nhạy insulin và ngăn ngừa những thay đổi do quá trình oxy hóa gây ra do căng thẳng ở bệnh nhân tiểu đường. Do đó, mỗi sáng bạn có thể tiêu thụ một cốc nước ép rau bina để ổn định đường huyết của mình.

Hỗ trợ giảm cân

Các nghiên cứu cho thấy chiết xuất thylakoid từ thực vật như rau bina có thể làm giảm sự thèm ăn của cơ thể. Điều này xảy ra bởi vì chúng làm giảm mức độ hormone đói và tăng hormone khiến bạn cảm thấy no.

Đối với những người đang muốn giảm cân, rau chân vịt cho hiệu quả rất tốt vì không chứa hàm lượng cholesterol và chất béo rất thấp. Rau chân vịt lại là nguồn chất xơ dồi dào và hỗ trợ tiêu hóa tốt giúp giảm cảm giác thèm ăn của cơ thể.

Các khoáng chất có trong loại rau này giúp kiềm hóa, cân bằng lại chế độ ăn uống có axit cao. Những thực phẩm này là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tích mỡ, béo phì và các chứng bệnh khác.

Chống ung thư

Cũng giống các loại rau lá xanh đậm khác, rau bina có chứa vitamin A, C, E và K. Đặc biệt, nó còn chứa rất nhiều carotenoid-chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào và đóng vai trò ngăn chặn giai đoạn đầu của bệnh ung thư.

Rau bina có chứa nhiều folate. Đáng nói, một số nghiên cứu lớn đã chỉ ra rằng tiêu thụ lượng folate lớn có thể làm giảm nguy cơ polyp ruột kết từ 30 đến 40% so với việc ít tiêu thụ loại vitamin này. Nghiên cứu khác cho thấy chế độ ăn ít folate có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú, cổ tử cung và phổi.

Giúp mắt sáng khoẻ

Lutein và zeaxanthin là các carotenoid trong rau bina giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt lâu dài. Ví dụ, như vitamin C, chúng làm giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bạn cũng nhận được rất nhiều vitamin A từ rau bina, giúp hỗ trợ thị lực tốt.

Giúp ngăn ngừa loãng xương

Rau bina có canxi, mangan và vitamin K, rất quan trọng cho sự phát triển và giúp cho xương khỏe mạnh. Cơ thể luôn đào thải và xây dựng lại mô xương. Loãng xương là một tình trạng khiến xương yếu và dễ gãy, xảy ra khi lượng xương mới không thay thế đủ cho xương đã bị phá vỡ. Nếu cơ thể không được cung cấp đủ canxi, khả năng bị loãng xương sẽ cao hơn.

Giảm nguy cơ thiếu máu

Rau bina là một nguồn thực phẩm chứa lượng sắt dồi dào, giúp các tế bào hồng cầu mang oxy đến các vùng khác nhau của cơ thể. Khi cơ thể có quá ít sắt, sẽ gây ra tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Tình trạng này có thể khiến người bệnh cảm thấy yếu, chóng mặt và khó thở.

Cách đơn giản để ăn nhiều rau chân vịt

Mỗi ngày, bạn nên cố gắng ăn một cốc (cỡ bằng quả bóng tennis) một số loại rau lá xanh, như rau bina.

Kết hợp một ít rau bina vào bữa ăn của bạn để chuẩn bị cho bất cứ thứ gì khác mà bạn đang ăn để thêm một vài lá rau bina vào mỗi miếng ăn. Để có một món ăn phụ nhanh chóng và dễ dàng, hãy trộn rau bina như một món salad rau trộn hoặc xào rau bina trong dầu ô liu nguyên chất với ớt chuông đỏ ngọt...

Về cơ bản, bạn có thể thêm rau bina vào gần như bất kỳ món ăn nào. Hãy dùng thử và sẽ được bổ sung các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp thúc đẩy cuộc sống lành mạnh.

Tổng hợp