HCM57 Technology: Startup công nghệ hoà vào dòng chảy blockchain và AI Việt Nam

Trong không khí khởi sắc của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, doanh nghiệp trẻ này cho thấy quyết tâm đồng hành cùng Việt Nam phát triển công nghệ lõi.

Tuần lễ Công nghệ chuỗi khối và Trí tuệ nhân tạo Việt Nam – Super Vietnam 2025 vừa diễn ra tại TP. Đà Nẵng với sự tham dự của gần 3.000 người và 30 gian hàng công nghệ đến từ các doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước. Sự kiện tạo không gian kết nối cho các startup, nhà đầu tư, chuyên gia và cơ quan quản lý trong việc phát triển hệ sinh thái công nghệ mang tính bản địa, bền vững.

Tham gia Super Vietnam, công ty TNHH HCM57 Technology (Khánh Hòa) đã chủ động giới thiệu sản phẩm, dự án mới đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư tiềm năng trong khuôn khổ sự kiện. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp công nghệ Khánh Hòa tiếp cận xu hướng mới, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bức tranh hội nhập sâu rộng. Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh chuyển đổi số, sự kiện này trở thành điểm chạm quan trọng để HCM57 Technology và các startup công nghệ hòa mình vào dòng chảy đổi mới sáng tạo.

Ông Trần Viết Thi (ngoài cùng bên trái) cùng cộng sự thảo luận các ý tưởng đổi mới về công nghệ trong Tuần lễ Công nghệ chuỗi khối và Trí tuệ nhân tạo Việt Nam – Super Vietnam 2025

Trong vai trò đại diện doanh nghiệp khách mời tại sự kiện, ông Trần Viết Thi – Giám đốc Công nghệ thông tin cùng đội ngũ kỹ sư IT của HCM57 Technology đã tham dự chuỗi hội thảo chuyên đề, giao lưu cùng các chuyên gia đầu ngành và giới thiệu giải pháp công nghệ do công ty phát triển. Với tinh thần chủ động và sáng tạo, HCM57 Technology đã góp phần mang đến góc nhìn đa dạng về ứng dụng hạ tầng số và blockchain trong chuyển đổi số tại địa phương, đồng thời thể hiện khát vọng "Make in Vietnam" thông qua các nền tảng công nghệ tự phát triển.

Đến HCM57 Network - Hạ tầng Blockchain Layer 1 do người Việt tiên phong phát triển

Đối với địa phương đặt mục tiêu nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2030 như Khánh Hòa, sự góp mặt của HCM57 Technology tại sự kiện không chỉ là bước đi riêng lẻ mà còn thể hiện nỗ lực từng bước hiện thực hóa tầm nhìn của tỉnh, trong bối cảnh địa phương xác định chuyển đổi số là chìa khóa giúp Khánh Hòa phát triển đột phá.

Liên tục chứng minh vai trò tiên phong trong hành trình chuyển đổi số tại địa phương, HCM57 Technology không chỉ hiện diện tại các sự kiện công nghệ lớn mà còn chủ động phát triển những nền tảng cốt lõi mang dấu ấn Việt.

Vừa qua, HCM57 Technology chính thức vận hành HCM57 Network – nền tảng blockchain Layer 1 tiên phong do người Việt thiết kế và phát triển.

HCM57 Network được xây dựng trên kiến trúc modular linh hoạt, hỗ trợ tương thích với Ethereum Virtual Machine (EVM) và khả năng mở rộng sang WebAssembly (WASM). Nền tảng vừa đảm bảo tính minh bạch, vừa tích hợp các lớp bảo vệ người dùng và cơ chế tuân thủ pháp lý, tạo điều kiện cho việc ứng dụng blockchain trong thực tế tại Việt Nam.

Một trong những điểm nổi bật của HCM57 Network là tính bảo mật cao cấp với khả năng chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài nhờ cơ chế phân tán dữ liệu trên nhiều nút trong hệ thống. Đồng thời, nền tảng này còn đảm bảo tính bất biến của các giao dịch, khi mọi thay đổi đều phải được đồng thuận bởi đa số các nút trong mạng.

"HCM57 Network" là nền tảng Blockchain Layer 1 tiên phong được thiết kế và vận hành hoàn toàn bởi người Việt Nam

Trong giai đoạn đầu, HCM57 Network tập trung phát triển các lĩnh vực ứng dụng chủ lực: GameFi với mô hình tài chính phi tập trung và vật phẩm NFT; Y tế số thông qua hệ thống lưu trữ hồ sơ bệnh án và truy vết thuốc; Giáo dục mở với nền tảng xác thực văn bằng và chống gian lận học thuật; Truy xuất nguồn gốc đảm bảo minh bạch trong chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu dùng; Dịch vụ công với giải pháp số hóa, định danh và thanh toán không tiền mặt, đặc biệt trong giám sát dự án đầu tư công.

Ông Trần Viết Thi đại diện HCM57 Technology đón nhận hai danh hiệu danh giá tại Lễ công bố "Thương Hiệu Tín Nhiệm Hàng Đầu Châu Á - Asia Top Brand Award" lần thứ 8

Trao đổi với đối tác tại sự kiện, ông Trần Viết Thi chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ đơn thuần cung cấp công nghệ mà còn mong muốn kiến tạo hệ sinh thái Blockchain bản địa hoàn chỉnh, nơi công nghệ không chỉ phục vụ kinh tế mà còn bảo vệ dữ liệu, chủ quyền số và lợi ích cộng đồng. Làm cho nước Việt Nam vĩ đại bắt đầu từ công nghệ chính là sứ mệnh của HCM57 Technology."

Tầm nhìn này cũng phản ánh định hướng chiến lược dài hạn của HCM57 Technology trong việc đồng hành cùng địa phương trên hành trình chuyển đổi số toàn diện. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và khát vọng phụng sự quốc gia đang trở thành động lực để HCM57 Technology vươn xa, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

Công ty TNHH HCM57 Technology là doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, đặt trụ sở chính tại thành phố Nha Trang. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực: chuyển đổi số, nền tảng hạ tầng thông minh, phát triển phần mềm, và tiên phong vận hành mạng Blockchain Layer 1 – HCM57 Network. HCM57 Technology định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ "Make in Vietnam", ứng dụng thực tiễn trong các ngành như GameFi, giáo dục, y tế số và dịch vụ công. Bên cạnh công nghệ lõi, công ty còn chú trọng truyền thông, đào tạo và kết nối cộng đồng công nghệ trong nước và quốc tế. HCM57 Technology cam kết đóng góp vào chủ quyền số, phát triển kinh tế số và nâng tầm vị thế công nghệ Việt trên trường quốc tế.