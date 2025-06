Công an tìm người từng bị chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng

Theo Báo Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đang xác minh giải quyết vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa.

Kết quả xác minh xác định: Lợi dụng nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bằng thủ đoạn gian dối, Hà Trọng Dương, sinh năm 1991, trú tại Nhà HH6-15A Vinhome, phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) đã thông qua các đối tượng môi giới gồm: Hà Thị Hiền, sinh năm 1988, trú tại khu phố Ngọc Sơn, thị trấn Ngọc Lặc; Quách Thị Thanh, sinh năm 1991, trú tại thôn Thuận Hòa, xã Quang Trung; Phạm Thị Trường, sinh 1990, trú tại thôn Quang Thái Bình, xã Quang Trung (huyện Ngọc Lặc) và Bùi Việt Trinh, sinh năm 2002 trú tại thôn Trung Chính, xã Cẩm Châu (huyện Cẩm Thủy) để tư vấn và đưa khách hàng đến ngân hàng làm thủ tục đăng ký mở tài khoản và đề nghị phát hành thẻ tín dụng.

Sau khi ngân hàng phát hành thẻ tín dụng cho khách hàng, đối tượng quản lý thẻ của khách và cho khách hàng biết ngân hàng không duyệt vay hoặc duyệt vay một phần trên tổng số tiền thực tế ngân hàng đã giải ngân cho khách hàng qua thẻ tín dụng.

Bằng thủ đoạn trên, đối tượng đã chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ số tiền trên thẻ tín dụng của khách hàng để sử dụng cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo ai là bị hại của hành vi trên đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: số 15A Hạc Thành, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa (SĐT: 0692889243) hoặc liên hệ Điều tra viên Trương Mạnh Tùng (SĐT: 0993362133) để giải quyết theo quy định.