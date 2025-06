Đột nhập kho hàng hơn 6,6 tỷ đồng của Nguyễn Văn Quang

Công an TP Hà Nội chiều 30/6, cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang (SN 1994; HKTT: xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện kho hàng tại địa chỉ số 99 ngõ 2 đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, do Nguyễn Văn Quang làm chủ có dấu hiệu kinh doanh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Puma với số lượng lớn.

Đối tượng Nguyễn Văn Quang - Ảnh: CA Hà Nội

Ngày 12/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội quản quản lý thì trường số 22, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra tại địa chỉ nêu trên. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 35.300 bộ quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu NIKE, ADIDAS, PUMA. Trị giá số hàng hoá vi phạm là hơn 6,6 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng chục nghìn bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu nước ngoài - Ảnh: CA Hà Nội

Điều 226 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp: - Người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam mà đối tượng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. - Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: + Có tổ chức; + Phạm tội 02 lần trở lên; + Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên; + Gây thiệt hại cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý 500.000.000 đồng trở lên; + Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên. - Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.