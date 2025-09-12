Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vùng đất tiềm năng
Toàn cảnh cây cầu nối trung tâm tỉnh Đồng Nai với siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group

12-09-2025 - 04:24 AM | Bất động sản

Cầu Thống Nhất được xâu dựng cách khu trung tâm Hành chính – Chính trị mới của tỉnh Đồng Nai chỉ 2 km. Khi hoàn thành, nó sẽ giúp kết nối các dự án lớn của Sun Group, Aeon…

Toàn cảnh cây cầu nối trung tâm tỉnh Đồng Nai với siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group- Ảnh 1.

Là hạng mục then chốt của tuyến đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ), nay thuộc phường Trấn Biên (Đồng Nai), cầu Thống Nhất và đường dẫn có tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 1/2023 và đang được đẩy nhanh tiến độ.

Toàn cảnh cây cầu nối trung tâm tỉnh Đồng Nai với siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group- Ảnh 2.

Cầu Thống Nhất có chiều dài khoảng 765m, thiết kế từ 6 - 10 làn xe, mặt cầu rộng 45 - 95 m. Tuyến bắt đầu từ phường Trấn Biên, vượt sông Cái (nhánh sông Đồng Nai), đi qua cù lao Hiệp Hòa và kết nối với đường Đặng Văn Trơn.

Toàn cảnh cây cầu nối trung tâm tỉnh Đồng Nai với siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group- Ảnh 3.

Đáng chú ý, cầu Thống Nhất cách khu trung tâm hành chính – chính trị mới của tỉnh Đồng Nai chỉ 2km, tạo trục hạ tầng đồng bộ cho không gian đô thị ven sông trong tương lai.

Toàn cảnh cây cầu nối trung tâm tỉnh Đồng Nai với siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group- Ảnh 4.

Khi hoàn thành, Thống Nhất sẽ là cầu thứ 6 nối nối cù lao Phố với trung tâm phường Trấn Biên. Nó sẽ góp phần giảm áp lực lưu thông, vừa tạo cú hích phát triển kinh tế - thương mại và bất động sản khu vực.

Toàn cảnh cây cầu nối trung tâm tỉnh Đồng Nai với siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group- Ảnh 5.

Đặc biệt, cầu nằm ngay cạnh Khu đô thị Hiệp Hòa do Sun Group phát triển tại phường Trấn Biên (Đồng Nai). Dự án có quy mô hơn 290 ha, tổng vốn khoảng 72.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cầu cũng gần trung tâm Aeon Mall rộng 12 ha. Các dự án này được xem là động lực thay đổi diện mạo cù lao.

Toàn cảnh cây cầu nối trung tâm tỉnh Đồng Nai với siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group- Ảnh 6.

Một môi giới bất động sản tại khu vực, cho biết “Sau giai đoạn biến động từ năm ngoái, đến nay giá đất tại đây đã nóng trở lại do đường với cầu đang làm. Hiện giá dao động 45–85 triệu đồng/m², vị trí gần sông thì giá cao hơn.”

Toàn cảnh cây cầu nối trung tâm tỉnh Đồng Nai với siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group- Ảnh 7.

Sau hơn hai năm thi công, nhiều nhịp cầu chính đã được lắp đặt, phần mặt cầu được thảm bê tông.

Toàn cảnh cây cầu nối trung tâm tỉnh Đồng Nai với siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group- Ảnh 8.

Phía cù lao Hiệp Hòa, đường dẫn vào cầu đang được san lấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Toàn cảnh cây cầu nối trung tâm tỉnh Đồng Nai với siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group- Ảnh 9.

Trong khi phía bên kia cầu, hướng về trục đường Võ Thị Sáu vẫn đang thi công dở dang. Một số hộ dân vẫn chưa chịu di dời.

Toàn cảnh cây cầu nối trung tâm tỉnh Đồng Nai với siêu dự án 72.000 tỷ của Sun Group- Ảnh 10.

Trước đó, dự án từng chậm tiến độ khoảng 500 ngày so với kế hoạch ban đầu, nguyên nhân chính vẫn là ách tắc mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ lộ trình thi công.

 Chung cư có tường bong tróc, thi thoảng thang máy lại hỏng, thiếu nước...có giá tăng gấp 3 lần, hở ra là cháy hàng

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

