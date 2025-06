Ngân hàng và thanh toán số: Cầu nối chuyển đổi số quốc gia

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh: phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược hàng đầu để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện phương thức quản trị quốc gia.

Đồng thời, theo tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hợp tác quốc tế, việc phát triển tài chính số và thương mại điện tử chính là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Do đó, ngành ngân hàng trở thành cầu nối, động lực thúc đẩy chuyển đổi số của toàn xã hội, trong đó thanh toán không tiền mặt là một xu hướng tất yếu với sự phát triển của công nghệ và tài chính số.

Thanh toán không tiền mặt không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm thuận tiện nhanh chóng, mà còn tăng tính minh bạch, hiệu quả và an toàn trong giao dịch tài chính, phòng chống gian lận hiệu quả, qua đó thúc đẩy xây dựng một nền kinh tế số hiện đại, số hóa toàn diện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và quản lý Nhà nước.

Hiện hữu như một phần tất yếu trong đời sống, thời gian qua, thanh toán không tiền mặt tăng trưởng mạnh mẽ và đã trở thành thói quen của người dân do tiết kiệm thời gian, tiện lợi trong giao dịch mua sắm và giảm rủi ro mất tiền mặt. Bên cạnh đó, việc sử dụng các phương tiện thanh toán hiện đại như thẻ ngân hàng, ví điện tử, hay mã QR còn giúp người dùng dễ dàng quản lý chi tiêu thông qua lịch sử giao dịch.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2024, tổng thanh toán không tiền mặt đạt 17,7 tỷ giao dịch với giá trị 295 triệu tỷ đồng, gấp 26 lần GDP của Việt Nam. Đến nay, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán đạt 87%, vượt mục tiêu 80% vào năm 2025. Trong quý I/2025, giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt 35,6 triệu giao dịch với giá trị đạt hơn 81 triệu tỷ đồng (tương ứng tăng 9,6% về số lượng và tăng 36,81% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2024).

Để phát huy hơn nữa nhu cầu và lợi ích của thanh toán không tiền mặt, các ngân hàng trong đó có SHB không ngừng đưa ra các sáng kiến, sản phẩm giải pháp tài chính số, đồng thời phát triển hạ tầng số đồng bộ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số toàn diện.

SHB và loạt giải pháp thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

Mới đây, SHB giới thiệu ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới - SHB SAHA, phiên bản nâng cấp toàn diện so với SHB Mobile.

SAHA là nền tảng ngân hàng số thông minh với một loạt các dịch vụ số hóa hoàn chỉnh, đáp ứng mọi nhu cầu tài chính cơ bản hàng ngày mà không cần tới quầy giao dịch. Chỉ với vài thao tác chạm tay sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể dễ dàng chuyển khoản, nhận tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn tiện ích, nạp phí đường bộ… thậm chí mở thẻ quốc tế, vay thấu chi online 24/7 hay đầu tư sinh lời, bảo hiểm. Tất cả đều nhanh chóng, thuận tiện và hoàn toàn miễn phí dù ở bất cứ đâu. Đây là bước đột phá trong chiến lược chuyển đổi số của SHB, hướng đến một ngân hàng không giới hạn, phục vụ tối đa nhu cầu tài chính mọi lúc, mọi nơi cho người dùng thời đại 4.0.

Ngay tại sự kiện Lễ hội Ting Ting Day nằm trong chuỗi hoạt động Ngày không tiền mặt năm 2025, ứng dụng SHB SAHA nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng tham gia tải ứng dụng và trải nghiệm thanh toán tiện lợi, hiện đại.

Khách hàng tải ứng dụng, mở tài khoản và phát sinh giao dịch thanh toán hoặc mở tài khoản tiết kiệm được nhận ngay những phần quà giá trị như bóng và áo đấu có chữ ký của các cầu thủ CLB bóng đá lừng danh Barcelona, áo đấu CLB Manchester City, gấu bông, mũ, áo, túi vải, bình giữ nhiệt, quạt mini cầm tay…

SHB SAHA nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng

Chỉ trong 2 ngày diễn ra sự kiện, gian hàng của SHB tại sự kiện đã thu hút hàng nghìn lượt ghé thăm và mở tài khoản mới, nhất là các bạn trẻ yêu thích công nghệ và các khách hàng ưu chuộng sự tinh giản, hiện đại.

Các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những định hướng của SHB trong hành trình chuyển đổi số, bám sát chủ trương của Đảng, Chính phủ và góp phần phát triển kinh tế số. Những năm qua, tỷ trọng giao dịch qua kênh số và nền tảng online của SHB liên tục tăng trong nhóm đầu ngành. Đến nay, hơn 95% các nghiệp vụ, quy trình của SHB được số hóa. Hơn 98% giao dịch của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều được thực hiện hoàn toàn thông qua kênh số Mobile banking, Internet banking.

Bên cạnh việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt cho khách hàng cá nhân, SHB đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số với doanh nghiệp, các đơn vị hành chính công, hành chính sự nghiệp với hàng chục đối tác là trường học, bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước.

Trong số các sản phẩm tài chính số hóa, chuyên biệt, giúp tối ưu hiệu quả vận hành, giải pháp thanh toán tích hợp cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, hành chính công được SHB giới thiệu tại Ngày hội chuyển đổi số ngành ngân hàng là dấu ấn tiêu biểu. Giải pháp cho phép bệnh nhân thanh toán viện phí qua mã QR ngay tại quầy thu ngân hoặc trên phiếu khám bằng ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng.

Quá trình thanh toán diễn ra theo thời gian thực, minh bạch, giúp bệnh nhân kiểm soát chi phí, đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức. Đối với bệnh viện, thanh toán tích hợp còn góp phần giảm tải nhân sự, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, minh bạch hóa thu chi và quản lý dòng tiền hiệu quả. Đặc biệt, việc tích hợp dữ liệu y tế với hệ thống dữ liệu quốc gia còn góp phần vào quá trình chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ công, hướng tới xây dựng hệ sinh thái số quốc gia hiện đại và kết nối.

Chuyển đổi số toàn diện, hiện thực hóa ngân hàng tương lai

Với tầm nhìn hướng đến mô hình ngân hàng tương lai (Bank of the Future), SHB sẽ từng bước kiến tạo thêm nhiều giải pháp, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp và đất nước. Bank of the Future sẽ tích hợp trọn vẹn các nền tảng công nghệ hiện đại, hàng đầu như AI, Big Data, Machine Learning… vào tất cả quy trình, giải pháp, dịch vụ, sản phẩm.

Mô hình được kỳ vọng sẽ thay đổi toàn diện năng lực cạnh tranh, năng lực phục vụ khách hàng của SHB và mang lại những kết quả quan trọng trong năm 2025 và 2026 bao gồm: các dịch vụ kỹ thuật số nâng cao, số hóa hành trình khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng cường tự động hóa, tăng trưởng hiệu quả dựa trên kỹ thuật dữ liệu, hiện đại hóa ngân hàng lõi… tăng cường tính ổn định và khả năng mở rộng hạ tầng công nghệ, đồng thời thúc đẩy năng lực phát triển sản phẩm và dịch vụ giải pháp tiên tiến.

Trong chiến lược chuyển đổi 2024-2028, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.

Hành trình chuyển đổi của SHB đang đóng góp vào công cuộc đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ của đất nước nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, hướng tới tầm nhìn năm 2045, đưa Việt Nam có quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 50% GDP, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. SHB sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của tổ chức tài chính hàng đầu, đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.